В Голованово при поддержке ПЦБК и РСБИ прошел фестиваль боевых искусств «Za Победу»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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11 августа в сквере «Страна нашего детства» состоялся семейный фестиваль боевых искусств «Za Победу», организованный Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) и Филиалом Российского Союза боевых искусств в Пермском крае (РСБИ).На территории сквера были организованы интерактивные площадки с различными мастер-классами: метание ножей, мас-рестлинг, сборка-разборка автомата, надевание противогаза на время, управление дронами. Желающие могли заняться хоккеем, лёгкой атлетикой и кросс-фитом. Не остались без внимания и любители киберспорта.Представители краевых спортивных федераций Киокушин, кендо, самообороны, армейского рукопашного боя, мас-рестлинга, самбо и спортивной акробатики, кикбоксинга, а также центра бодибилдинга и пауэрлифтинга провели показательные выступления.Юные гости фестиваля с интересов наблюдали за выступлением почётного караула курсантов допрофессиональной полицейской и военной подготовкой школы № 136 им. Вагина.По итогам соревнований самые активные участники получили призы и подарки.– поделилась впечатлениями жительница ГоловановоА юная спортсменкавыиграла золотую медаль в мастер-классе по лёгкой атлетике:При поддержке ПЦБК для жителей микрорайона проходит множество спортивных мероприятий. Здесь ежегодно отмечается День физкультурника. В местном ДК «Бумажник» работают бесплатные детские секции. С этого года благодаря новому совместному проекту Молодёжно-спортивного движения «Лига ПЦБК» получат развитие ещё и спортивные единоборства.Об интересе к новым видам спорта говорили и зрители фестиваля.– отметила местная жительница Галина Сухорукова.У Пермской целлюлозно-бумажной компании большой опыт реализации различных спортивных проектов. Предприятие с 2021 года сотрудничает с пермским хоккейным клубом «Молот». Его воспитанники регулярно проводят тренировки для детей Голованово. Совместный проект с РСБИ – еще один шаг на пути развития спорта в микрорайоне.– считает генеральный директор ПЦБКВ ходе церемонии открытия фестиваля боевых искусств состоялся обмен соглашениями между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 микрорайона Бумкомбинат, где закреплены общие цели и задачи движения.Исполнительный директор РСБИ в Пермском краеторжественно вручил кадетам школы № 123 флаг «Лиги ПЦБК».– заверил Владимир Любровских.На открытие фестиваля присутствовали представители краевого Минспорта, районной администрации и Штаба общественной поддержки Пермского края.В сентябре во Дворце культуры «Бумажник» пройдет день открытых дверей Молодёжно-спортивного движения «Лига ПЦБК», где подростки смогут более подробно узнать о новых направлениях, познакомиться с тренерским составом и записаться в выбранную секцию.