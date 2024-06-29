В Перми в парке Горького прошел Курбан-байрам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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С 16 по 18 июня, три дня, проводились праздничные мероприятия Курбан-байрам в общинах края. А общегородской Курбан-байрам традиционно проходит в парке имени Горького. В этом году он состоялся в субботу, 6 июля.Этот субботний день запомнится сотням пермяков и гостей Прикамья, которые пришли в парк Горького, чтобы совместно отметить Курбан-байрам, послушать концерт, отведать угощение. В Перми Курбан-байрам стараниями РДУМ ПК, краевой и городской власти, национальных диаспор, руководства парка Горького уже более десяти лет становится общегородским праздником. В этом году праздничный день также стал ярким, запоминающимся и радостным для всех участников этого торжества.Уже на подходе к большой площади перед ротондой слышна была музыка, льющаяся со сцены. Мелодичные звуки, слышимые издали, притягивали гостей парка. Народа собралось, несмотря на жаркий день, много.По периметру площади расположились палатки. В них много разных вкусностей: чак-чак, как-бэлеш, попкорн, пермские сладости, крымские чебуреки, горячая кукуруза, сладкие напитки, выпечка, конфеты, особенно много мороженого, пломбира - жарко ведь, лимонад и другие прохладительные напитки, мусульманская одежда, тюбетейки для мужчин, прилавки со сборниками молитв. Привлекают внимание стенды Пермского мусульманского колледжа и строящейся Соборной мечети.В Год семьи особое внимание детям. Для детей большой выбор игрушек. Для них же карусель на лошадях, игровая площадка для развития Тирли-Бом-Бум. Компания «Лукойл» предоставила любимые детворой электромобили. Они на них катаются часами, не оторвать, разные виражи закладывают, словом, будущие гонщики растут!В исторической ротонде расположена фотовыставка «Мусульманские семьи в духовных традициях». На фотографиях запечатлены различные моменты из жизни семей разного времени. Рассматривая их, можно заметить, как менялся внешний вид людей - имеется в виду одежда. Но неизменным оставалась взаимная любовь членов семьи, она чувствуется даже на фото. Никто не пройдёт мимо ещё дореволюционной фотографии семьи муфтия Оренбургского магометанского собрания Ризаитдина хазрата Фахретдина.Организатор фотовыставки – заместитель директора Пермского мусульманского колледжа Артур хазрат Габдуллин рассказывает посетителям о том, как появилась идея выставки, о фотографиях выставки, где их брали, как датировали.Особый экспонат выставки – колыбель для имянаречения. Такие раньше можно было встретить в деревенских семьях. Их сейчас трудно найти, практически не сохранились. Но в общине мечети села Башкултаево, где Артур хазрат Габдуллин является имам-хатыбом, есть столяр-краснодеревщик Фанис Рангулов. Золотые руки у него. Он и смастерил по старинным эскизам колыбель. Получилась на славу! Очень красивая и удобная, малюткам в ней было бы очень комфортно. Словом, много интересного и познавательного на представленной в исторической ротонде выставке. Почётные гости, кстати, тоже посетили фотовыставку и с интересом слушали пояснения муфтия Анвара хазрата Аблаева и Артура хазрата Габдуллина.На краю площади две походные солдатские кухни, на которых уже приготовлена ароматная мясная шурпа (суп) и сладкий чай. О тех, кто с раннего утра готовил праздничное угощенье, расскажем чуть позднее.Но обратимся к сцене. Праздник открылся чтением аятов Священного Корана имам-хатыбом Соборной мечети на бульваре Гагарина, 74а Захитом хазратом Казехановым. Захит хазрат является Коран-хафизом, то есть он знает все 114 сур (глав) Корана наизусть. Такие знатоки Корана не так часто встречаются, их в краевой умме знают поимённо, понятно, что они пользуются заслуженным уважением.Ведущий рассказывает об истоках праздника Курбан-байрама. У пророка Ибрахима не было детей, он поклялся, что принесёт в жертву первого сына. И когда он уже собрался это сделать с подросшим сыном, Аллах заменил жертву сына на жертвенного барана. Ислам запрещает проливать кровь человека. Это яркий пример покорности отца Аллаху и послушания сына.На празднование пришли представители светской власти края и города, православной епархии, городской и краевой татарской национально-культурной автономии, курултая башкир, национальных диаспор стран ближнего зарубежья.Ведущий предоставляет слово председателю Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, муфтию Анвару хазрату Аблаеву.- Братья и сестры! - обратился Анвар хазрат к собравшимся. – Курбан-байрам олицетворяет милосердие, ценность человеческой жизни, покорность Аллаху. Сегодня здесь собрались представители мусульман со всего края. Пришли и наши друзья, православные. Курбан-байрам объединяет людей разных наций и вероисповеданий. 