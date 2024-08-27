Не законом единым!

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Взыскание алиментов - приоритетное направление в работе судебных приставов. Для того чтобы все нуждающиеся несовершеннолетние вовремя получили финансовую помощь, сотрудники Службы готовы до ночи задерживаться на работе и навещать горе-родителей по выходным. Но есть дни, когда работники органа принудительного исполнения с утроенной силой стараются донести до должников информацию о том, что, уклоняясь от положенных выплат, они оставляют своих сыновей и дочерей без необходимой финансовой помощи.Одна из таких дат - День знаний, ведь этот праздничный день приносит с собой не только первый звонок и встречу с одноклассниками для детей, но и дополнительные расходы для родителей. Полностью собрать ребенка в школу становится непростой задачей для тех родителей и опекунов, кто так и не дождался необходимой помощи.О том, как судебные приставы работают со злостными неплательщиками и почему алименты - это не наказание, а обязанность, рассказал заместитель руководителя ГУФССП России по Пермскому краю Умар Саидов.- С января по июль текущего года мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано порядка 844 млн рублей, это на 114 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Мы с коллегами стараемся не сбавлять темпы и работаем с каждым неплательщиком не только в рамках закона об исполнительном производстве, но и убеждаем, уговариваем, разъясняем. Зачастую должники воспринимают необходимость помогать своим детям как повинность, наказание, но это не так. Это совершенно обыденная вещь, которую обязан исполнять каждый гражданин в определенной жизненной ситуации. Ведь есть люди, которые согласно нотариальному соглашению или решению суда исправно перечисляют взыскателю положенную сумму. У них нет в голове хитроумных планов о том, как скрыть свой доход или имущество, нет каждодневных опасений, что их ограничат в правах или привлекут к административной или уголовной ответственности. А самое главное, они уверены, что у их сына или дочери есть все необходимое для нормального взросления, учебы, хобби. Кроме того, добросовестное выполнение родительских обязанностей не дает разрушиться тонкой связи с ребенком. Ведь зачастую бывает так, что неплательщики бегаютне только от финансовых обязательств, но и от своих детей. Это лишает взрослых возможности видеть взросление несовершеннолетнего, принимать участие в важных событиях его жизни.- Максимальную сознательность начинают проявлять граждане, которым грозит уголовное наказание. Ведь, согласно статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей», уже возбужденное уголовное дело может быть прекращено, если обвиняемый полностью погасил имеющуюся задолженность. С начала 2024 года по данному основанию на стадии дознания было прекращено 10 уголовных дел, сумма взысканных денежных средств составила около 4,5 млн рублей, соответственно, 10 должников по алиментам были освобождены от уголовной ответственности.Совсем недавно такой возможностью воспользовалась жительница г. Краснокамска. Женщина задолжала своей дочери порядка 130 тысяч рублей, но когда до неплательщицы дошло, что за пренебрежение нуждами ребенка она может оказаться в местах лишения свободы, то она, не задумываясь, внесла всю необходимую сумму на депозитный счет подразделения ведомства.После перечисления денежных средств взыскателю уголовное преследование в отношении гражданки было прекращено. Сейчас судебные приставы отслеживают регулярность алиментных выплат по данному исполнительному производству, и если должница вновь начнет пренебрегать своими обязанностями, то история с уголовным делом для нее повторится.- Способ только один - своевременно и в полном объеме выплачивать алименты. Другое дело, что до момента, когда дознавателями службы будет возбуждено уголовное дело, мы используем другие, менее репрессивные меры воздействия на должника. Обо всех негативных последствиях уклонения от уплаты алиментов судебные приставы предупреждают граждан еще на стадии уведомления последних о возбуждении исполнительного производства. Все четко прописано в законодательстве: к примеру, если должник уклоняется от уплаты алиментов два или более месяца, то сначала ему грозит административная ответственность. Если же он упорствует в своем противоправном поведении, то речь будет идти уже об уголовном наказании.Так, с января по июль 2024 года дознавателями ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено 899 уголовных дел по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами Пермского края вынесено 735 обвинительных приговоров, а 31 должник на сегодняшний день отбывает наказание в местах лишения свободы.- В Прикамье практика привлечения алиментщиков к административной ответственности складывается следующим образом: за 7 месяцев 2024 года судебными приставами Пермского края в отношении алиментообязанных родителей возбуждено 1 332 административных дела. Большая их часть уже рассмотрена судами: 1 027 должников подвергнуты обязательным работам, 156 - административному аресту, 46 гражданам назначен административный штраф.Меры административного характера - это как красный сигнал на светофоре: СТОП! Пора вспомнить о своем ребенке и вернуть ему хотя бы материальный долг.При этом мы не только привлекаем неплательщиков к административной и уголовной ответственности, но и помогаем им в попытках социализироваться, вернуться к общественно одобряемому образу жизни.