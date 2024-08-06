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В Голованово при поддержке ПЦБК и РСБИ прошел фестиваль боевых искусств «Za Победу»
11 августа в сквере «Страна нашего детства» состоялся семейный фестиваль боевых искусств «Za Победу», организованный Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) и Филиалом Российского Союза боевых искусств в Пермском крае (РСБИ).
На территории сквера были организованы интерактивные площадки с различными мастер-классами: метание ножей, мас-рестлинг, сборка-разборка автомата, надевание противогаза на время, управление дронами. Желающие могли заняться хоккеем, лёгкой атлетикой и кросс-фитом. Не остались без внимания и любители киберспорта.
Представители краевых спортивных федераций Киокушин, кендо, самообороны, армейского рукопашного боя, мас-рестлинга, самбо и спортивной акробатики, кикбоксинга, а также центра бодибилдинга и пауэрлифтинга провели показательные выступления.
Юные гости фестиваля с интересов наблюдали за выступлением почётного караула курсантов допрофессиональной полицейской и военной подготовкой школы № 136 им. Вагина.
По итогам соревнований самые активные участники получили призы и подарки.
«Я получила медаль за участие в мас-рестлинге – спортивном перетягивании палки. Было интересно попробовать себя в этом направлении. В последние годы жизнь у нас в Голованово стала очень насыщенной и интересной, проходит множество мероприятий – творческих, спортивных, семейных. Вот и сегодня я пришла с мужем и дочкой, им нравится. Спасибо большое организаторам!» – поделилась впечатлениями жительница Голованово Ксения Кетова.
А юная спортсменка Анастасия Трушникова выиграла золотую медаль в мастер-классе по лёгкой атлетике: «Я люблю бегать, с 5 лет хожу на футбол и баскетбол, занимаюсь рисованием и очень люблю наш Дворец культуры «Бумажник»! Здесь много интересных кружков».
При поддержке ПЦБК для жителей микрорайона проходит множество спортивных мероприятий. Здесь ежегодно отмечается День физкультурника. В местном ДК «Бумажник» работают бесплатные детские секции. С этого года благодаря новому совместному проекту Молодёжно-спортивного движения «Лига ПЦБК» получат развитие ещё и спортивные единоборства.
Об интересе к новым видам спорта говорили и зрители фестиваля.
«Заинтересовали показательные выступления спортсменов, особенно по рукопашному бою и самбо. Сын у меня уже занимается самбо, но приходится ездить в другой микрорайон, тратить время на дорогу. Здорово, что теперь и у нас в Голованово будут свои секции по единоборствам», – отметила местная жительница Галина Сухорукова.
У Пермской целлюлозно-бумажной компании большой опыт реализации различных спортивных проектов. Предприятие с 2021 года сотрудничает с пермским хоккейным клубом «Молот». Его воспитанники регулярно проводят тренировки для детей Голованово. Совместный проект с РСБИ – еще один шаг на пути развития спорта в микрорайоне.
«Сейчас главное, чтобы подрастающее поколение было здоровым, чтобы у них была возможность заниматься спортом. К тому же, боевые искусства – это ещё и патриотическое воспитание, воспитание духа. Благодаря новому проекту дети сотрудников ПБЦК и жителей Голованово смогут попробовать себя в новых дисциплинах. Уверен, что в будущем их ждут большие спортивные победы и достижения!» – считает генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.
В ходе церемонии открытия фестиваля боевых искусств состоялся обмен соглашениями между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 микрорайона Бумкомбинат, где закреплены общие цели и задачи движения.
Исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских торжественно вручил кадетам школы № 123 флаг «Лиги ПЦБК».
«Наш краевой союз объединяет более 30 различных организаций спортивных единоборств и больше 20 тысяч занимающихся. Мы заинтересованы в популяризации этих видов спорта, в патриотическом воспитании молодежи, и в том, чтобы спорт стал доступен в отдаленных районах Перми. В Голованово с ребятами будут заниматься профессиональные тренеры из спортивных федераций Прикамья. Занятия будут проходить как на площадке ДК «Бумажник», так и в школе № 123», – заверил Владимир Любровских.
На открытие фестиваля присутствовали представители краевого Минспорта, районной администрации и Штаба общественной поддержки Пермского края.
