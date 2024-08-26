«Он был светлым, добрым и очень смелым парнем»

Алексей Кожевников, майор, военкор «Аргументы недели» © Вечерние ведомости

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В Курской области, отражая превосходящие силы укронацистов, геройски погиб боец соединения морпехов-черноморцев Артём Тимошенко.Война всегда забирает лучших – тех, кто не боится, кто идёт до конца, когда-то сделав осознанный выбор – отдать жизнь за други своя. Смерть бессильна перед стойкостью таких людей. Она может убить их тело, но не бессмертную душу. Не зря говорят: быть воином – жить вечно. Продолжая жить в нашей памяти, они зовут нас к подвигам, к новым победам. К когорте таких людей принадлежал и Артём.Его жизнь оборвалась 12 августа в бою у деревни Гирьи Беловского района Курской области. Враг рассчитывал стремительным накатом захватить более выгодные для наступления рубежи. Группа Артёма получила команду обойти противника с фланга и сковать наступающих боевиков. Выполняя задачу, наши бойцы попали в засаду, но не отступили, приняли бой, несмотря на явный перевес противника в численности. Вначале им удалось потеснить боевиков и даже троих «задвухсотить», но подоспевшая бронетехника врага решила исход боя. Силы были неравны, наши ребята сражались до конца и погибли как герои. Благодаря их смелым и решительным действиям было вскрыто местонахождение огневых точек и машин ВСУ. Получив необходимые координаты, морпехи оперативно уничтожили три БТРа, полтора десятка боевиков, а четырех взяли в плен. Наступление бандеровцев на этом участке было остановлено. Спустя несколько дней скорбная весть о гибели Артема дошла до его родных и близких.- Мне трудно передать всю тяжесть этой утраты. Артём – мой единственный сын, вылитый я в молодости. Он был светлым, преданным своим принципам, смелым и очень добрым парнем. Столько было надежд… – сокрушается отец героя Вячеслав Тимошенко – человек, без преувеличения, легендарный не только в Крыму, но и в России – вряд ли судьба подарила бы ему заурядного сына.В родной Керчи Вячеслав Петрович известен прежде всего как основатель спортивно-патриотического клуба самбо «Слава», в котором уже много лет абсолютно бесплатно занимаются мальчишки и девчонки из малообеспеченных семей и сироты. Девиз клуба «Сила, добро, стойкость и честь» помог многим ребятам в переходном подростковом возрасте выбрать правильные ориентиры в жизни.Меценат и настоящий патриот русского Крыма, Вячеслав Тимошенко еще задолго до возвращения полуострова в родную гавань претворил в жизнь множество патриотических акций – концертов русских исполнителей, общественно-политических выступлений, благотворительных, просветительских издательских проектов. При этом Вячеслав Петрович личным примером вновь и вновь демонстрирует безграничность человеческой воли по преодолению себя. За его плечами - рекорды в сухом (без воды и пищи) 52-километровом марафоне, переплывании Байкала, покорение Эльбруса – и всё это после тяжелейшей травмы из-за неудачного парашютного прыжка.Так получилось, что воспитанием Артёма – сына от первого брака – Вячеслав Петрович вплотную занялся уже в его подростковом возрасте. Но и этого оказалось достаточно, чтобы передать ему патриотизм и мужской несгибаемый характер. Следуя примеру отца, Артем в 14 лет занялся парашютным спортом. В то время правила позволяли совершать прыжки несовершеннолетним. И за пару лет у парня было уже больше двухсот прыжков за плечами. Второе увлечение – самбо. Оно не могло не возникнуть – ведь тогда уже вовсю работало детище Вячеслава Тимошенко – спортивно-патриотический клуб «Самбо». Там у Артёма появились верные друзья на всю жизнь.- Артём терпеть не мог несправедливости, всегда защищал слабых, помогал тем, кто нуждается. Помню, подростком постоянно приносил в дом бездомных кошек, собак, раненых птиц. Мечтал даже в будущем организовать приют для брошенных и больных животных, – вспоминает Вячеслав Петрович.Жизнь часто ломает людей с тонкой, чувствительной душой. Помотало и Артёма – какое-то время из-за семейных разногласий он жил вдали от отца – были и дурные компании, и пагубные пристрастия. Но свое доброе сердце, волю, любовь к жизни и людям парень не растерял, сохранил в целостности.Когда началась спецоперация, он, конечно, не мог остаться в стороне. Сначала вместе с отцом, чем мог, помогал фронту. А затем пришло решение занять своё место в строю земляков-защитников Родины. В июне этого года Артём заключил контракт и стал стрелком гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.КМБ Артём проходил на полигоне в тыловом районе Херсонской области – и практически сразу, несмотря на то, что у него не было армейского опыта, завоевал уважение сослуживцев и командиров успехами в обучении и дружелюбным характером.Традиционно на фронте морпехи всегда там, где сложно, где самый опасный и подготовленный враг. Гвардейцы-черноморцы с тяжелейшими боями продвигались на Авдеевском направлении. В одной из атак группа морпехов оказалась отрезанной огнем вражеской артиллерии от основных сил. Необходимо было срочно вытащить из-под обстрела тяжелых трехсотых. Командиры вспоминают как Артём, не раздумывая, прыгнул за руль квадроцикла с эвакуационным прицепом и помчался через насквозь простреливаемое поле на помощь раненым товарищам. Погрузил в прицеп четверых, сколько вместилось – и в обратный путь. По дороге пришлось спрятаться от преследующих дронов в лесополосе. Нацисты всё же сделали несколько сбросов гранат. Осколками Артёму посекло руку, но он довёз ценный груз до своих в целости и сохранности. Спасенные бойцы выжили, сейчас лечатся в госпиталях. Сам Артём от госпитализации отказался. Записал только на видео кровоточащее плечо перед перевязкой – разослал отцу и друзьям, мол, поздравьте с почином.- Воевал бесстрашно, шёл всегда впереди, и всегда можно было на него положиться, любую задачу доверить, – вспоминает замполит Артёма с позывным Пихта. – Он действительно за короткий срок сделал больше, чем многие за годы службы не могут сделать. Из него отличный офицер мог бы получиться.«За Артёма!» – пишут сейчас сослуживцы парня на 152-миллиметровых осколочно-фугасных и ФАБах, угощая ими бандеровскую сволочь под Курском. В бригаде не забывают своих героев.Помнят Артёма и в родной Керчи. В чатах друзей и одноклассников – масса тёплых, памятных слов, соболезнований, посвящённых ему стихов и фотографий.- Я видел все сообщения, которые ты писал отцу и просил различную помощь только для кого-то, ничего не прося для себя, ты всегда готов был рискнуть ради кого-то, всегда поддерживал наших ребят из «Славы», точно так же ты себя и проявил на фронте, защищая всех нас от нацистской нечисти! – мысленно обращаясь к Артёму, написал на своей странице ВК Евгений Семеняка.- Бедный наш Тёма, хотя он никогда не любил, когда его жалеют, и эта фраза ему не понравилась бы… В моем сердце он навсегда останется добрым, светлым и постоянно улыбающимся, несмотря ни на что, – написала в соцсетях одноклассница Тимошенко Кристина Мацкевич, хореограф-постановщик, руководитель известного в России и за рубежом шоу-балета «Культурная революция».- Я горжусь тобой, родной мой сынок! Поверь, твоё имя обязательно останется в памяти керчан как символ служения и подвига во имя победы добра, – оставил запись в ВК отец парня Вячеслав Тимошенко.Похороны Артёма Тимошенко пройдут в родной Керчи. Командование представило героя к ордену Мужества посмертно.