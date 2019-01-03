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Пермь: новости дня


 

18:02 | 9.01.2019

В центре Перми организован новый ТОС

В центральной части Ленинского района Перми создан новый ТОС «Попова». Сегодня на территории города работают 105 ТОСов, еще один ТОС («Ива спортивная») находится в процессе создания и регистрации.

В состав ТОС «Попова» включены 19 многоквартирных домов с численностью населения более 2500 человек. В границы нового ТОС вошла территория, ограниченная улицами Попова, Ленина, Борчанинова и Луначарского.

Учредительная конференция, на которой был избран состав совета и председатель, прошла в общественном центре «Совет» (улица Борчанинова, 8). Делегаты конференции поддержали кандидатуру Андрея Беляева на пост председателя ТОС, а также выбрали заместителя председателя, секретаря и состав совета. Также были утверждены границы и список домов, входящих в состав ТОС «Попова».

На территории Ленинского района находятся семь ТОСов, которые тесно сотрудничают с администрацией города Кирова. Соглашение о сотрудничестве в области территориального общественного самоуправления было подписано в 2017 году между территориальным управлением администрации Кирова по Ленинскому району и администрацией Ленинского района Перми.

ТОС «Попова» – это сообщество активных и небезразличных жителей, знакомых друг с другом, готовых вкладывать свои силы и время в развитие своей территории, поддержание ее в чистоте, комфорте и безопасности, сообща создавать благоприятную материальную и культурную среду в месте своего проживания для себя и своих детей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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