16-18 июня мы праздновали Курбан-байрам в общинах края. А общегородской праздник Курбан-байрам мы традиционно отмечаем в парке имени Горького. Тепло и сердечно поздравляю всех вас с городским праздником Курбан-байрам. Для нас радость восхвалять Аллаха. Нынешний год - Год семьи. Семья хранит духовные и национальные традиции. Семья – школа для детей. В семье дети постигают основы духовности, почитания старших, основы дружбы, мира и взаимопонимания. Для всех нас сейчас особенно важно единение вокруг нашего президента В.В. Путина в дни проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, демилитаризации и денацификации кровавого киевского режима. Мы молимся за солдат и офицеров СВО. Вместе мы победим! Благодарю администрации губернатора, Перми, руководство национальных диаспор, парка Горького за помощь в подготовке и проведении праздника. Желаю всем милости Аллаха в обоих мирах, хорошо отдохнуть, пообщаться с друзьями, насладиться концертом.Начальник отдела национальных и религиозных отношений администрации губернатора П.Ф. Сироткин зачитал поздравление губернатора Д.Н. Махонина. В нём, в частности, сказано: «Поздравляю всех верующих с одним из самых почитаемых мусульманами праздников – Курбан-байрам!На протяжении многих столетий этот праздник, проникнутый добрыми и светлыми чувствами, воплощает в себе высокие моральные ценности, символизирует милосердие и заботу о ближнем, дает возможность творить благие дела, воспитывать уважение к религиозным заповедям и традициям.В Пермском крае, где в добрососедских отношениях проживают представители многих национальностей и вероисповеданий, Курбан-байрам, как и другие религиозные праздники, отмечается с большим уважением.Искренне желаю всем крепкого здоровья, спокойствия, благополучия в жизни и достатка в доме».Участников праздника поздравил от имени главного федерального инспектора по Пермскому краю С.В. Половникова его советник А.Р. Куцев: «Этот праздник – символ веры и духовного единения. Он обращает к милосердию, взаимопомощи, терпению и справедливости. Духовные ценности, которые лежат в его основе, близки представителям разных конфессий и высоко значимы для нашей многонациональной большой страны. Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и душевное спокойствие. Желаю вам здоровья и семейного благополучия!».Участников праздника также поздравили: от имени депутатов гордумы заместитель председателя М.А. Спиридонов, от имени митрополита Пермского и Кунгурского, владыки Мефодия священник отец Дмитрий Таращенко и другие почётные гости.После состоялся концерт, в котором приняли участие исполнитель мунаджатов и нашидов из Казани, лауреат международных конкурсов Ильгиз Шайхразиев, молодая певица, исполнитель мунаджатов и нашидов из Березников Жасмин Бекиева.О ней хотелось хотя бы кратко сказать пару слов. Родители Жасмин родом из Дагестана, у неё большая семья, есть сёстры и братья. Сейчас они живут в городе Березники. Жасмин является лауреатом всероссийских и краевых конкурсов вокального мастерства и творчества. Она занимается вокалом с 4 лет и уже в 5 лет на своем первом выступлении на фестивале «Уральская Звёздочка» заняла первое место. У неё красивый голос. Своими музыкальными нотами она касается самых глубоких уголков души, умеет донести мелодией настроение и одарить слушателей положительными эмоциями. И участники сегодняшнего праздника Курбан-байрам наслаждались её пением и не жалели ладошек, аплодируя ей.Всем понравилось выступление народного ансамбля татарского танца «Гузел Чулман», ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» и других артистов из городов и районов края.Нынешний год – Год семьи. И закономерно, что на празднике чествовали и награждали семьи, чей стаж 50 и более лет, а также многодетные семьи. Им вручали Памятный знак губернатора за сохранение семейных ценностей, а также поздравительные адреса комитета ЗАГС Пермского края. Особо отмечу семью Марселя Ахнафовича и Рашиды Саидзяновны Тайсиных, чей семейный стаж – 65 лет!Какой праздник без угощенья? Здесь надо отдать должное организаторам: все отведали ароматную шурпу (суп) из жертвенного мяса, сладкий чай и выпечку. Участники праздника кушали и нахваливали. Сотрудница РДУМ ПК Эльмира Пахомова вместе со служащим третьей части МЧС Анатолием Белобородовым готовили угощение с 6 часов утра на двух передвижных солдатских кухнях. Во всём им помогали, а также на раздаче – мусульманки из Пермского мусульманского колледжа.На празднике Курбан-байрам в парке Горького за целый день побывало несколько сотен жителей Перми и Пермского края. Единое мнение всех участников торжества - праздник удался на славу!