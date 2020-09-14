Дмитрий Махонин избран губернатором Пермского края

В Пермском крае завершился подсчет голосов избирателей

14.55 Вторник, 15 сентября 2020
Пермь: политика
По результатам подсчета 100% бюллетеней на выборах губернатора Пермского края проголосовало 714547 человек, что составляет 35,76%. Как сообщает крайизбирком, результаты голосования выглядят следующим образом.
Кандидат Махонин Дмитрий Николаевич набрал 75,71%, или 540290 голосов избирателей. Кандидат Айтакова Ксения Алексеевна - 13,62%, или 97219 голосов.
Кандидат Постников Олег Сергеевич - 5,66%, или 40400 голосов избирателей. Кандидат Козлов Евгений Михайлович - 2,34%, или 16731 голос.
Таким образом, Дмитрий Николаевич Махонин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, одержал победу и после утверждения окончательных результатов голосования станет избранным губернатором Пермского края. Заседание комиссии по итогам выборов планируется на 16 сентября.
В комиссии на данный момент не поступило ни одной обоснованной жалобы, что говорит о том, что комиссии не только обеспечили законность всех процедур, но и санитарную безопасность. Краевая избирательная комиссия досконально следила за всеми сообщениями о возможном давлении на избирателей – и по всем незамедлительно реагировала: обращалась в правоохранительные органы либо указывала на необходимость исправить ситуацию самостоятельно.
При этом все процедуры голосования проходили под контролем наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. На избирательные участки было направлено 8422 наблюдателя, из них 5015 от Общественной палаты Пермского края, остальные – от кандидатов и политических партий. Максимум наблюдателей вышло на участки 13 сентября - на участках работали 415 членов с совещательным голосом от партий и 3764 наблюдателя, из них 2495 от Общественной палаты, 1209 от кандидатов.
Для обеспечения легитимности и прозрачности процесса голосования на 215 участках работали комплексы обработки избирательных бюллетеней, а еще на 223 – видеонаблюдение. С 7 утра 13 сентября на сайте http://nashvybor2020.ru можно было посмотреть прямую трансляцию с любого из этих участков. Видеозапись же велась непрерывно с 7 утра 11 сентября, в том числе ночью, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений в сохранности избирательных бюллетеней и сейф-пакетов с ними.
На этом фоне комиссиями были созданы комфортные условия голосования – каждый мог выбрать, где голосовать: на дому или на участке. В населенные пункты, где нет участка, выезжала комиссия, либо, в отдельных случаях, голосование проводилось в мобильных участках прямо во дворе.
Также удобным для избирателей уже традиционно стал «Мобильный избиратель». Так, на текущих выборах Прикамье стало лидером России по показателю прикрепившихся к удобному участку. А по статистике – более 85% из таких граждан проголосовало.
Добавим, что в течение трехдневных выборов определились также победители дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Пермского края. Подсчет голосов избирателей на дополнительных выборах депутатов также завершен.
По округу №2 в выборах участвовали 7 кандидатов: Константин Лоран («Партия прогресса»), набравший 2,38% голосов, Валерий Смолин от «Демократической партии России», за которого проголосовали 3,04% избирателей, представитель «Партии за справедливость!» Владимир Зыков, набравший 3,4% голосов участников голосования. Георгий Балашов, выдвинутый от ЛДПР, получил 11,37%, за Владимира Степанова от «Справедливой России» проголосовали 11,79% избирателей, за Леонида Любимова от КПРФ – 12,23%. Победу в округе одержал Вячеслав Григорьев с результатом 46,36%. Явка по округу составила 25,8%.
По округу №13 баллотировались 4 кандидата: Дмитрий Стахов от ЛДПР, набравший 7,61%, самовыдвиженец Денис Богатырев, за которого проголосовали 9,3% избирателей, Дмитрий Мельчаков («Справедливая Россия») с 10,49% голосов участников выборов. В этом округе по итогам выборов победил Павел Кузьмин, баллотировавшийся от «Единой России», - за него проголосовали 63,46% избирателей при явке 31,98%.
По округу №17 в предвыборной гонке также участвовало 4 кандидата. Алексей Баландин (ЛДПР) получил 6,56% голосов, Марат Галимуллин от КПРФ набрал 6,99%, Ирина Злобина, выдвинутая партией «Справедливая Россия», получила 30,08% голосов избирателей. Мандат депутата Законодательного собрания Пермского края получает Антон Удальев, за которого проголосовали 49,23% при явке 30,18%.
Добавим, что 13 сентября в регионе проходило 20 муниципальных кампаний, в ходе которых распределялось 179 мандатов. В итоге 65,92%, или 118 мандатов получили представители «Единой России», 35, или 19,55% - самовыдвиженцы, еще 11мандатов, или 6,15% получила «Справедливая Россия»,10 мандатов, или 5,59% - у КПРФ, и 4 мандата, или 2,23% - у ЛДПР. Также один мандат на выборах депутатов думы Частинского муниципального округа получил представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
permkrai.ru © Вечерние ведомости
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