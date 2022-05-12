Филипп Чижевский проведет мировую премьеру в Пермской опере

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19 мая Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского выступит под управлением лауреата «Золотой маски-2022», дирижера Филиппа Чижевского (6+). Центральным событием вечера станет мировая премьера нового произведения одного из лидеров современной российской музыки Алексея Сысоева — оркестровая версия Сонаты для фортепиано № 31 Людвига ван Бетховена.Пермский театр оперы и балета продолжает сотрудничество с маэстро Филиппом Чижевским, в сезоне 2020/2021 выступившим музыкальным руководителем новой постановки оперы «Кармен» Жоржа Бизе — в апреле 2022 года этот спектакль был удостоен Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа дирижера». 19 мая под управлением Филиппа Чижевского Симфонический оркестр Пермской оперы представит программу, ключевой темой которой станет диалог классики и современности. Концерт откроет последнее творение Иоганна Себастьяна Баха — незавершенный Контрапункт XIX из цикла «Искусство фуги» в оркестровой версии выдающегося итальянского композитора Лучано Берио (1925-2003). Во втором отделении прозвучит Симфония № 15 Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — это исполнение Пермский театр оперы и балета приурочивает к 50-летию со дня премьеры сочинения, отмечающегося в 2022 году.В центре программы — мировая премьера оркестровой версии Сонаты для фортепиано № 31 Людвига ван Бетховена, созданная одним из ведущих российских композиторов наших дней Алексеем Сысоевым. «Деликатность, тонкость и поэтичность Сонаты бережно сохранены; четко выявлены свойственные стилю Бетховена диалоги разных групп инструментов, где духовые нередко подражают органному звучанию, и подчеркнута триумфальная мощь финального взлета в надзвездную высь», — так отзывается о новом произведении Сысоева профессор Московской консерватории, музыковед Лариса Кириллина.