«Будем заниматься реальной работой!»

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7 октября в Органном зале Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края. На мероприятии присутствовали представители муниципальных, региональных и федеральных властей, а также – впервые - жители региона.В своем поздравлении полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что жители Пермского края своим голосованием оказали Дмитрию Махонину высокое доверие, оценили уже предпринятые шаги и дали аванс на будущее. Такая поддержка, по словам Игоря Комарова, поможет губернатору в реализации идей и планов по развитию родного края. Также полпред подчеркнул, что поставленные президентом России задачи по развитию страны необходимо решать всем вместе.«Жителям видны не только усилия, но и реальные действия, те меры, которые предпринимаются для решения проблем как в области здравоохранения и транспорта, борьбы с коронавирусной инфекцией, поддержки населения в этих непростых условиях, так и в решении вопросов аварийного жилья – здесь по объемам мероприятий Пермский край находится с большим отрывом на первом месте, – отметил Игорь Комаров. – Для решения стратегических задач, которые ставит президент, и больших стратегических целей, которые стоят перед страной и перед регионами, необходима консолидация сил власти, бизнеса и жителей. Национальные цели касаются таких вопросов, как увеличение продолжительности жизни, повышение качества здравоохранения, образования и науки, развитие технологий и промышленности, подъем и дальнейшее развитие экономики. Все эти вопросы призваны решить самую главную цель – повышение уровня и качества жизни».Приветствие патриарха Московского и всея Руси Кирилла зачитал митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий: «Уважаемый Дмитрий Николаевич! Сердечно поздравляю вас с избранием на пост губернатора Пермского края. Оказанное вам доверие свидетельствует о том, что с вашим именем жители региона связывают надежды на успешное решение насущных проблем и социально-экономическое благополучие. Полагаю, что профессиональные знания и компетенции, которыми вы обладаете, будут этому способствовать. Выражаю надежду на дальнейшее развитие плодотворного соработничества краевой и муниципальной власти с пермской метрополией. Хотел бы пожелать вам крепости сил и помощи Божией в предстоящих трудах. С уважением, патриарх Московский и всея Руси Кирилл».В ответном слове Дмитрий Махонин подчеркнул, что для него вступление в должность губернатора – двойная ответственность.«Пермский край – это моя родина, связываю свое будущее с Пермским краем. Считаю, что мы должны на 100% исполнить обещанное людям, чтобы слова не расходились с делом. Только конкретные дела позволят не растерять оказанное доверие и укрепить его. Мы заявляем о работе в регионе на 8-10 лет. Сейчас мы с командой продолжим борьбу с коронавирусом. Мы анонсировали много социальных проектов, поэтому сейчас важно собрать команду, которая сможет реализовать всё то, что намечено. Всю нашу работу мы будем делать под знаком лидерства. Пермский край должен быть лидером во всем. Если мы не являемся первыми по каким-то направлениям, то обязаны ими стать. Будем заниматься реальной работой», – заявил Дмитрий Махонин.Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих вручил Дмитрию Махонину знак губернатора.Рядовые жители Пермского края, которые, повторимся, впервые были приглашены на церемонию инаугурации, поделились впечатлениями от торжественного события.Елена Черныш, учитель русского языка и литературы (с. Усть-Кишерть):- Очень волнительная церемония. Я, конечно, впервые на столь знаковом для Пермского края мероприятии. мероприятие. Мне очень импонирует мысль Дмитрия Махонина о прорыве в социальной сфере, о строительстве школ и детских садов, создании комфортной атмосферы жизни, в том числе, я думаю, что и на селе. Речь его тронула, я думаю, что мы идем в одном направлении.Елена Ларина, учитель МБУ СОШ (ЗАТО «Звёздный»):- Дмитрий Николаевич Махонин также в своей речи отметил, что люди Пермского края делают нашу историю, делают нашу жизнь комфортной, и это видно сейчас в каждом муниципальном образовании. Наши жители в Звездном тоже принимают активное участие в инициативном бюджетировании, благоустройстве придомовых территорий. Звездный с каждым годом процветает, его сейчас не узнать. Как, наверное, и любой уголок нашего Пермского края.Анна Базганова, учитель географии Тохтуевской средней школы (Соликамский городской округ):- Дмитрий Николаевич очень хорошо отметил, что все направления, в которых он работает, затрагивают также социальную сферу. Потому что социальная сфера – это все наши надежды на будущее. Это дети, это педагоги, это медицина, это наше образование. И мне хочется отметить, что Дмитрий Николаевич все-таки наш земляк, и он все проблемы видит изнутри. Ему не нужно подсказывать - если только помогать. Мы уже ощутили на себе поддержку властей, выплаты за классное руководство получили.Алексей Кожевников, преподаватель физической культуры и ОБЖ школы №2, руководитель военно-патриотического воспитания, тренер по футболу (г. Очер):- Хочу поздравить Дмитрия Николаевича со вступлением в должность губернатора. Самое главное, что есть доверие по отношению к губернатору. Он правильно поставил цель, что в приоритете развитие Пермского края. Главное, чтобы была взаимная поддержка, взаимопонимание, и все у нас получится.