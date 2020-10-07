Во второй этап конкурса «Молодежный резерв Прикамья-2020» прошли 120 человек

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Подведены итоги первого этапа III Открытого регионального конкурса «Молодежный резерв Прикамья». В финал конкурса прошли 120 человек по следующим направлениям: «Благоустройство и комфортная среда. Жилищно-коммунальное хозяйство» (13 чел.), «Градостроительство. Урбанистика. Архитектура. Дороги. Транспорт» (8 чел.), «Здравоохранение (управление). Социальное развитие и содействие занятости населения» (9 чел.), «Молодежная политика. Спорт. Культура. Туризм» (18 чел.), «Образование (управление)» (24 чел.), «Сельское хозяйство. Природные ресурсы. Экология» (12 чел.), «Цифровизация» (8 чел.), «Экономика. Промышленность. Финансы. Бухгалтерский учет. Закупки. Земля. Налоги» (28 чел.).В общей сложности на конкурс заявилось 929 участников. Благодаря конкурсному отбору регион сможет выявить молодых перспективных специалистов, помочь им развиваться в различных отраслях в соответствии с потребностями Прикамья. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул значимость молодежных инициатив для развития региона: «Пермский край – это территория развития молодежи, территория, которая должна быть комфортной для проживания молодежи. Для нас имеет ключевое значение видеть инициативы, которые вы проявляете».Наиболее популярными среди участников в этом году стали «Экономика. Промышленность. Финансы. Бухгалтерский учет. Закупки. Земля. Налоги», «Молодежная политика. Спорт. Культура. Туризм» и «Образование (управление)». Самые высокие проходные баллы были установлены по направлениям «Экономика. Промышленность. Финансы. Бухгалтерский учет. Закупки. Земля. Налоги» (18,92), «Цифровизация» (18,32) и «Молодежная политика. Спорт. Культура. Туризм» (18,08). Как отмечает руководитель проекта Анна Козицына, в этом году средний проходной балл по направлениям выше, чем в 2019 году, на 2,15 балла, что говорит о более сильной конкуренции между участниками и, соответственно, о повышении качества отбора. 13 октября результаты будут направлены участникам на электронные почты, указанные при регистрации.На втором этапе участникам предстоит решить тест на оценку управленческого потенциала, пройти видеоинтервью с экспертами и принять участие в проблемно-аналитической деловой игре.Также Анна Козицына рассказала, что более 72% участников имеют трудовой стаж более 5 лет, 61% имеют управленческий опыт, 68% имеют уровень образования выше бакалавриата, 70% обучались на очной форме, 69% имеют дополнительное образование, 70% не работали в государственных органах. Также 57% участников – женского пола, 47% участников состоят в браке, у 46% участников есть дети.Актуальная информация о конкурсе размещается в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/mrp2018.