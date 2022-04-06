В Перми будет временно перекрыт участок Восточного обхода

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Часть Восточного обхода перекроют в ночь с 11 на 12 апреля, с 00:00 до 04:00, пояснили в министерстве транспорта Пермского края.Как предупредило ООО «Пермская концессионная компания», остановка движения транспорта в ночь с 11 на 12 апреля необходима для проведения на участке работ по монтажу блочной модульной трансформаторной подстанции в рамках строительства нового моста через Чусовую.Объезд закрытого участка возможен через улицу Цимлянскую. Водителей просят заранее планировать маршрут.