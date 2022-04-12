Житель Прикамья пытался похитить ящик с пожертвованиями
Пермский край: новости дня
В Чайковском расследуется уголовное дело в отношение ранее неоднократно судимого 22-летнего местного жителя. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, молодого человека подозревают в покушении на совершение грабежа.
Ночью в магазине в микрорайоне Уральский фигурант вырвал ящик с пожертвованиями, прикрепленный к витрине, вместе с частью самой витрины и направился к выходу из торговой точки. Сотрудница магазина заметила это происшествие и громко закричала. Молодой человек бросил ящик, где было около 700 рублей, и скрылся. Сотрудники полиции задержали злоумышленника по горячим следам.
Расследование продолжается.
Ночью в магазине в микрорайоне Уральский фигурант вырвал ящик с пожертвованиями, прикрепленный к витрине, вместе с частью самой витрины и направился к выходу из торговой точки. Сотрудница магазина заметила это происшествие и громко закричала. Молодой человек бросил ящик, где было около 700 рублей, и скрылся. Сотрудники полиции задержали злоумышленника по горячим следам.
Расследование продолжается.
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