Пермский край - всегда на связи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Новые базовые станции появились в селах Оханского и Кудымкарского районов Пермского края. Благодаря МегаФону пользоваться стабильным 4G-сигналом на средней скорости 30 Мбит/с теперь смогут около тысячи жителей этих населенных пунктов.В Оханском районе работы проведены в селе Казанка, которое известно всей стране как место обнаружения скелета трогонтериевого слона, или степного мамонта. Устойчивый сигнал мобильного интернета и голосовой связи оценят жители старинного села Ёгва в Кудымкарском районе, где родился и вырос основоположник коми-пермяцкой литературы, писатель Михаил Лихачев. Специалисты оператора установили телеком-оборудование на юго-западе населенного пункта, чтобы обеспечить покрытие и на автодороге, ведущей в Кудымкар.Востребованность новых объектов связи подтверждают данные аналитиков МегаФона. Только за прошлый месяц жители сёл прокачали объем данных, которого хватило бы на 20 тысяч минут видеозвонков в мессенджерах. Оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить устойчивое покрытие сети и одновременно высокую скорость мобильного интернета и в центре, и на окраинах поселений.«Мы уделяем большое внимание развитию связи в сельских населенных пунктах и обеспечиваем современными телеком-услугами как в рамках собственных инвестиционных проектов, так и совместно с региональными властями. Теперь для сельчан и приезжих в этих поселениях общение в соцсетях и мессенджерах станет комфортнее. Ученики и родители школьников смогут использовать интернет для обучения с помощью образовательных онлайн-платформ, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов – оперативно консультировать пациентов», – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Андрей Шмалев.Лидирующие позиции МегаФона по скорости мобильного интернета в Перми подтверждаются данными независимого исследования международной компании Ookla®. Так, в городе медианная скорость скачивания в первом полугодии составила более 33 Мбит/с. Это самые высокие результаты среди операторов. Значительная скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети - в Пермском крае только с начала года инженеры МегаФона модернизировали свыше 150 базовых станций.По данным Ookla®, за первый и второй квартал текущего года МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета среди всех операторов России, сохранив лидерство, которое оператор подтверждает восьмой год подряд. В основу исследования легли замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest®.Что касается покрытия, специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. МегаФон - лучший по этому показателю третий год подряд, с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla®.«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE-покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг - сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. МегаФон также продолжает внедрять технологические новшества - мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», - отмечает технический директор МегаФона Алексей Титов.На участках автотрасс Кунгур - Соликамск, Барда - Куеда, Голдыри - Орда - Октябрьский новое телеком-оборудование впервые обеспечит устойчивым покрытием около 70 километров дорог Пермского края. Проект реализован оператором в рамках госконтракта по заказу минсвязи Пермского края.МегаФон установил семь базовых станций вблизи автодорог на высоте от 40 до 70 метров, что обеспечивает наибольший радиус покрытия. Телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет вместе с широкой зоной распространения сигнала предоставить мобильный интернет на скорости не менее 30 Мбит/с. Базовые станции оборудованы аккумуляторными батареями, которые поддержат работоспособность объектов в случае нештатных ситуаций.Связь на автодорогах – важная составляющая безопасности водителей и пассажиров. Мобильный интернет поможет ориентироваться на местности через навигационные приложения и карты, выбирать оптимальный маршрут, получать информацию о ремонтных работах. А в чрезвычайной ситуации надежная связь спасет жизнь.