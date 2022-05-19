Эксперты высоко оценивают результаты деятельности Дмитрия Махонина и правительства Прикамья за 2021 год

12.39 Пятница, 27 мая 2022
Пермь: политика
permkrai.ru
26 мая на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края глава Прикамья Дмитрий Махонин представил ежегодный отчет о деятельности регионального правительства за 2021 год. В частности, он озвучил итоги финансового года и промежуточные результаты реализации национальных проектов, дал оценку основным показателям социально-экономического положения региона.

По итогам прошлого года Пермский край вошел в топ-5 приволжских регионов по объемам ВРП, промышленного производства и привлеченных инвестиций. Кроме того, Пермский край занимает лидирующие позиции в сфере образования. Отдельно губернатор обратил внимание на строительство социальных объектов. В 2021 году было построено 8 детских садов на 1760 мест и 9 школ на 5359 мест, 12 объектов здравоохранения, в том числе ФАПы, детские поликлиники, врачебные амбулатории. В 2,5 раза выросли показатели поставок современного оборудования и новых машин скорой помощи.

Доклад губернатора и его отдельные темы активно комментируют эксперты.

Так, политтехнолог Андрей Денисенко обращает внимание на качество управления и усилия краевой власти по сохранению политической стабильности в регионе:

«Ключевой момент - отчёт Дмитрия Махонина за 2021 год позволяет с осторожным оптимизмом смотреть в будущее, поскольку мы из одного «непростого времени» (ковидной пандемии) плавно перешли в другое «непростое время» (военной спецоперации). Можно сказать, губернатору выпала возможность по полной освоить навыки управления регионом в критических условиях. И в этих условиях удалось сделать достаточно много. Важно, что удалось избежать турбулентностей в политическом поле. Сменились составы ЗС и гордумы, сменился глава города. И все эти структуры функционируют пока достаточно спокойно, справляясь со своими функциями».

Политический консультант Алексей Чусовитин оценивает политику губернатора как «здоровый консерватизм»:

«Это не его выбор, так объективно сложилась ситуация последних лет. Характеризуется она тем, что избыточных ресурсов внутри региона нет и в ближайшее время, скорее всего, не предвидится. Поэтому весь прошедший год Махонин в приоритетном порядке выстраивал связи с федеральным центром. Зимняя встреча с президентом и большой десант премьер-министра Михаила Мишустина в регион - результат именно этой работы. К слову, она позволила региону рассчитывать на дополнительные федеральные деньги и блага. За прошедший год я бы отметил изменение стиля работы Дмитрия Махонина. Он стал более прагматичным. Это позволило серьезно снизить политические риски. Поэтому сегодня мы видим почти аполитичную стилистику отчета. Только конкретные дела, субсидии, метры, объемы, объекты… Махонин как губернатор-романтик закончился, теперь это губернатор-прагматик».

Политический эксперт Михаил Майоров отмечает экономические аспекты работы команды губернатора:

«Как следует из прозвучавших в докладе цифр, Пермский край успел по многим параметрам восстановиться после экономических проблем, вызванных коронавирусными ограничениями. Трудно переоценить это достижение, учитывая, с какими новыми экономическими реалиями сейчас столкнулись регион и вся страна. Главное – Махонин принимает решения, адекватные вызовам, стоящим перед Пермским краем. Надо лоббировать интересы прикамский экономики? Сделано. Надо развивать здравоохранение? Сделано. И так – по большинству ключевых направлений».

Деятельность губернатора и его команды носит долговременный, стратегический характер, и при этом направлена на улучшение условий жизни людей, констатирует политконсультант Людмила Ознобишина:

«Отчет о работе за 2021 год – это уже полноценный отчет губернатора Дмитрия Махонина, где уже сформированы персональные подходы к работе, управленческая команда, органы власти для реализации тех или иных задач.

Объективные условия для работы продолжают оставаться беспрецедентными. Второй комплекс факторов – внутренний, мы видим, что отчет и вся деятельность не сориентирована на какое-то событие, не сконцентрирована сугубо на мероприятия Пермь-300… Среди приоритетов Махонина – решение транспортной проблемы, дорожные проекты. Фактически запущены такие мегапроекты, как ТР-53, ул. Крисанова, ул. Строителей, третий мост. Все эти проекты долгое время оставались на бумаге. Сейчас же их реализация перешла от слов к делу.

Догазификация, по объемам которой регион находится в лидерах по стране, отдельная программа губернатора по доведению газа до фасада домов - это тоже очень важный аспект улучшения условий жизни людей, особенно в сельской местности. Еще одно достижение команды губернатора – решение вопросов ликвидации ветхого и аварийного жилья с одновременным строительством жилья для переселения жителей.

Вышеуказанные приоритеты – рутинные, они не предполагают какой-то быстрый пиар-эффект, но тем они важнее для жителей региона. Упор на внутреннего потребителя, развитие системы «Центров развития региона», которая системно работает с обратной связью, держит руку на пульсе, корректирует муниципалитеты, ведомства, перестраивает работу чиновников на более ориентированную на человека, – все это доказывает, что губернатор работает основательно и вдолгую».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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