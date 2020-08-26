«Горьковка» открывает выставку «Гроза двенадцатого года»
Пермский край: новости дня
Отдел редких книг Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького подготовил ее к 208- летней годовщине Бородинского сражения.
Со дня битвы миновали два с лишним века, в мире за это время вышли в свет тысячи изданий, посвященных Отечественной войне 1812 года. Это мемуарные, эпистолярные, научные, популярные и художественные произведения.
На выставке в «Горьковке» представлены издания первой половины XIX века, написанные непосредственными участниками сражений, очевидцами и современниками Отечественной войны 1812 года. Такие книги, дошедшие до наших дней, приобретают особое значение как важнейший источник о «достославной эпохе».
Среди изданий, представленных на выставке, - воззвание «Глас московского жителя» 1812 года, отклик на пожар русского писателя А. С. Шишкова (1754–1841). Отклик начинался со слов: «Недолго был здесь неприятель. Один месяц и восемь дней. Но оставил по себе следы зверства и лютости, которые в бытописаниях народов покроют соотечественников и потомков его вечным стыдом и бесчестием».
Читатель найдет на выставке и «Записки, касательно составления и самого похода Санкт-Петербургского ополчения против врагов Отечества в 1812 и 1813 годах» В. И. Штейнгеля (1783–1862). Он рассказывает о событиях того времени: «Я был один из тех, кои при первом воззвании августейшего монарха нашего почли за долг немедленно стать в ряды защитников Отечества. …Я вступил в Санкт-Петербургское ополчение. Имел счастье быть в трех главных сражениях и остаться невредимым». В книге описывается прощание ратников с родным городом, соединение войск с корпусом П. Х. Витгенштейна (1769–1843) и участие ополченцев в заграничных походах.
Интересный экземпляр выставки - известное произведение эпистолярного жанра «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки (1786–1880). В «Письма» вошли печатавшиеся ранее записки 1805 и 1806 гг., заметки о поездках по Смоленской и Тверской губерниям, дневники и походные заметки.
Выставка будет работать с 3 сентября по 31 октября в читальном зале отдела редких книг ПГКУБ им. А. М. Горького (правое крыло, 4 этаж) (16+) и на сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/.
Со дня битвы миновали два с лишним века, в мире за это время вышли в свет тысячи изданий, посвященных Отечественной войне 1812 года. Это мемуарные, эпистолярные, научные, популярные и художественные произведения.
На выставке в «Горьковке» представлены издания первой половины XIX века, написанные непосредственными участниками сражений, очевидцами и современниками Отечественной войны 1812 года. Такие книги, дошедшие до наших дней, приобретают особое значение как важнейший источник о «достославной эпохе».
Среди изданий, представленных на выставке, - воззвание «Глас московского жителя» 1812 года, отклик на пожар русского писателя А. С. Шишкова (1754–1841). Отклик начинался со слов: «Недолго был здесь неприятель. Один месяц и восемь дней. Но оставил по себе следы зверства и лютости, которые в бытописаниях народов покроют соотечественников и потомков его вечным стыдом и бесчестием».
Читатель найдет на выставке и «Записки, касательно составления и самого похода Санкт-Петербургского ополчения против врагов Отечества в 1812 и 1813 годах» В. И. Штейнгеля (1783–1862). Он рассказывает о событиях того времени: «Я был один из тех, кои при первом воззвании августейшего монарха нашего почли за долг немедленно стать в ряды защитников Отечества. …Я вступил в Санкт-Петербургское ополчение. Имел счастье быть в трех главных сражениях и остаться невредимым». В книге описывается прощание ратников с родным городом, соединение войск с корпусом П. Х. Витгенштейна (1769–1843) и участие ополченцев в заграничных походах.
Интересный экземпляр выставки - известное произведение эпистолярного жанра «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки (1786–1880). В «Письма» вошли печатавшиеся ранее записки 1805 и 1806 гг., заметки о поездках по Смоленской и Тверской губерниям, дневники и походные заметки.
Выставка будет работать с 3 сентября по 31 октября в читальном зале отдела редких книг ПГКУБ им. А. М. Горького (правое крыло, 4 этаж) (16+) и на сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/.
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