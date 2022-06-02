В УФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»

10.50 Среда, 8 июня 2022
Пермский край: новости дня
По «телефону доверия» 8 (800) 300 15 80.по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация:

– о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности;
– о конфликте интересов на государственной гражданской службе;
– о фактах несоблюдения сотрудниками органа принудительного исполнения и гражданскими служащими запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой.

«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений. При поступлении звонка на «телефон доверия» важно указать сведения о заявителе: ФИО, суть обращения, в том числе наименование отдела (отделения) судебных приставов, указание должника или взыскателя, а также почтовый адрес или контактный телефон для предоставления официального ответа на обращение.
Работа «телефона доверия» направлена на защиту законных прав и интересов граждан и представителей юридических лиц. Важна любая информация, которая поможет выявить преступления коррупционной направленности и восстановить нарушенные права заявителя.

Также информацию о готовящемся, совершенном или совершаемых преступлениях коррупционной направленности вы можете сообщить по телефонам отдела собственной безопасности Управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю: 220-11-80, 220-11-65, 220-11-61 и 220-11-40.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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