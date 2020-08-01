В Перми сняли с поезда четверых пьяных пассажиров

15:46 | 10.08.2020

9 августа в 5 часов утра в транспортную полицию Перми поступило сообщение, что в пассажирском поезде № 13 сообщением «Новокузнецк – Санкт-Петербург» следуют четверо пассажиров, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии поезда на станцию Пермь-2 нарушителям было отказано в дальнейшем проезде, всех их доставили в дежурную часть. Там было установлено, что мужчины – жители Свердловской области, 1989, 1990, 1994 и 1996 годов рождения. В поезд они сели в Екатеринбурге и должны были следовать до станции Череповец.



Как выяснилось, на станции Екатеринбург в вагон сели 11 человек, которые следовали до станции Череповец для осуществления работ по реконструкции станции. По словам поездной бригады и пассажиров вагона, четверо мужчин начали сразу употреблять спиртные напитки в честь Дня строителя и, несмотря на неоднократные замечания проводника и пассажиров, продолжали распитие спиртного и никак не реагировали на замечания в свой адрес.



Сотрудники транспортной полиции составили в отношении правонарушителей административные протоколы в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

© «Вечерние ведомости»