Так, в Пермском районе женщина не только выплатила своему ребенку более 174 тысяч рублей, но и поняла, что дальнейшее уклонение от выплаты алиментов приведет ее на скамью подсудимых. Поэтому гражданка стала заниматься поиском работы и сейчас делает все от нее зависящее, чтобы наладить контакт с сыном и не пропускать ежемесячные платежи. Положительный эффект дали не только меры принудительного исполнения, но и постоянные беседы с судебными приставами.В похожей ситуации оказался и житель п. Октябрьский. Несмотря на то, что его сын уже достиг совершеннолетия, мужчина так и не попытался погасить задолженность по алиментам в размере 740 тысяч рублей. Но работники органа принудительного исполнения не оставляли попыток призвать должника к ответу. Судебные приставы регулярно вызывали мужчину на прием, где подробно разъясняли ему негативные правовые последствия уклонения от родительских обязанностей. Кроме того, сотрудники ведомства сами навещали неплательщика с целью напомнить ему об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за неуплату денежных средств, положенных его сыну.Устав от пристального внимания правоохранителей, мужчина устроился на работу вахтовым методом. Накопив необходимую сумму, он полностью погасил свой долг перед взыскателем.- За каждым из должников по алиментам стоит своя история, из-за которой он перестал заботиться о собственном ребенке. Но если говорить о среднестатистическом алиментщике, то уже несколько лет мы анализируем социальный портрет пермского должника. В этом году он выглядит следующим образом: 79,5% в данной категории граждан - мужчины, соответственно, оставшиеся 20,5% - женщины. В сравнении с прошедшим годом доля женщин среди неплательщиков алиментов уменьшилась на 1%.Среди представителей сильной половины человечества самые молодые неплательщики - это 19-летние юноши, а самому старшему 72 года. Известно, что это житель г. Перми. Таким образом, средний возраст должника - 45,5 лет.У женщин статистика несколько иная, правда, и среди них есть молодые девушки 19 лет, а самой возрастной нарушительнице скоро исполнится 60 лет, она проживает в Нытвенском районе.- Мы работаем в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами. Судебные приставы имеют право уточнять информацию о неплательщике по огромному количеству каналов. Нам в помощь идут и базы данных МВД, ГИБДД, а также других регистрирующих органов. Электронный документооборот с основными банковскими организациями страны позволяет молниеносно налагать аресты и взыскания на счета нарушителей. Где бы ни скрывался горе-родитель, мы все равно узнаем о его местонахождении и призовем к ответственности. Если же о гражданине не поступает информации более года, то взыскатель имеет право обратиться в суд с требованием признать должника безвестно отсутствующим. А такой правовой статус ведет к значительному поражению в правах.Все имущество безвестно отсутствующего гражданина будет передано в доверительное управление, его снимут с учета по месту жительства, могут аннулировать брак без его ведома, лишить родительских прав и передать детей на усыновление, работодатель может расторгнуть договор, не уведомляя такого работника. Таким образом, если человек никуда не пропадал, а просто скрывался, ему придется большинство этих прав восстанавливать через суд. Поэтому если кто-то из должников думает, что достаточно инсценировать свое исчезновение, и правовая система про него забудет, то он ошибается. Последствия не заставят себя ждать, причем они будут очень неприятными для алиментщика и затронут все сферы его жизни.С начала года судебными приставами края было разыскано 164 должника по алиментным платежам, 121 из них мужчины, остальная часть - женщины. Сейчас в розыске числятся 1 105 человек. 462 из них отсутствуют более одного года, так что их вполне могут признать безвестно отсутствующими.- Разумеется, мы всегда открыты для диалога. Всякий раз, когда мы возбуждаем исполнительное производство, мы стараемся найти общий язык и со взыскателем, и с должником. Во всех подразделениях ведомства существуют приемные часы, в которые можно подойти к сотруднику, который ведет ваше производство, и обсудить все интересующие вопросы. Дежурные сотрудники ежедневно осуществляют прием в специально созданных единых зонах приема граждан в подразделениях Службы, без предварительной записи: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 16.45, с перерывом на обед с 13.00 до 13.45. Кроме того, можно записаться на личный прием к работнику Службы. Выбрать удобный временной промежуток возможнона сайте ГУФССП России по Пермскому краю и с помощью суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» в личном кабинете приложения «ГосУслуги». Там же можно воспользоваться подсказками искусственного интеллекта и узнать о наложенных ограничениях, а также оплатить имеющиеся задолженности.В целях создания максимально комфортных условий получения справочной информации посредством телефонной связи в Главном управлении создана группа телефонного обслуживания. Обратиться к специалистам можно по номерам: 8 (342) 220 11 59, 8 (342) 220 11 80. Режим работы групп соответствует режиму работы регионального ведомства.Кроме того, регулярно проводятся «горячие линии», на которых можно задать свой вопрос специалистам, работающим непосредственно с исполнительными производствами по взысканию алиментов. Они возьмут ситуацию на контроль, помогут советом и окажут грамотную юридическую помощь.