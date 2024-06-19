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Нарушение потенции может произойти за пять лет до инфаркта
О том, как прожить долго и качественно, рассказал российский учёный-кардиолог, практикующий врач высшей категории, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Симон Мацкеплишвили.
Как жить неопределенно долго
Для лечения пациента мне, кардиологу, нужно знать про пациента всё. Что он капает себе в глаза от глаукомы, как он спит, как ходит в туалет, что принимает от гиперактивного мочевого пузыря или мочекаменной болезни, потому что от межлекарственных взаимодействий зависит очень многое. Побочные эффекты этих препаратов могут иметь прямое воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Иногда пациенты жалуются: мол, меня подсадили на препараты от той же гипертонии, и мне теперь придётся пить таблетки до конца жизни. Да, конечно. Но твоя жизнь окажется лет на 20-30 длиннее, чем если бы ты эти таблетки не пил.
В медицине очень редко бывает, чтобы какую-то болезнь можно было полностью излечить. Да, можно вылечить пневмонию с помощью антибиотиков, вылечить перелом ноги с помощью гипса. Но хронические заболевания лечатся в основном хроническим же приёмом каких-то препаратов. Это касается большинства заболеваний. В таких случаях я стараюсь не употреблять сочетание «пожизненный приём», заменяю его сочетанием «неопределённо долго». Не надо говорить о смерти, надо говорить о долгой жизни.
Секс и сердце
Эректильная функция у мужчин напрямую связана с состоянием сердечно-сосудистой системы. Это очень большая проблема, когда пациент, молодой мужчина с серьёзными нарушениями потенции приходит к андрологу, не пройдя предварительного кардиологического обследования.
Есть очень важный документ, так называемый «Принстонский консенсус», согласно которому любой мужчина с нарушениями эрекции является серьёзным кардиологическим больным, пока не доказано обратное. Все артерии в организме устроены одинаково. И негативный процесс в первую очередь проявляется там, где артерии наиболее тонкие. Поэтому нарушение потенции может произойти за пять лет до того, как человека поразит инфаркт миокарда, и таким образом может послужить тревожным звонком. Именно поэтому пациентов с нарушениями эректильной функции нужно в первую очередь обследовать на предмет возможных кардиологических проблем.
Искусственный интеллект в медицине – это просто мода
В медицине ИИ будет активно развиваться и внедряться, хотя я не люблю этот термин, потому что это не интеллект, а метод глубокого машинного обучения. Особенно это будет полезно при анализе изображений и разных диагностических исследованиях. Уже сегодня мы создаём алгоритмы, которые помогают врачу принять какое-то решение. Но мне кажется, что основная задача ИИ не помочь врачу сделать что-то хорошо, а не позволить ему что-то сделать неправильно. Чтобы возможные ошибки не попали в диагностический или лечебный алгоритм. Есть ещё одна область применения ИИ – проверка научных статей даже в солидных медицинских журналах.
Да, сегодня есть системы, которые лучше врача могут распознать опухоль при компьютерной томографии или изменения на ЭКГ. Но всё же мне кажется, в основном ИИ будет использоваться для недопущения ошибок, исключения «эффекта дурака». Робот или машина никогда не смогут заменить общение врача и пациента.
Подробнее: Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили: Мы спасём мир от ишемии и атеросклероза - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Как жить неопределенно долго
Для лечения пациента мне, кардиологу, нужно знать про пациента всё. Что он капает себе в глаза от глаукомы, как он спит, как ходит в туалет, что принимает от гиперактивного мочевого пузыря или мочекаменной болезни, потому что от межлекарственных взаимодействий зависит очень многое. Побочные эффекты этих препаратов могут иметь прямое воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Иногда пациенты жалуются: мол, меня подсадили на препараты от той же гипертонии, и мне теперь придётся пить таблетки до конца жизни. Да, конечно. Но твоя жизнь окажется лет на 20-30 длиннее, чем если бы ты эти таблетки не пил.
В медицине очень редко бывает, чтобы какую-то болезнь можно было полностью излечить. Да, можно вылечить пневмонию с помощью антибиотиков, вылечить перелом ноги с помощью гипса. Но хронические заболевания лечатся в основном хроническим же приёмом каких-то препаратов. Это касается большинства заболеваний. В таких случаях я стараюсь не употреблять сочетание «пожизненный приём», заменяю его сочетанием «неопределённо долго». Не надо говорить о смерти, надо говорить о долгой жизни.
Секс и сердце
Эректильная функция у мужчин напрямую связана с состоянием сердечно-сосудистой системы. Это очень большая проблема, когда пациент, молодой мужчина с серьёзными нарушениями потенции приходит к андрологу, не пройдя предварительного кардиологического обследования.
Есть очень важный документ, так называемый «Принстонский консенсус», согласно которому любой мужчина с нарушениями эрекции является серьёзным кардиологическим больным, пока не доказано обратное. Все артерии в организме устроены одинаково. И негативный процесс в первую очередь проявляется там, где артерии наиболее тонкие. Поэтому нарушение потенции может произойти за пять лет до того, как человека поразит инфаркт миокарда, и таким образом может послужить тревожным звонком. Именно поэтому пациентов с нарушениями эректильной функции нужно в первую очередь обследовать на предмет возможных кардиологических проблем.
Искусственный интеллект в медицине – это просто мода
В медицине ИИ будет активно развиваться и внедряться, хотя я не люблю этот термин, потому что это не интеллект, а метод глубокого машинного обучения. Особенно это будет полезно при анализе изображений и разных диагностических исследованиях. Уже сегодня мы создаём алгоритмы, которые помогают врачу принять какое-то решение. Но мне кажется, что основная задача ИИ не помочь врачу сделать что-то хорошо, а не позволить ему что-то сделать неправильно. Чтобы возможные ошибки не попали в диагностический или лечебный алгоритм. Есть ещё одна область применения ИИ – проверка научных статей даже в солидных медицинских журналах.
Да, сегодня есть системы, которые лучше врача могут распознать опухоль при компьютерной томографии или изменения на ЭКГ. Но всё же мне кажется, в основном ИИ будет использоваться для недопущения ошибок, исключения «эффекта дурака». Робот или машина никогда не смогут заменить общение врача и пациента.
Подробнее: Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили: Мы спасём мир от ишемии и атеросклероза - Аргументы Недели (argumenti.ru)
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