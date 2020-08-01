За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья

18:58 | 27.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 58 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (31). 3 новых случая выявлено в Губахе, еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Очере, Березниках, Кизеле, Соликамске, Куединском и Кишертском муниципальных округах. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Александровске, Чайковском, Горнозаводске, Гремячинске, Добрянке, Ильинском Лысьве, Октябрьском, Пермском районе, Чусовом и Бардымском округе.



Всего в Пермском крае выявлено 7638 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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