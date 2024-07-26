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Валерий Сухих: Цифровые разработки прикамцев успешно применяются далеко за пределами региона

12.00 Среда, 31 июля 2024
zsperm.ru
Вместе со спикером краевого парламента на заседании комиссии по информационной политике Совета законодателей России выступил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

В рамках цифровой трансформации Пермский край занял место в топ-10 регионов по индексу цифровизации «IQ городов». Регион был отмечен наградой в категории «За наибольшую активность». По результатам оценки крупнейших городов Пермь заняла пятое место. В категории «Административные центры» первое место у Чернушинского округа, в десятку лучших также вошли Краснокамский и Кунгурский округа, города Чайковский, Лысьва, Соликамск. В номинации «Большие города» в топ-10 вошел Пермский округ.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, успешные практики региона используются далеко за пределами Пермского края. «Сегодня информационно-технологические решения активно внедряются в сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства и управления городской инфраструктурой. Более 1600 организаций, специализирующихся на информационных технологиях, действуют на территории Прикамья, и их разработки успешно применяются не только в других регионах, но и за пределами страны», - сказал спикер.

Так, Электронная Образовательная Система Пермского края трижды становилась призёром различных премий всероссийских конкурсов. А региональная система Спортивное Прикамье стала 4-й в рейтинге подключения и передачи данных из региональной в федеральную государственную информационную систему «Спорт».

По информации министерства, региональная электронная система в образовании содержит в себе данные о каждом ребенке с момента его зачисления в детский сад до получения профессии. В ней собраны порядка 15 региональных и муниципальных сервисов, которые укрепляют связку «преподаватель-обучающийся-родитель». Планируется, что в следующем году цифровые сервисы позволят формировать индивидуальные траектории обучающихся, совершенствовать технологии искусственного интеллекта, а также учесть требования регионального министерства образования.

Государственная информационная система «Спортивное Прикамье» учитывает все спортивные федерации и организации региона: более 35 тысяч сотрудников, спортсменов и тренеров, более пяти тысяч спортивных объектов. Она позволяет формировать сборные, календарные планы, аналитику и отчетность.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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