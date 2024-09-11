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На Урале учреждена премия «Сможем вместе победить»
Ее задача - отметить заслуги граждан в патриотическом воспитании и социальной поддержке
Премию «Сможем вместе победить» организовал Благотворительный фонд «Аргументы Добрых Дел Урала» при поддержке издательского дома «Аргументы недели». За общее руководство акцией отвечает оргкомитет, который определяет сроки, этапы и критерии оценки участников.
В процессе организации премии задействована большая команда. Предварительный отбор номинантов и определение лауреатов премии из их числа проводят региональные представители общественной палаты при содействии региональных министерств. Партнёры премии помогают с предоставлением необходимых ресурсов, волонтеры ведут переговоры и занимаются приглашением почетных гостей и артистов.
- Мы убеждены, что премия «Сможем вместе победить» станет важной платформой для признания труда людей, которые неравнодушны к судьбе нашей страны и стремятся делать добрые дела. Наша цель - вдохновить уральцев на активные действия во благо общества, - говорят организаторы.
Цели премии - отметить выдающиеся заслуги граждан и организаций в области патриотического воспитания, социальной поддержки, охраны окружающей среды и помощи ветеранам; популяризировать волонтерство и благотворительность, вдохновляя общественность на участие в социальных инициативах; укрепить связи между представителями власти, бизнеса и общественными деятелями, способствуя совместному решению актуальных социальных проблем. Премия поможет вдохновлять общественность участвовать в волонтерских инициативах и благотворительности, создавая атмосферу единства и поддержки и способствуя распространению примера лауреатов в обществе.
К участию в конкурсном отборе приглашаются граждане и организации, активно участвующие в реализации социальных инициатив. Поддержка и сотрудничество начинаются уже на этапе подготовки и организации премии с объединением активных граждан, волонтеров, общественных деятелей и партнеров, которые считают важным отметить вклад каждого в социальные инициативы.
Премия присуждается в нескольких номинациях.
1. Помощь участникам СВО и жителям новых регионов - для лиц и организаций, предоставляющих поддержку и помощь тем, кто участвует в специальной военной операции, а также жителям новых регионов.
2. Патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни.
3. Поддержка социально уязвимых групп - за активную работу и проекты, направленные на помощь лицам и группам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
4. Защита окружающей среды. в этой номинации отмечаются достижения в области охраны экологии и природных ресурсов, включая проекты, направленные на утилизацию отходов и сохранение природного наследия.
В спецноминации «Равнение на ветеранов» отмечаются проекты, которые посвящены значимости наследия ветеранов и их вкладу в развитие общества.
В процессе организации премии задействована большая команда. Предварительный отбор номинантов и определение лауреатов премии из их числа проводят региональные представители общественной палаты при содействии региональных министерств. Партнёры премии помогают с предоставлением необходимых ресурсов, волонтеры ведут переговоры и занимаются приглашением почетных гостей и артистов.
- Мы убеждены, что премия «Сможем вместе победить» станет важной платформой для признания труда людей, которые неравнодушны к судьбе нашей страны и стремятся делать добрые дела. Наша цель - вдохновить уральцев на активные действия во благо общества, - говорят организаторы.
Цели премии - отметить выдающиеся заслуги граждан и организаций в области патриотического воспитания, социальной поддержки, охраны окружающей среды и помощи ветеранам; популяризировать волонтерство и благотворительность, вдохновляя общественность на участие в социальных инициативах; укрепить связи между представителями власти, бизнеса и общественными деятелями, способствуя совместному решению актуальных социальных проблем. Премия поможет вдохновлять общественность участвовать в волонтерских инициативах и благотворительности, создавая атмосферу единства и поддержки и способствуя распространению примера лауреатов в обществе.
К участию в конкурсном отборе приглашаются граждане и организации, активно участвующие в реализации социальных инициатив. Поддержка и сотрудничество начинаются уже на этапе подготовки и организации премии с объединением активных граждан, волонтеров, общественных деятелей и партнеров, которые считают важным отметить вклад каждого в социальные инициативы.
Премия присуждается в нескольких номинациях.
1. Помощь участникам СВО и жителям новых регионов - для лиц и организаций, предоставляющих поддержку и помощь тем, кто участвует в специальной военной операции, а также жителям новых регионов.
2. Патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни.
3. Поддержка социально уязвимых групп - за активную работу и проекты, направленные на помощь лицам и группам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
4. Защита окружающей среды. в этой номинации отмечаются достижения в области охраны экологии и природных ресурсов, включая проекты, направленные на утилизацию отходов и сохранение природного наследия.
В спецноминации «Равнение на ветеранов» отмечаются проекты, которые посвящены значимости наследия ветеранов и их вкладу в развитие общества.
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