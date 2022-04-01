«Горьковка» приглашает пермяков на заседания клубов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на встречи садоводов и любителей поэзии.7 апреля в 17:00 соберется клуб «Каникулы садовода», 16+. Тема встречи «Особенности разведения яблонь на Урале». Садовод-опытник с многолетним стажем Сергей Беклемышев расскажет, как на своем участке в 12 соток уже 10 лет успешно выращивает более 100 сортов низкорослых яблонь. Уникальность его саженцев в том, что все они акклиматизированы к уральскому климату: зимой укрыты снегом благодаря невысокому росту. В результате плодоношение наступает на второй-третий год после посадки.Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), для справок: 236-24-61.10 апреля в 12:00 состоится заседание клуба «Библиотерапия», 16+. Участники клуба читают стихи и обсуждают чувства и мысли, вызванные этой поэзией. Тема встречи «Поэтический апрель». «Приглашаем всех, кого интересует поэзия, поделиться своими любимыми стихотворениями поэтов Перми и Пермского края, а затем в дружеской атмосфере обсудить прочтенное. Каждый желающий сможет высказать свое мнение. Гарантируем дружескую атмосферу и свободу поэтической мысли», - говорят организаторы.Отдел литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж), 236-22-82.