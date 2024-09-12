Возрастное ограничение 18+
В защиту интеллектуальной собственности
На нефтегазовом форуме обсудили вопросы учета нематериальных активов
В Перми прошла большая и значимая для региона выставка-форум «Нефть и газ, химия. ТЭК». Одной из тем обсуждения на выставке стала защита интеллектуальной собственности. Модератором семинара был Ренат Зиннатуллин, директор по развитию технологий и внедрению разработок ПНИПУ, а организатором и инициатором выступило АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА - Пермь» (директор Лилия Ширяева).
Участники семинара обсудили ряд важных вопросов. В частности, речь шла о том, какие документы необходимы компании для сертификации продукции, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности на производимую продукцию, документация на используемое оборудование, персонал, на поставщиков и сырье, покупателей. Рассматривались лицензионные договоры и договоры отчуждения (существенные условия договоров, важные моменты при заключении договоров, разница между лицензией и отчуждением, смешанные договоры).
Юлия Старцева, эксперт судебной финансово-экономической экспертизы и оценки интеллектуальной собственности, осветила вопрос о постановке на бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов, рассмотрев особенности бухгалтерского учета, преимущества постановки нематериальных активов на бухгалтерский и налоговый учет организации.
Основными моментами для обсуждения стали:
- Преимущества учета нематериальных активов. Постановка на бухгалтерский и налоговый учет позволяет бизнесу более точно оценивать свою стоимость, улучшать финансовую отчетность и привлекать инвестиции.
- Снижение налоговой нагрузки. Грамотное ведение учета нематериальных активов помогает оптимизировать налоговые обязательства и снижать налоговую нагрузку.
- Защита активов. Регистрация нематериальных активов обеспечивает их правовую защиту, что важно при интеллектуальной собственности и инновациях.
- Повышение конкурентоспособности. Компании, ведущие учет своих нематериальных активов, демонстрируют более высокий уровень корпоративного управления и готовы к расширению бизнеса.
- Управление рисками. Постановка на учет активов помогает выявлять и управлять рисками, связанными с их использованием и защитой.
По каждой теме у представителей бизнеса было много вопросов. Тема разработки, сертификации, регистрации, защиты и оценки интеллектуальной собственности приобретает важное значение, особенно в период перестройки бизнеса в формате импортозамещения, масштабирования и выхода на новые рынки. Это и доказала горячая дискуссия, котороя развернулась по каждой теме.
Участники семинара обсудили ряд важных вопросов. В частности, речь шла о том, какие документы необходимы компании для сертификации продукции, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности на производимую продукцию, документация на используемое оборудование, персонал, на поставщиков и сырье, покупателей. Рассматривались лицензионные договоры и договоры отчуждения (существенные условия договоров, важные моменты при заключении договоров, разница между лицензией и отчуждением, смешанные договоры).
Юлия Старцева, эксперт судебной финансово-экономической экспертизы и оценки интеллектуальной собственности, осветила вопрос о постановке на бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов, рассмотрев особенности бухгалтерского учета, преимущества постановки нематериальных активов на бухгалтерский и налоговый учет организации.
Основными моментами для обсуждения стали:
- Преимущества учета нематериальных активов. Постановка на бухгалтерский и налоговый учет позволяет бизнесу более точно оценивать свою стоимость, улучшать финансовую отчетность и привлекать инвестиции.
- Снижение налоговой нагрузки. Грамотное ведение учета нематериальных активов помогает оптимизировать налоговые обязательства и снижать налоговую нагрузку.
- Защита активов. Регистрация нематериальных активов обеспечивает их правовую защиту, что важно при интеллектуальной собственности и инновациях.
- Повышение конкурентоспособности. Компании, ведущие учет своих нематериальных активов, демонстрируют более высокий уровень корпоративного управления и готовы к расширению бизнеса.
- Управление рисками. Постановка на учет активов помогает выявлять и управлять рисками, связанными с их использованием и защитой.
По каждой теме у представителей бизнеса было много вопросов. Тема разработки, сертификации, регистрации, защиты и оценки интеллектуальной собственности приобретает важное значение, особенно в период перестройки бизнеса в формате импортозамещения, масштабирования и выхода на новые рынки. Это и доказала горячая дискуссия, котороя развернулась по каждой теме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Музее истории Екатеринбурга на выставке «Судебные хроники» показали резонансные дела
12 сентября 2024
12 сентября 2024