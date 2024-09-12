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В защиту интеллектуальной собственности

На нефтегазовом форуме обсудили вопросы учета нематериальных активов

11.45 Понедельник, 16 сентября 2024
В Перми прошла большая и значимая для региона выставка-форум «Нефть и газ, химия. ТЭК». Одной из тем обсуждения на выставке стала защита интеллектуальной собственности. Модератором семинара был Ренат Зиннатуллин, директор по развитию технологий и внедрению разработок ПНИПУ, а организатором и инициатором выступило АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА - Пермь» (директор Лилия Ширяева).

Участники семинара обсудили ряд важных вопросов. В частности, речь шла о том, какие документы необходимы компании для сертификации продукции, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности на производимую продукцию, документация на используемое оборудование, персонал, на поставщиков и сырье, покупателей. Рассматривались лицензионные договоры и договоры отчуждения (существенные условия договоров, важные моменты при заключении договоров, разница между лицензией и отчуждением, смешанные договоры).

Юлия Старцева, эксперт судебной финансово-экономической экспертизы и оценки интеллектуальной собственности, осветила вопрос о постановке на бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов, рассмотрев особенности бухгалтерского учета, преимущества постановки нематериальных активов на бухгалтерский и налоговый учет организации.

Основными моментами для обсуждения стали:

- Преимущества учета нематериальных активов. Постановка на бухгалтерский и налоговый учет позволяет бизнесу более точно оценивать свою стоимость, улучшать финансовую отчетность и привлекать инвестиции.

- Снижение налоговой нагрузки. Грамотное ведение учета нематериальных активов помогает оптимизировать налоговые обязательства и снижать налоговую нагрузку.

- Защита активов. Регистрация нематериальных активов обеспечивает их правовую защиту, что важно при интеллектуальной собственности и инновациях.

- Повышение конкурентоспособности. Компании, ведущие учет своих нематериальных активов, демонстрируют более высокий уровень корпоративного управления и готовы к расширению бизнеса.

- Управление рисками. Постановка на учет активов помогает выявлять и управлять рисками, связанными с их использованием и защитой.

По каждой теме у представителей бизнеса было много вопросов. Тема разработки, сертификации, регистрации, защиты и оценки интеллектуальной собственности приобретает важное значение, особенно в период перестройки бизнеса в формате импортозамещения, масштабирования и выхода на новые рынки. Это и доказала горячая дискуссия, котороя развернулась по каждой теме.


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Юлия СТАРЦЕВА © Вечерние ведомости


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Объекты Коми-Пермяцкого округа вошли в туристические кластеры Прикамья
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