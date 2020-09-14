Дмитрий Махонин избран губернатором Пермского края

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По результатам подсчета 100% бюллетеней на выборах губернатора Пермского края проголосовало 714547 человек, что составляет 35,76%. Как сообщает крайизбирком, результаты голосования выглядят следующим образом.Кандидат Махонин Дмитрий Николаевич набрал 75,71%, или 540290 голосов избирателей. Кандидат Айтакова Ксения Алексеевна - 13,62%, или 97219 голосов.Кандидат Постников Олег Сергеевич - 5,66%, или 40400 голосов избирателей. Кандидат Козлов Евгений Михайлович - 2,34%, или 16731 голос.Таким образом, Дмитрий Николаевич Махонин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, одержал победу и после утверждения окончательных результатов голосования станет избранным губернатором Пермского края. Заседание комиссии по итогам выборов планируется на 16 сентября.В комиссии на данный момент не поступило ни одной обоснованной жалобы, что говорит о том, что комиссии не только обеспечили законность всех процедур, но и санитарную безопасность. Краевая избирательная комиссия досконально следила за всеми сообщениями о возможном давлении на избирателей – и по всем незамедлительно реагировала: обращалась в правоохранительные органы либо указывала на необходимость исправить ситуацию самостоятельно.При этом все процедуры голосования проходили под контролем наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. На избирательные участки было направлено 8422 наблюдателя, из них 5015 от Общественной палаты Пермского края, остальные – от кандидатов и политических партий. Максимум наблюдателей вышло на участки 13 сентября - на участках работали 415 членов с совещательным голосом от партий и 3764 наблюдателя, из них 2495 от Общественной палаты, 1209 от кандидатов.Для обеспечения легитимности и прозрачности процесса голосования на 215 участках работали комплексы обработки избирательных бюллетеней, а еще на 223 – видеонаблюдение. С 7 утра 13 сентября на сайте http://nashvybor2020.ru можно было посмотреть прямую трансляцию с любого из этих участков. Видеозапись же велась непрерывно с 7 утра 11 сентября, в том числе ночью, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений в сохранности избирательных бюллетеней и сейф-пакетов с ними.На этом фоне комиссиями были созданы комфортные условия голосования – каждый мог выбрать, где голосовать: на дому или на участке. В населенные пункты, где нет участка, выезжала комиссия, либо, в отдельных случаях, голосование проводилось в мобильных участках прямо во дворе.Также удобным для избирателей уже традиционно стал «Мобильный избиратель». Так, на текущих выборах Прикамье стало лидером России по показателю прикрепившихся к удобному участку. А по статистике – более 85% из таких граждан проголосовало.Добавим, что в течение трехдневных выборов определились также победители дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Пермского края. Подсчет голосов избирателей на дополнительных выборах депутатов также завершен.По округу №2 в выборах участвовали 7 кандидатов: Константин Лоран («Партия прогресса»), набравший 2,38% голосов, Валерий Смолин от «Демократической партии России», за которого проголосовали 3,04% избирателей, представитель «Партии за справедливость!» Владимир Зыков, набравший 3,4% голосов участников голосования. Георгий Балашов, выдвинутый от ЛДПР, получил 11,37%, за Владимира Степанова от «Справедливой России» проголосовали 11,79% избирателей, за Леонида Любимова от КПРФ – 12,23%. Победу в округе одержал Вячеслав Григорьев с результатом 46,36%. Явка по округу составила 25,8%.По округу №13 баллотировались 4 кандидата: Дмитрий Стахов от ЛДПР, набравший 7,61%, самовыдвиженец Денис Богатырев, за которого проголосовали 9,3% избирателей, Дмитрий Мельчаков («Справедливая Россия») с 10,49% голосов участников выборов. В этом округе по итогам выборов победил Павел Кузьмин, баллотировавшийся от «Единой России», - за него проголосовали 63,46% избирателей при явке 31,98%.По округу №17 в предвыборной гонке также участвовало 4 кандидата. Алексей Баландин (ЛДПР) получил 6,56% голосов, Марат Галимуллин от КПРФ набрал 6,99%, Ирина Злобина, выдвинутая партией «Справедливая Россия», получила 30,08% голосов избирателей. Мандат депутата Законодательного собрания Пермского края получает Антон Удальев, за которого проголосовали 49,23% при явке 30,18%.Добавим, что 13 сентября в регионе проходило 20 муниципальных кампаний, в ходе которых распределялось 179 мандатов. В итоге 65,92%, или 118 мандатов получили представители «Единой России», 35, или 19,55% - самовыдвиженцы, еще 11мандатов, или 6,15% получила «Справедливая Россия»,10 мандатов, или 5,59% - у КПРФ, и 4 мандата, или 2,23% - у ЛДПР. Также один мандат на выборах депутатов думы Частинского муниципального округа получил представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».