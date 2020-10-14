Пермские школьники могут попробовать себя в роли врача или инженера 3D-печати

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В Пермском крае в рамках нацпроекта «Образование» продолжается работа по ранней профориентации школьников 6-11-х классов «Билет в будущее». Ребята могут принять участие в практических мероприятиях более чем по 70 компетенциям.В среду, 14 октября, одной из площадок для знакомства с профессиями стал Пермский краевой центр «Муравейник».«В этот день ребята попробовали себя в роли инженеров 3D-печати, инженеров-электроников и специалистов по туризму. За одно занятие участники не только знакомились с компетенцией в теории, но и создали собственное электронное устройство, поработали на 3D-принтере», – отмечает директор центра «Муравейник» Нонна Пронина.Для того чтобы ребята на профпробах смогли комфортно и продуктивно реализовать себя, за счет средств краевого бюджета в центр было закуплено специальное оборудование: новые компьютеры, 3D-принтер, расходные материалы, интерактивная доска. Всего было выделено порядка 700 тыс. руб.«Мне понравилась подача материала, преподаватель всё объяснил. Я уже сейчас задумываюсь, кем хочу стать. Участие в проекте – хорошая возможность попробовать свои силы в нескольких направлениях и сделать правильный выбор в будущем», – делится впечатлениями 15-летний Игорь Комаров.В качестве площадок для практических мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» в Пермском крае выбрано более 60 профессиональных образовательных организаций. Занятия посетили уже 415 школьников. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции занятия проходят малыми группами в очном или онлайн-режиме, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.«Детям интересно узнавать новые специальности, поэтому у нас есть предложения по профессиям, входящим в топ-50 наиболее востребованных и перспективных. Например, специалист по аддитивным технологиям, проще говоря, специалист, создающий изделия методом 3D-печати. Конечно, учли и реалии современной жизни. Школьники могут попробовать себя в роли врача, учителя или строителя», – акцентирует и.о. министра образования и науки Пермского края Раиса Кассина.Отметим, в проекте участвуют все территории Прикамья, каждый ребенок может познакомиться с интересующими профессиями, выбрать направление профессионального и карьерного роста и начать развивать навыки, наиболее важные в будущей профессии. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал необходимость устранения территориального неравенства в сфере образования.Для участия в проекте «Билет в будущее» школьникам необходимо зайти в цифровую платформу «Билет в будущее» https://bilet.worldskills.ru/, зарегистрироваться и пройти хотя бы один профориентационный тест. После этого ребенок вместе с родителями сможет записаться на профессиональные пробы.После каждого занятия наставник даст обратную связь о том, как дальше развиваться участнику в выбранной области.Напомним, «Билет в будущее» реализуется в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.