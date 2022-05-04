Житель Прикамья обвиняется в присвоении автобуса
Пермский край: новости дня
В Чайковском завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
Установлено, что фигурант заключил с жителем одного из городов Прикамья договор аренды автотранспортного средства с правом выкупа. По договору автобус стоимостью 800 тысяч рублей после внесения всех ежемесячных платежей должен был перейти в собственность арендополучателя.
Через несколько месяцев арендуемый автобус стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого получил серьезные технические неисправности и больше не мог использоваться арендополучателем. Понимая, что не сможет восстановить автобус после аварии, обвиняемый продал транспортное средство, а деньги потратил на собственные нужды.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
Установлено, что фигурант заключил с жителем одного из городов Прикамья договор аренды автотранспортного средства с правом выкупа. По договору автобус стоимостью 800 тысяч рублей после внесения всех ежемесячных платежей должен был перейти в собственность арендополучателя.
Через несколько месяцев арендуемый автобус стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого получил серьезные технические неисправности и больше не мог использоваться арендополучателем. Понимая, что не сможет восстановить автобус после аварии, обвиняемый продал транспортное средство, а деньги потратил на собственные нужды.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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