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На Урале учреждена премия «Сможем вместе победить»

Ее задача - отметить заслуги граждан в патриотическом воспитании и социальной поддержке

11.46 Понедельник, 16 сентября 2024
Премию «Сможем вместе победить» организовал Благотворительный фонд «Аргументы Добрых Дел Урала» при поддержке издательского дома «Аргументы недели». За общее руководство акцией отвечает оргкомитет, который определяет сроки, этапы и критерии оценки участников.

В процессе организации премии задействована большая команда. Предварительный отбор номинантов и определение лауреатов премии из их числа проводят региональные представители общественной палаты при содействии региональных министерств. Партнёры премии помогают с предоставлением необходимых ресурсов, волонтеры ведут переговоры и занимаются приглашением почетных гостей и артистов.

- Мы убеждены, что премия «Сможем вместе победить» станет важной платформой для признания труда людей, которые неравнодушны к судьбе нашей страны и стремятся делать добрые дела. Наша цель - вдохновить уральцев на активные действия во благо общества, - говорят организаторы.

Цели премии - отметить выдающиеся заслуги граждан и организаций в области патриотического воспитания, социальной поддержки, охраны окружающей среды и помощи ветеранам; популяризировать волонтерство и благотворительность, вдохновляя общественность на участие в социальных инициативах; укрепить связи между представителями власти, бизнеса и общественными деятелями, способствуя совместному решению актуальных социальных проблем. Премия поможет вдохновлять общественность участвовать в волонтерских инициативах и благотворительности, создавая атмосферу единства и поддержки и способствуя распространению примера лауреатов в обществе.

К участию в конкурсном отборе приглашаются граждане и организации, активно участвующие в реализации социальных инициатив. Поддержка и сотрудничество начинаются уже на этапе подготовки и организации премии с объединением активных граждан, волонтеров, общественных деятелей и партнеров, которые считают важным отметить вклад каждого в социальные инициативы.

Премия присуждается в нескольких номинациях.

1. Помощь участникам СВО и жителям новых регионов - для лиц и организаций, предоставляющих поддержку и помощь тем, кто участвует в специальной военной операции, а также жителям новых регионов.

2. Патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни.

3. Поддержка социально уязвимых групп - за активную работу и проекты, направленные на помощь лицам и группам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

4. Защита окружающей среды. в этой номинации отмечаются достижения в области охраны экологии и природных ресурсов, включая проекты, направленные на утилизацию отходов и сохранение природного наследия.

В спецноминации «Равнение на ветеранов» отмечаются проекты, которые посвящены значимости наследия ветеранов и их вкладу в развитие общества.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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