В Перми будет временно перекрыт участок Восточного обхода

13.37 Четверг, 7 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Часть Восточного обхода перекроют в ночь с 11 на 12 апреля, с 00:00 до 04:00, пояснили в министерстве транспорта Пермского края.

Как предупредило ООО «Пермская концессионная компания», остановка движения транспорта в ночь с 11 на 12 апреля необходима для проведения на участке работ по монтажу блочной модульной трансформаторной подстанции в рамках строительства нового моста через Чусовую.

Объезд закрытого участка возможен через улицу Цимлянскую. Водителей просят заранее планировать маршрут.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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