Пермский край формирует идеальный ресурс о земле и недвижимости

12.58 Вторник, 22 февраля 2022
Пермский край: новости дня
В марте 2020 года в рамках указания президента Российской Федерации об обеспечении достоверности сведений в государственных информационных ресурсах Росреестр принял комплексный план по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями. Проводится работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, проведению комплексных кадастровых работ, внесению в ЕГРН сведений об административных границах и границах территориальных зон.

«Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями является одним из ключевых направлений реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД), к которой Росреестр приступил в 2022 году. Только на полных и точных данных можно оказывать качественные государственные услуги для людей и эффективно управлять территориями», - сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Количество объектов недвижимости, в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях, в 2021 году сократилось на 3,4 млн – до 44,9 млн. Этому в том числе способствовала работа по реализации федерального закона № 518-ФЗ, направленного на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, который вступил в силу в июне 2021 года. Нововведение станет дополнительной мерой по защите имущества тех граждан, которые оформили свои права много лет назад.

Первым шагом к созданию НСПД стала реализация эксперимента по Единому информационному ресурсу о земле и недвижимости, который проводился в 2021 году в четырех субъектах РФ, в том числе в Пермском крае.

Прикамье занимает лидирующие позиции по внесению в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. В течение 2021 года зарегистрировано в ЕГРН более 44 тыс. прав.

Кроме того, вступивший в силу 29 июня 2021 года Закон № 518-ФЗ дал возможность органам местного самоуправления без дополнительных трудозатрат снимать с учета несуществующие объекты недвижимости, на которые не зарегистрированы права в Росреестре, на основании актов осмотра, подготовленных без участия кадастровых инженеров.

Муниципалитеты достаточно активно используют эту возможность по снятию с учета несуществующих бесправных объектов недвижимости. Так, с начала реализации Закона № 518-ФЗ сняты с кадастрового учета более 22 тысяч объектов недвижимости. Из них лидерами являются Кизеловский городской округ – 3050 объектов, Чердынь – 1920, Краснокамск - 1755, Нытва - 1715, Березники -1436. Освобождение земельных участков позволяет муниципалитетам вновь включать их в гражданских оборот, реализовывать инвестиционную политику.

Также проводится работа по внесению сведений о выявленных правообладателях в ЕГРН на основании решений. Во втором полугодии 2021 года в ЕГРН по заявлениям муниципалитетов появились сведения о правообладателях более 100 объектов недвижимости.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
За год спрос на аренду коммерческой недвижимости в Екатеринбурге вырос на 47%
14 февраля 2022
В Академическом районе Екатеринбурга построят малоэтажный поселок
14 февраля 2022
В Свердловской области растут детская смертность и количество многодетных семей
21 февраля 2022
В Екатеринбурге на Плотинке появился мемориал «независимому суду России»
20 февраля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:17 В Пермском крае проходит лесная перепись по новым правилам
13:15 Театр-Театр приглашает пермяков на премьеру
12:58 Пермский край формирует идеальный ресурс о земле и недвижимости
12:53 Двое прикамцев осуждены за вымогательство и похищение человека
10:51 В Перми агрессивный должник получил десять суток ареста
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
13:33 23 февраля в Перми откроется городская ярмарка
13:26 В Перми проверят региональную систему оповещения
13:16 Более 220 тысяч прикамцев завершили повторную иммунизацию от COVID-19
13:05 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку фотографа Владимира Бикмаева
09:36 В УФССП по Пермскому краю работает телефон доверия по вопросам противодействия коррупции
16:30 Пермский театр оперы и балета рассказал о новом главном дирижере и планах на грядущий сезон
14:01 Пермяков приглашают принять участие в фотоконкурсе ко Дню кошек
13:38 Жительница Прикамья осуждена за кражу
13:13 Прикамский Росреестр: в 2022 году в Пермском крае будет проведена кадастровая оценка около 1,5 миллиона земельных участков
11:03 Профсоюз Службы судебных приставов РФ по Пермскому краю всегда готов прийти на помощь сотрудникам
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
13:32 В ПГГПУ стартовал бесплатный проект «Мир открытий с папой»
12:45 Жительница Прикамья осуждена за кражу украшений у сестры
12:33 «Горьковка» приглашает пермяков послушать трип-хоп и домру
09:52 Спортивная драма «Мистер Нокаут»: скоро в Перми
09:48 В Прикамье судебные приставы достучались до должницы через «ГосУслуги»
12:37 Житель Прикамья отправился в колонию за кражи из супермаркетов
Все новости
16:04 Песков прокомментировал вопросы о границах ДНР и ЛНР и возможное введение войск
15:40 Депутаты Госдумы единогласно одобрили договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
15:17 Замглавы МИД: «Мы на пороге возобновления крупномасштабных боевых действий»
14:41 «Настало время мягкой политики»: в России на фоне военной агрессии объявили о создании женского общественного движения
13:17 В России подтвердили еще 135 172 случая коронавируса
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
13:09 Калашников опроверг заявление о признании республик в границах Донецкой и Луганской областей
12:37 Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР
12:15 Калашников: ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей
11:53 Против МТС возбудили дело из-за завышенных цен на услуги
11:20 В Совфеде прокомментировали вопрос о границах признанных республик
09:52 Признание Россией ДНР и ЛНР: как отреагировало мировое сообщество
00:29 Путин признал независимость ДНР и ЛНР
18:21 Минобороны РФ: уничтожены БМП и пятеро украинских «диверсантов», нарушивших российскую границу
17:10 СНБО: Киев не причастен к обстрелу погранпункта ФСБ под Ростовом
16:16 Валерий Вощевоз: «Правящие элиты в последнюю очередь думают о том, как избежать войны»
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
13:45 За сутки в России выявили 152 337 случаев коронавируса
13:01 В Иране при крушении военного самолета погибли три человека
11:54 В нескольких регионах России ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев
11:13 Россияне могут оформить сертификат о COVID-19 на основе теста на антитела
10:46 Задержан экс-министр обороны Казахстана
10:06 В ЛНР в результате обстрела погибли два мирных жителя
Новости России и мира
14:33
22/02
 Вице-спикер свердловского парламента оказался в базе должников ФССП
00:29
22/02
 Путин признал независимость ДНР и ЛНР
14:46
21/02
 Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
17:16
20/02
 Свердловской вице-губернатор допустил, что девушки могут быть виноваты в нападениях на них иностранцев
18:10
17/02
 Жители нескольких десятков домов на Уралмаше просят Куйвашева вернуть им деньги за капремонт, которого не было
15:36
16/02
 После возбуждения уголовного дела о мошенничестве силовики пришли в мэрию уральского города
16:28
11/02
 Свердловские школьники выйдут с дистанта 17 февраля
18:00
9/02
 В Екатеринбурге стали известны тарифы единого проездного билета
10:21
9/02
 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга для учащихся оказался дороже аналогичного в австрийской Вене
15:22
7/02
 На довыборы в гордуму Екатеринбурга выдвинулись 18 человек
11:52
4/02
 Екатеринбуржцы подали в суд на ведомство Кудрявцева после отказа в проведении антивоенного митинга в центре
12:47
3/02
 В Свердловской области снят запрет на работу ресторанов по ночам
13:54
2/02
 Новый антирекорд по выявленным случаям коронавируса установлен в Свердловской области
Все новости
]
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK