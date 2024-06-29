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В Перми в парке Горького прошел Курбан-байрам
РДУМ Пермского края
С 16 по 18 июня, три дня, проводились праздничные мероприятия Курбан-байрам в общинах края. А общегородской Курбан-байрам традиционно проходит в парке имени Горького. В этом году он состоялся в субботу, 6 июля.
Этот субботний день запомнится сотням пермяков и гостей Прикамья, которые пришли в парк Горького, чтобы совместно отметить Курбан-байрам, послушать концерт, отведать угощение. В Перми Курбан-байрам стараниями РДУМ ПК, краевой и городской власти, национальных диаспор, руководства парка Горького уже более десяти лет становится общегородским праздником. В этом году праздничный день также стал ярким, запоминающимся и радостным для всех участников этого торжества.
Уже на подходе к большой площади перед ротондой слышна была музыка, льющаяся со сцены. Мелодичные звуки, слышимые издали, притягивали гостей парка. Народа собралось, несмотря на жаркий день, много.
По периметру площади расположились палатки. В них много разных вкусностей: чак-чак, как-бэлеш, попкорн, пермские сладости, крымские чебуреки, горячая кукуруза, сладкие напитки, выпечка, конфеты, особенно много мороженого, пломбира - жарко ведь, лимонад и другие прохладительные напитки, мусульманская одежда, тюбетейки для мужчин, прилавки со сборниками молитв. Привлекают внимание стенды Пермского мусульманского колледжа и строящейся Соборной мечети.
В Год семьи особое внимание детям. Для детей большой выбор игрушек. Для них же карусель на лошадях, игровая площадка для развития Тирли-Бом-Бум. Компания «Лукойл» предоставила любимые детворой электромобили. Они на них катаются часами, не оторвать, разные виражи закладывают, словом, будущие гонщики растут!
В исторической ротонде расположена фотовыставка «Мусульманские семьи в духовных традициях». На фотографиях запечатлены различные моменты из жизни семей разного времени. Рассматривая их, можно заметить, как менялся внешний вид людей - имеется в виду одежда. Но неизменным оставалась взаимная любовь членов семьи, она чувствуется даже на фото. Никто не пройдёт мимо ещё дореволюционной фотографии семьи муфтия Оренбургского магометанского собрания Ризаитдина хазрата Фахретдина.
Организатор фотовыставки – заместитель директора Пермского мусульманского колледжа Артур хазрат Габдуллин рассказывает посетителям о том, как появилась идея выставки, о фотографиях выставки, где их брали, как датировали.
Особый экспонат выставки – колыбель для имянаречения. Такие раньше можно было встретить в деревенских семьях. Их сейчас трудно найти, практически не сохранились. Но в общине мечети села Башкултаево, где Артур хазрат Габдуллин является имам-хатыбом, есть столяр-краснодеревщик Фанис Рангулов. Золотые руки у него. Он и смастерил по старинным эскизам колыбель. Получилась на славу! Очень красивая и удобная, малюткам в ней было бы очень комфортно. Словом, много интересного и познавательного на представленной в исторической ротонде выставке. Почётные гости, кстати, тоже посетили фотовыставку и с интересом слушали пояснения муфтия Анвара хазрата Аблаева и Артура хазрата Габдуллина.
На краю площади две походные солдатские кухни, на которых уже приготовлена ароматная мясная шурпа (суп) и сладкий чай. О тех, кто с раннего утра готовил праздничное угощенье, расскажем чуть позднее.
Но обратимся к сцене. Праздник открылся чтением аятов Священного Корана имам-хатыбом Соборной мечети на бульваре Гагарина, 74а Захитом хазратом Казехановым. Захит хазрат является Коран-хафизом, то есть он знает все 114 сур (глав) Корана наизусть. Такие знатоки Корана не так часто встречаются, их в краевой умме знают поимённо, понятно, что они пользуются заслуженным уважением.
Ведущий рассказывает об истоках праздника Курбан-байрама. У пророка Ибрахима не было детей, он поклялся, что принесёт в жертву первого сына. И когда он уже собрался это сделать с подросшим сыном, Аллах заменил жертву сына на жертвенного барана. Ислам запрещает проливать кровь человека. Это яркий пример покорности отца Аллаху и послушания сына.
На празднование пришли представители светской власти края и города, православной епархии, городской и краевой татарской национально-культурной автономии, курултая башкир, национальных диаспор стран ближнего зарубежья.
Ведущий предоставляет слово председателю Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, муфтию Анвару хазрату Аблаеву.
- Братья и сестры! - обратился Анвар хазрат к собравшимся. – Курбан-байрам олицетворяет милосердие, ценность человеческой жизни, покорность Аллаху. Сегодня здесь собрались представители мусульман со всего края. Пришли и наши друзья, православные. Курбан-байрам объединяет людей разных наций и вероисповеданий. 16-18 июня мы праздновали Курбан-байрам в общинах края. А общегородской праздник Курбан-байрам мы традиционно отмечаем в парке имени Горького. Тепло и сердечно поздравляю всех вас с городским праздником Курбан-байрам. Для нас радость восхвалять Аллаха. Нынешний год - Год семьи. Семья хранит духовные и национальные традиции. Семья – школа для детей. В семье дети постигают основы духовности, почитания старших, основы дружбы, мира и взаимопонимания. Для всех нас сейчас особенно важно единение вокруг нашего президента В.В. Путина в дни проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, демилитаризации и денацификации кровавого киевского режима. Мы молимся за солдат и офицеров СВО. Вместе мы победим! Благодарю администрации губернатора, Перми, руководство национальных диаспор, парка Горького за помощь в подготовке и проведении праздника. Желаю всем милости Аллаха в обоих мирах, хорошо отдохнуть, пообщаться с друзьями, насладиться концертом.
Начальник отдела национальных и религиозных отношений администрации губернатора П.Ф. Сироткин зачитал поздравление губернатора Д.Н. Махонина. В нём, в частности, сказано: «Поздравляю всех верующих с одним из самых почитаемых мусульманами праздников – Курбан-байрам!
На протяжении многих столетий этот праздник, проникнутый добрыми и светлыми чувствами, воплощает в себе высокие моральные ценности, символизирует милосердие и заботу о ближнем, дает возможность творить благие дела, воспитывать уважение к религиозным заповедям и традициям.
В Пермском крае, где в добрососедских отношениях проживают представители многих национальностей и вероисповеданий, Курбан-байрам, как и другие религиозные праздники, отмечается с большим уважением.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, спокойствия, благополучия в жизни и достатка в доме».
Участников праздника поздравил от имени главного федерального инспектора по Пермскому краю С.В. Половникова его советник А.Р. Куцев: «Этот праздник – символ веры и духовного единения. Он обращает к милосердию, взаимопомощи, терпению и справедливости. Духовные ценности, которые лежат в его основе, близки представителям разных конфессий и высоко значимы для нашей многонациональной большой страны. Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и душевное спокойствие. Желаю вам здоровья и семейного благополучия!».
Участников праздника также поздравили: от имени депутатов гордумы заместитель председателя М.А. Спиридонов, от имени митрополита Пермского и Кунгурского, владыки Мефодия священник отец Дмитрий Таращенко и другие почётные гости.
После состоялся концерт, в котором приняли участие исполнитель мунаджатов и нашидов из Казани, лауреат международных конкурсов Ильгиз Шайхразиев, молодая певица, исполнитель мунаджатов и нашидов из Березников Жасмин Бекиева.
О ней хотелось хотя бы кратко сказать пару слов. Родители Жасмин родом из Дагестана, у неё большая семья, есть сёстры и братья. Сейчас они живут в городе Березники. Жасмин является лауреатом всероссийских и краевых конкурсов вокального мастерства и творчества. Она занимается вокалом с 4 лет и уже в 5 лет на своем первом выступлении на фестивале «Уральская Звёздочка» заняла первое место. У неё красивый голос. Своими музыкальными нотами она касается самых глубоких уголков души, умеет донести мелодией настроение и одарить слушателей положительными эмоциями. И участники сегодняшнего праздника Курбан-байрам наслаждались её пением и не жалели ладошек, аплодируя ей.
Всем понравилось выступление народного ансамбля татарского танца «Гузел Чулман», ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» и других артистов из городов и районов края.
Нынешний год – Год семьи. И закономерно, что на празднике чествовали и награждали семьи, чей стаж 50 и более лет, а также многодетные семьи. Им вручали Памятный знак губернатора за сохранение семейных ценностей, а также поздравительные адреса комитета ЗАГС Пермского края. Особо отмечу семью Марселя Ахнафовича и Рашиды Саидзяновны Тайсиных, чей семейный стаж – 65 лет!
Какой праздник без угощенья? Здесь надо отдать должное организаторам: все отведали ароматную шурпу (суп) из жертвенного мяса, сладкий чай и выпечку. Участники праздника кушали и нахваливали. Сотрудница РДУМ ПК Эльмира Пахомова вместе со служащим третьей части МЧС Анатолием Белобородовым готовили угощение с 6 часов утра на двух передвижных солдатских кухнях. Во всём им помогали, а также на раздаче – мусульманки из Пермского мусульманского колледжа.
На празднике Курбан-байрам в парке Горького за целый день побывало несколько сотен жителей Перми и Пермского края. Единое мнение всех участников торжества - праздник удался на славу!
Этот субботний день запомнится сотням пермяков и гостей Прикамья, которые пришли в парк Горького, чтобы совместно отметить Курбан-байрам, послушать концерт, отведать угощение. В Перми Курбан-байрам стараниями РДУМ ПК, краевой и городской власти, национальных диаспор, руководства парка Горького уже более десяти лет становится общегородским праздником. В этом году праздничный день также стал ярким, запоминающимся и радостным для всех участников этого торжества.
Уже на подходе к большой площади перед ротондой слышна была музыка, льющаяся со сцены. Мелодичные звуки, слышимые издали, притягивали гостей парка. Народа собралось, несмотря на жаркий день, много.
По периметру площади расположились палатки. В них много разных вкусностей: чак-чак, как-бэлеш, попкорн, пермские сладости, крымские чебуреки, горячая кукуруза, сладкие напитки, выпечка, конфеты, особенно много мороженого, пломбира - жарко ведь, лимонад и другие прохладительные напитки, мусульманская одежда, тюбетейки для мужчин, прилавки со сборниками молитв. Привлекают внимание стенды Пермского мусульманского колледжа и строящейся Соборной мечети.
В Год семьи особое внимание детям. Для детей большой выбор игрушек. Для них же карусель на лошадях, игровая площадка для развития Тирли-Бом-Бум. Компания «Лукойл» предоставила любимые детворой электромобили. Они на них катаются часами, не оторвать, разные виражи закладывают, словом, будущие гонщики растут!
В исторической ротонде расположена фотовыставка «Мусульманские семьи в духовных традициях». На фотографиях запечатлены различные моменты из жизни семей разного времени. Рассматривая их, можно заметить, как менялся внешний вид людей - имеется в виду одежда. Но неизменным оставалась взаимная любовь членов семьи, она чувствуется даже на фото. Никто не пройдёт мимо ещё дореволюционной фотографии семьи муфтия Оренбургского магометанского собрания Ризаитдина хазрата Фахретдина.
Организатор фотовыставки – заместитель директора Пермского мусульманского колледжа Артур хазрат Габдуллин рассказывает посетителям о том, как появилась идея выставки, о фотографиях выставки, где их брали, как датировали.
Особый экспонат выставки – колыбель для имянаречения. Такие раньше можно было встретить в деревенских семьях. Их сейчас трудно найти, практически не сохранились. Но в общине мечети села Башкултаево, где Артур хазрат Габдуллин является имам-хатыбом, есть столяр-краснодеревщик Фанис Рангулов. Золотые руки у него. Он и смастерил по старинным эскизам колыбель. Получилась на славу! Очень красивая и удобная, малюткам в ней было бы очень комфортно. Словом, много интересного и познавательного на представленной в исторической ротонде выставке. Почётные гости, кстати, тоже посетили фотовыставку и с интересом слушали пояснения муфтия Анвара хазрата Аблаева и Артура хазрата Габдуллина.
На краю площади две походные солдатские кухни, на которых уже приготовлена ароматная мясная шурпа (суп) и сладкий чай. О тех, кто с раннего утра готовил праздничное угощенье, расскажем чуть позднее.
Но обратимся к сцене. Праздник открылся чтением аятов Священного Корана имам-хатыбом Соборной мечети на бульваре Гагарина, 74а Захитом хазратом Казехановым. Захит хазрат является Коран-хафизом, то есть он знает все 114 сур (глав) Корана наизусть. Такие знатоки Корана не так часто встречаются, их в краевой умме знают поимённо, понятно, что они пользуются заслуженным уважением.
Ведущий рассказывает об истоках праздника Курбан-байрама. У пророка Ибрахима не было детей, он поклялся, что принесёт в жертву первого сына. И когда он уже собрался это сделать с подросшим сыном, Аллах заменил жертву сына на жертвенного барана. Ислам запрещает проливать кровь человека. Это яркий пример покорности отца Аллаху и послушания сына.
На празднование пришли представители светской власти края и города, православной епархии, городской и краевой татарской национально-культурной автономии, курултая башкир, национальных диаспор стран ближнего зарубежья.
Ведущий предоставляет слово председателю Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, муфтию Анвару хазрату Аблаеву.
- Братья и сестры! - обратился Анвар хазрат к собравшимся. – Курбан-байрам олицетворяет милосердие, ценность человеческой жизни, покорность Аллаху. Сегодня здесь собрались представители мусульман со всего края. Пришли и наши друзья, православные. Курбан-байрам объединяет людей разных наций и вероисповеданий. 16-18 июня мы праздновали Курбан-байрам в общинах края. А общегородской праздник Курбан-байрам мы традиционно отмечаем в парке имени Горького. Тепло и сердечно поздравляю всех вас с городским праздником Курбан-байрам. Для нас радость восхвалять Аллаха. Нынешний год - Год семьи. Семья хранит духовные и национальные традиции. Семья – школа для детей. В семье дети постигают основы духовности, почитания старших, основы дружбы, мира и взаимопонимания. Для всех нас сейчас особенно важно единение вокруг нашего президента В.В. Путина в дни проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, демилитаризации и денацификации кровавого киевского режима. Мы молимся за солдат и офицеров СВО. Вместе мы победим! Благодарю администрации губернатора, Перми, руководство национальных диаспор, парка Горького за помощь в подготовке и проведении праздника. Желаю всем милости Аллаха в обоих мирах, хорошо отдохнуть, пообщаться с друзьями, насладиться концертом.
Начальник отдела национальных и религиозных отношений администрации губернатора П.Ф. Сироткин зачитал поздравление губернатора Д.Н. Махонина. В нём, в частности, сказано: «Поздравляю всех верующих с одним из самых почитаемых мусульманами праздников – Курбан-байрам!
На протяжении многих столетий этот праздник, проникнутый добрыми и светлыми чувствами, воплощает в себе высокие моральные ценности, символизирует милосердие и заботу о ближнем, дает возможность творить благие дела, воспитывать уважение к религиозным заповедям и традициям.
В Пермском крае, где в добрососедских отношениях проживают представители многих национальностей и вероисповеданий, Курбан-байрам, как и другие религиозные праздники, отмечается с большим уважением.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, спокойствия, благополучия в жизни и достатка в доме».
Участников праздника поздравил от имени главного федерального инспектора по Пермскому краю С.В. Половникова его советник А.Р. Куцев: «Этот праздник – символ веры и духовного единения. Он обращает к милосердию, взаимопомощи, терпению и справедливости. Духовные ценности, которые лежат в его основе, близки представителям разных конфессий и высоко значимы для нашей многонациональной большой страны. Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и душевное спокойствие. Желаю вам здоровья и семейного благополучия!».
Участников праздника также поздравили: от имени депутатов гордумы заместитель председателя М.А. Спиридонов, от имени митрополита Пермского и Кунгурского, владыки Мефодия священник отец Дмитрий Таращенко и другие почётные гости.
После состоялся концерт, в котором приняли участие исполнитель мунаджатов и нашидов из Казани, лауреат международных конкурсов Ильгиз Шайхразиев, молодая певица, исполнитель мунаджатов и нашидов из Березников Жасмин Бекиева.
О ней хотелось хотя бы кратко сказать пару слов. Родители Жасмин родом из Дагестана, у неё большая семья, есть сёстры и братья. Сейчас они живут в городе Березники. Жасмин является лауреатом всероссийских и краевых конкурсов вокального мастерства и творчества. Она занимается вокалом с 4 лет и уже в 5 лет на своем первом выступлении на фестивале «Уральская Звёздочка» заняла первое место. У неё красивый голос. Своими музыкальными нотами она касается самых глубоких уголков души, умеет донести мелодией настроение и одарить слушателей положительными эмоциями. И участники сегодняшнего праздника Курбан-байрам наслаждались её пением и не жалели ладошек, аплодируя ей.
Всем понравилось выступление народного ансамбля татарского танца «Гузел Чулман», ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» и других артистов из городов и районов края.
Нынешний год – Год семьи. И закономерно, что на празднике чествовали и награждали семьи, чей стаж 50 и более лет, а также многодетные семьи. Им вручали Памятный знак губернатора за сохранение семейных ценностей, а также поздравительные адреса комитета ЗАГС Пермского края. Особо отмечу семью Марселя Ахнафовича и Рашиды Саидзяновны Тайсиных, чей семейный стаж – 65 лет!
Какой праздник без угощенья? Здесь надо отдать должное организаторам: все отведали ароматную шурпу (суп) из жертвенного мяса, сладкий чай и выпечку. Участники праздника кушали и нахваливали. Сотрудница РДУМ ПК Эльмира Пахомова вместе со служащим третьей части МЧС Анатолием Белобородовым готовили угощение с 6 часов утра на двух передвижных солдатских кухнях. Во всём им помогали, а также на раздаче – мусульманки из Пермского мусульманского колледжа.
На празднике Курбан-байрам в парке Горького за целый день побывало несколько сотен жителей Перми и Пермского края. Единое мнение всех участников торжества - праздник удался на славу!
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