В сентябре во Дворце культуры «Бумажник» пройдет день открытых дверей Молодёжно-спортивного движения «Лига ПЦБК», где подростки смогут более подробно узнать о новых направлениях, познакомиться с тренерским составом и записаться в выбранную секцию.
На территории сквера были организованы интерактивные площадки с различными мастер-классами: метание ножей, мас-рестлинг, сборка-разборка автомата, надевание противогаза на время, управление дронами. Желающие могли заняться хоккеем, лёгкой атлетикой и кросс-фитом. Не остались без внимания и любители киберспорта.
Представители краевых спортивных федераций Киокушин, кендо, самообороны, армейского рукопашного боя, мас-рестлинга, самбо и спортивной акробатики, кикбоксинга, а также центра бодибилдинга и пауэрлифтинга провели показательные выступления.
Юные гости фестиваля с интересов наблюдали за выступлением почётного караула курсантов допрофессиональной полицейской и военной подготовкой школы № 136 им. Вагина.
По итогам соревнований самые активные участники получили призы и подарки.
«Я получила медаль за участие в мас-рестлинге – спортивном перетягивании палки. Было интересно попробовать себя в этом направлении. В последние годы жизнь у нас в Голованово стала очень насыщенной и интересной, проходит множество мероприятий – творческих, спортивных, семейных. Вот и сегодня я пришла с мужем и дочкой, им нравится. Спасибо большое организаторам!» – поделилась впечатлениями жительница Голованово Ксения Кетова.
А юная спортсменка Анастасия Трушникова выиграла золотую медаль в мастер-классе по лёгкой атлетике: «Я люблю бегать, с 5 лет хожу на футбол и баскетбол, занимаюсь рисованием и очень люблю наш Дворец культуры «Бумажник»! Здесь много интересных кружков».
При поддержке ПЦБК для жителей микрорайона проходит множество спортивных мероприятий. Здесь ежегодно отмечается День физкультурника. В местном ДК «Бумажник» работают бесплатные детские секции. С этого года благодаря новому совместному проекту Молодёжно-спортивного движения «Лига ПЦБК» получат развитие ещё и спортивные единоборства.
Об интересе к новым видам спорта говорили и зрители фестиваля.
«Заинтересовали показательные выступления спортсменов, особенно по рукопашному бою и самбо. Сын у меня уже занимается самбо, но приходится ездить в другой микрорайон, тратить время на дорогу. Здорово, что теперь и у нас в Голованово будут свои секции по единоборствам», – отметила местная жительница Галина Сухорукова.
У Пермской целлюлозно-бумажной компании большой опыт реализации различных спортивных проектов. Предприятие с 2021 года сотрудничает с пермским хоккейным клубом «Молот». Его воспитанники регулярно проводят тренировки для детей Голованово. Совместный проект с РСБИ – еще один шаг на пути развития спорта в микрорайоне.
«Сейчас главное, чтобы подрастающее поколение было здоровым, чтобы у них была возможность заниматься спортом. К тому же, боевые искусства – это ещё и патриотическое воспитание, воспитание духа. Благодаря новому проекту дети сотрудников ПБЦК и жителей Голованово смогут попробовать себя в новых дисциплинах. Уверен, что в будущем их ждут большие спортивные победы и достижения!» – считает генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.
В ходе церемонии открытия фестиваля боевых искусств состоялся обмен соглашениями между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 микрорайона Бумкомбинат, где закреплены общие цели и задачи движения.
Исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских торжественно вручил кадетам школы № 123 флаг «Лиги ПЦБК».
«Наш краевой союз объединяет более 30 различных организаций спортивных единоборств и больше 20 тысяч занимающихся. Мы заинтересованы в популяризации этих видов спорта, в патриотическом воспитании молодежи, и в том, чтобы спорт стал доступен в отдаленных районах Перми. В Голованово с ребятами будут заниматься профессиональные тренеры из спортивных федераций Прикамья. Занятия будут проходить как на площадке ДК «Бумажник», так и в школе № 123», – заверил Владимир Любровских.
На открытие фестиваля присутствовали представители краевого Минспорта, районной администрации и Штаба общественной поддержки Пермского края.
В сентябре во Дворце культуры «Бумажник» пройдет день открытых дверей Молодёжно-спортивного движения «Лига ПЦБК», где подростки смогут более подробно узнать о новых направлениях, познакомиться с тренерским составом и записаться в выбранную секцию.
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