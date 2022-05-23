В Перми оперативники задержали лжеполицейского

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Мотовилихе в дежурную часть полиции поступило сообщение о хищении сотового телефона. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, следствие установило, что неизвестный мужчина подошел к студентке и, представившись сотрудником наркоконтроля, попросил ее сотовый телефон якобы для проверки хранящейся в нем информации. Девушка поверила злоумышленнику и передала ему свой смартфон. После этого «сотрудник наркоконтроля» скрылся.Уже на следующий день оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее судимый мужчина 1980 года рождения признал свою вину.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу. При этом правоохранители полагают, что он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Те, кто пострадал от рук этого человека, могут обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции.