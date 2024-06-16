В Прикамье завершился Всероссийский сельский сабантуй

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Барде с 14 по 16 июня состоялся XIV Всероссийский сельский сабантуй. На красочный и масштабный праздник приехало 50 официальных делегаций из российских регионов, а всего участниками этого масштабного праздника стали более 70 тысяч человек.Всероссийский Сабантуй в Барде приурочен к 100-летию района. И село по этому случаю заметно обновилось.14 июня на обширном зелёном поле заканчивалась установка больших шатров, павильонов. Региональное Духовное управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России также установило большой шатёр. Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев подчеркнул, что посетители шатра заинтересуются информационными стендами, рассказывающими о жизни мусульман Пермского края, о работе Пермского мусульманского колледжа, а также музейными экспонатами. В шатре было организовано место для намаза и отдыха для всех желающих с трансляцией видеоряда и фото из жизни Регионального Духовного управления Пермского края. Муфтий благодарит администрацию губернатора Пермского края, всех организаторов сабантуя за помощь в организации презентации жизни мусульман.В этот день самым значимым мероприятием стала Всероссийская научно-практическая конференция краеведов «Татары бассейнов рек: Тулва, Сылва, Ирень, Шаква и Мулла. Бардымский район: история и современность» в рамках XIV Всероссийского сельского Сабантуя-2024 и празднования100-летия образования Бардымского района. В президиуме конференции были глава Бардымского муниципального округа Х.Г. Алапанов, муфтий Анвар хазрат Аблаев, председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Х.Х. Фарвазетдинов. Члены президиума пожелали краеведам успешной работы, взаимного обогащения интересными фактами. Известные краеведы, историки Пермского края и соседних областей на пленарном заседании представили научные доклады о жизни татар с давних времён по настоящее время. Затем прошли секционные заседания.Утром 15 июня губернатор Пермского края Д.Н. Махонин, глава Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, губернатор Кировской области А.В. Соколов, муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев, председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Х.Х. Фарвазетдинов и другие почётные гости приняли участие в открытии ледовой арены «Барда», построенной благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».Глава Пермского края отметил важность появления таких современных спортивных объектов в сельских территориях края. «Уверен, ребята будут здесь заниматься спортом, развиваться и прославлять Бардымский округ, Пермский край и всю нашу большую страну своими спортивными достижениями. Совсем скоро на этой замечательной арене начнутся тренировки. Уверен, что с открытием объекта интерес к спорту в округе будет только расти!» - подчеркнул Дмитрий Махонин.Ледовая арена предназначена для тренировок по хоккею и занятий по фигурному катанию. На объекте смогут также заниматься спортом ученики местных школ.Ещё одним важным событием стало открытие сквера имени Мусы Джалиля. Там проведено благоустройство, оборудованы тротуары, проведен ремонт сетей уличного освещения, а при поддержке Республики Татарстан установлен памятник Герою Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю. Почётные гости возложили цветы к памятнику Героя.Официальное торжественное открытие XIV Всероссийского сельского сабантуя состоялось 15 июня. Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев ещё до начала торжества пообщался с главой Татарстана Р.Н. Миннихановым, рассказав о деятельности РДУМ Пермского края, о самых старинных мечетях (в селе Кояново – 1898 года, в селе Оса – 1899 года и в Перми – 1903 года основания), о строительстве в Перми полилингвальной школы с этнокультурным компонентом, о духовной жизни в общинах края.Губернатор Дмитрий Махонин на открытии праздника отметил: «В Пермском крае живет много национальностей, и мы бережем культуру наших народов, в том числе сабантуй. Ощущение праздника, которое мы переживали в прошлом году в связи с 300-летием Перми, продолжается - и мы этому очень рады».Рустам Минниханов отметил работу организаторов: «Очень профессионально, очень грамотно все подготовлено, с учетом всех традиций и, конечно же, правильно было сказано - мы друг у друга многому учимся».Председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов напомнил собравшимся: «Праздник сабантуй объединяет не только нас, татар и башкир, это праздник всех народностей, праздник объединительный».Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев отметил, что в большие праздники народы Прикамья всегда вместе: «Сабантуй и Масленица - праздники не совсем религиозные, в то же время они имеют такой объединяющий характер. Разные народы, мы живем на одной земле, радуемся нашим праздникам, делимся своими эмоциями».Напомним, Всероссийский сельский сабантуй-2024 проходил в Бардымском округе в год 100-летия муниципального образования. Мероприятие стало одним из флагманских событий Года семьи в Пермском крае. К началу события в территории был реализован ряд значимых инфраструктурных проектов. Для самого праздника разработали широкую линейку культурных и спортивных мероприятий.Помимо концертов, национальных игр, конных скачек и соревнований борцов, в рамках XIV Всероссийского сельского Сабантуя прошли ярмарки, где свою продукцию представили более 100 участников - производителей из Пермского края и других регионов России. В ассортименте ярмарки были халяльная и пермская продукция, товары народных художественных промыслов и ремесленного дела.Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что краевые власти поддерживают местных производителей, представителей малого бизнеса и мастеров народных художественных промыслов и ремёсел, в том числе за счёт организации ярмарок и других мероприятий. Они помогают производителям повысить узнаваемость бренда и найти своего клиента, а жителям - приобрести свежую, натуральную продукцию по доступным ценам.А еще сабантуй — это задушевные песни, танцы, народные забавы - надо же и здесь выяснить, кто сильнее, быстрее и выше!Главными спортивными событиями праздника стали, конечно же, конные скачки и соревнования по национальной борьбе куреш на поясах.По итогам поединков абсолютным батыром праздника стал борец из Заинска Радик Салахов. Главный приз - автомобиль ему вручил Рустам Минниханов. Очень зрелищными были конные скачки. Приз от губернатора Дмитрия Махонина - автомобиль - заслужил победитель скачек Раиль Шайдуллин.Какой сабантуй без кулинарных рекордов? На этот раз он такой, что три целых барана на вертеле - это только закуска, основное блюдо готовилось на Царь-сковороде. На площадке сабантуя поставлен рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски. Главный редактор Реестра рекордов России Владислав Копылов зафиксировал новый рекорд - на сабантуе удалось приготовить 3000 порций азу общим весом более 857 кг. Оно было изготовлено на пермской Царь-сковороде, отлитой на «Мотовилихинских заводах».Рецепт, как говорят повара, самый классический. Им поделилась Лариса Плакхина, президент Пермской Ассоциации кулинаров: «Картофель, огурцы, говядина халяль, жареный лук - и все это тушится с томатным соусом. Очень вкусно, получается сытно».На сабантуе в Барде три пары сыграли свадьбы в национальных стилях - русском, татарском и башкирском. Молодожены поделились впечатлениями: «В первую очередь это радость, волнение и переживания в хорошем смысле. Надеемся, что проживем долгие годы совместной жизни счастливо, и все у нас будет хорошо».В воскресенье, 16 июня, наступил первый день одного из великих мусульманских праздников – Курбан-байрам, праздник жертвоприношения. С утра муфтий Анвар харат Аблаев посетил Соборную мечеть Барды. Здесь он провёл праздничный намаз и прочитал проповедь, посвящённую традициям и ценностям Курбан-байрама.- Братья и сестры! - обратился Анвар хазрат к собравшимся в Соборной мечети. - Курбан-байрам (Ид-аль-адха) - один из двух главных праздников Ислама. Этот праздник установлен в память о жертвоприношении пророка Ибрахима - ярком примере покорности Аллаху и послушании сына. Ислам запрещает проливать кровь человека, Аллах заменил жертву сына на жертвенного барана. Для Ислама, для мусульман жизнь любого человека – священна! Сердечно поздравляю всех вас с праздником Курбан-байрам! Пусть эти праздничные дни напомнят верующим о незыблемости человеческих ценностей, важности праведных мыслей и деяний, научат вечным истинам - вере в Создателя, вселят в сердца надежду, призовут к высоким духовным идеалам! От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья, добра, благополучия, больших успехов и удачи в делах во славу Ислама, нашего Отечества - России. Пусть ваша жизнь и жизнь дорогих вам людей будет щедро наполнена счастьем, радостью, милостями Всевышнего Творца. Пусть Аллах примет все наши добрые деяния и простит все наши ошибки. Всех с великим праздником Курбан-байрам!После муфтий посетил ещё старую мечеть Барды, где имам-хатыбом является Артур хазрат Уразов. Он также поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам и провёл проповедь.Затем муфтий Анвар хазрат Аблаев отправился в село Елпачиху. Здесь селяне при поддержке администраций губернатора и Бардымского округа проводили сабантуй. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Л.В. Политов и Анвар хазрат тепло поздравили сельчан с праздником и пожелали хорошего настроения и приятного общения.В последующие два дня муфтий Анвар хазрат Аблаев совершил поездки в общины Пермского края, где в мечетях проводил праздничные намазы, читал проповеди. Везде он тепло и сердечно поздравлял мусульман с праздником Курбан-байрам, подчёркивая, что для всех нас важно совершать добрые дела не только в праздники, но и повседневно.