Пермский край формирует идеальный ресурс о земле и недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В марте 2020 года в рамках указания президента Российской Федерации об обеспечении достоверности сведений в государственных информационных ресурсах Росреестр принял комплексный план по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями. Проводится работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, проведению комплексных кадастровых работ, внесению в ЕГРН сведений об административных границах и границах территориальных зон.«Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями является одним из ключевых направлений реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД), к которой Росреестр приступил в 2022 году. Только на полных и точных данных можно оказывать качественные государственные услуги для людей и эффективно управлять территориями», - сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.Количество объектов недвижимости, в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях, в 2021 году сократилось на 3,4 млн – до 44,9 млн. Этому в том числе способствовала работа по реализации федерального закона № 518-ФЗ, направленного на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, который вступил в силу в июне 2021 года. Нововведение станет дополнительной мерой по защите имущества тех граждан, которые оформили свои права много лет назад.Первым шагом к созданию НСПД стала реализация эксперимента по Единому информационному ресурсу о земле и недвижимости, который проводился в 2021 году в четырех субъектах РФ, в том числе в Пермском крае.Прикамье занимает лидирующие позиции по внесению в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. В течение 2021 года зарегистрировано в ЕГРН более 44 тыс. прав.Кроме того, вступивший в силу 29 июня 2021 года Закон № 518-ФЗ дал возможность органам местного самоуправления без дополнительных трудозатрат снимать с учета несуществующие объекты недвижимости, на которые не зарегистрированы права в Росреестре, на основании актов осмотра, подготовленных без участия кадастровых инженеров.Муниципалитеты достаточно активно используют эту возможность по снятию с учета несуществующих бесправных объектов недвижимости. Так, с начала реализации Закона № 518-ФЗ сняты с кадастрового учета более 22 тысяч объектов недвижимости. Из них лидерами являются Кизеловский городской округ – 3050 объектов, Чердынь – 1920, Краснокамск - 1755, Нытва - 1715, Березники -1436. Освобождение земельных участков позволяет муниципалитетам вновь включать их в гражданских оборот, реализовывать инвестиционную политику.Также проводится работа по внесению сведений о выявленных правообладателях в ЕГРН на основании решений. Во втором полугодии 2021 года в ЕГРН по заявлениям муниципалитетов появились сведения о правообладателях более 100 объектов недвижимости.