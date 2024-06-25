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Национальные традиции

Сабантуй в Перми: буйство звуков и красок

13.16 Понедельник, 1 июля 2024
РДУМ Пермского края в составе ЦЦУМ
Жители Перми ежегодно с нетерпением ожидают проведения всем полюбившегося всенародного праздника Сабантуя. Один из самых любимых праздников татар и башкир – праздник плуга - отмечается в честь окончания весенних полевых работ. В этом году он проводился в воскресенье, 30 июня, практически в центре Перми, в экстрим-парке, так что доехать к месту проведения праздника было удобно из всех районов Перми.

Организаторами праздничного мероприятия стали администрация города Перми, МАУ «Дом Молодежи», МОО «Татарская национально-культурная автономия г. Перми», исполком башкир города Перми «Курултай», МАОУ «Начальная школа-детский сад «Чулпан» г. Перми.

Ещё на подходе к эстрим-парку можно было слышать мелодичные звуки музыки. А сама площадка парка не часто видит такое множество народа. В глаза бросалось обилие ярких и красивых национальных нарядов татар и башкир, рас¬шитых бисером, украшенных разноцветными ленточками.

Кстати, если провести опрос присутствующих на празднике людей, то можно сделать вполне определённый вывод – Сабантуй действительно стал всенародным праздником. На него спешат попасть не только татары и башкиры, но и русские, немцы, украинцы, белорусы, таджики, узбеки - словом, представители всех народов, проживающих в Перми. А их далеко за сто!

Пермяков и гостей города ожидала насыщенная программа для детей и взрослых: ярмарка народных промыслов, выставка культурного наследия татар и башкир, спортивные и шуточные состязания, творческие мастер-классы, песни под гармонь и другие мероприятия.

Концертная программа была представлена музыкальными и танцевальными номерами ансамбля татарского танца «Гузел Чулман», что в переводе с татарского языка означает «Красавица Кама», национальных коллективов и исполнителей города Перми, Пермского края, Республик Татарстан и Башкортостан. Также в концерте приняли участие известные гости из г. Казани – Винарис Ильегэт и Лилия Хамитова, артисты из города Чистополя Республики Татарстан.

Перед началом торжества глава Перми Эдуард Соснин, председатель Думы города Перми Дмитрий Малютин, муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев, председатель ТНКА г. Перми Р. Закиров, председатель Курултая башкир города Перми Р. Гарипов, представители города Чистополя и другие почётные гости совершили обход площадки, пообщались с людьми.

Известные и любимые артисты ансамбля татарского танца «Гузел Чулман» под аплодисменты исполнили зажигательные танцы. А затем зазвучала песня «Мой Пермский край». Причём она звучала на татарском и русском языках. Её подхватили все присутствующие. Звучало мощно и патриотично.

В 12 часов началась официальная церемония открытия праздника. Глава Перми поздравил всех участников мероприятия с праздником Сабантуя, подчеркнув, что не случайно мы празднуем всем городом Сабантуй именно здесь, в Перми. Сельский праздник давно стал всенародным. Многие горожане или их родители – выходцы из села. У них сохранилось в памяти, как раньше проводились Сабантуи. Так формирова¬лись духовные ценности жи¬телей нашего региона, в котором представители разных наро¬дов живут в мире и согласии. Сабантуй воплощает в себе идеалы мира и добра, взаи¬моуважения и честного тру¬да. На протяжении столетий жители Перми и края трудились на этой земле, вносили свой вклад в раз¬витие экономики, обеспечивая благопо¬лучие тысяч наших земляков. Уверены, так будет и впредь.

Председатель Регио¬нального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦЦУМ России Анвар хазрат Аблаев тепло и сердечно поздравил всех с праздником и пожелал насладиться выступлениями артистов, активно поучаствовать в народных забавах, пообщаться с друзьями, знакомыми.

- Закончен сев, и люди могут сделать передышку, отдохнуть перед осенней страдой уборки урожая, - пояснил он суть празд¬нования. - Недавно мы с главой Перми Эдуардом Олеговичем Сосниным были на Всероссийском Сабантуе в Барде. Яркое, зрелищное мероприятие. Столь же запоминающимся станет и сегодняшний праздник, организаторы об этом позаботились. Сабантуй – традиционный праздник татар и башкир издревле. А сейчас он стал всенародным, и это радует, он объединяет людей. Там, где люди общаются, отмечают совместно праздники, не будет разногласий, тем более вражды, а будет дружба и взаимопонимание. Пользуясь случаем, приглашаю всех на городской праздник Курбан-байрам, который состоится 6 июля в 12 часов в парке имени Горького.

Столь же тепло и сердечно поздравили всех участников Сабантуя председатель Думы города Перми Д.В. Малютин, председатель ТНКА г. Перми Р. Закиров, председатель Курултая башкир города Перми Р. Гарипов, представители города Чистополя и другие почётные гости.

Отдых на Сабантуе в экстрим-парке получился на славу! Недаром многие отмечали: так отдыхать могут только те, кто умеет и любит работать.

Ключевым событием празд¬ника стали выступления борцов. Зрители наблюдали за жаркими поединками с азартом. На площадке националь¬ной борьбы курэш померились силами батыры Перми. Главный приз победителю - лучшему батыру Перми Ильназу Мунирову вручил муфтий Анвар хазрат Аблаев. Он, кстати, сам приобрёл барана недалеко от своего родного посёлка Юго-Камска. Выбрал самого большого и привёз на Сабантуй в качестве приза.

Параллель¬но проходили состязания по армрестлингу, гиревому спор¬ту, борьбе мешками на брев¬не, перетягиванию каната, бегу в мешках, ношению воды в вёдрах на коромысле. В последнем виде народной забавы поучаствовал и муфтий Анвар хазрат. Как он утверждает, и это могут подтвердить зрители, он не утратил умения, приобретённого в детские годы. Он тогда все летние дни проводил у бабушки с дедушкой в деревне Юкшур Бардымского района, откуда родом его мама. Кстати, дедушка его был муллой.

Многих участников Сабантуя заинтересовала разнообразная ярмарка-выставка изделий народных умельцев, сельскохо¬зяйственной продукции.

А делегация города Чистополя организовала татарское подворье, заинтересовавшее многих пермяков и гостей города. На подворье устроили мастер-классы по изготовлению пряжи, красивых ковриков и других предметов национального быта. Можно было посидеть на сохранившейся с давних пор деревенской телеге. Такие сейчас трудно найти.

Весь день творческие коллективы, профессиональные артисты радовали участников праздни¬ка национальными песнями и танцами. В Год семьи устроители праздника не могли обойти и семейные традиции. Многолетним супружеским парам воздали должное. Тем, кто прожил вместе 50 и более лет, вручили заслуженные награды. Награды за верность, за многолетнюю дружескую поддержку, за большие семьи с детьми, внуками, правнуками!

В течение всего тёплого воскресенья зрители наслаждались общением, слушали песни, радовались зажигательным танцам, сами принимали участие в разных народных забавах. Словом, Сабантуй – 2024 в Перми удался на славу! Это единодушное мнение всех его участников. Огромное спасибо его устроителям!

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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