Валерий Сухих: Цифровые разработки прикамцев успешно применяются далеко за пределами региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Вместе со спикером краевого парламента на заседании комиссии по информационной политике Совета законодателей России выступил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.В рамках цифровой трансформации Пермский край занял место в топ-10 регионов по индексу цифровизации «IQ городов». Регион был отмечен наградой в категории «За наибольшую активность». По результатам оценки крупнейших городов Пермь заняла пятое место. В категории «Административные центры» первое место у Чернушинского округа, в десятку лучших также вошли Краснокамский и Кунгурский округа, города Чайковский, Лысьва, Соликамск. В номинации «Большие города» в топ-10 вошел Пермский округ.Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, успешные практики региона используются далеко за пределами Пермского края. «Сегодня информационно-технологические решения активно внедряются в сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства и управления городской инфраструктурой. Более 1600 организаций, специализирующихся на информационных технологиях, действуют на территории Прикамья, и их разработки успешно применяются не только в других регионах, но и за пределами страны», - сказал спикер.Так, Электронная Образовательная Система Пермского края трижды становилась призёром различных премий всероссийских конкурсов. А региональная система Спортивное Прикамье стала 4-й в рейтинге подключения и передачи данных из региональной в федеральную государственную информационную систему «Спорт».По информации министерства, региональная электронная система в образовании содержит в себе данные о каждом ребенке с момента его зачисления в детский сад до получения профессии. В ней собраны порядка 15 региональных и муниципальных сервисов, которые укрепляют связку «преподаватель-обучающийся-родитель». Планируется, что в следующем году цифровые сервисы позволят формировать индивидуальные траектории обучающихся, совершенствовать технологии искусственного интеллекта, а также учесть требования регионального министерства образования.Государственная информационная система «Спортивное Прикамье» учитывает все спортивные федерации и организации региона: более 35 тысяч сотрудников, спортсменов и тренеров, более пяти тысяч спортивных объектов. Она позволяет формировать сборные, календарные планы, аналитику и отчетность.