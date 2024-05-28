Владимир Плотников и Александр Алымов стали Почетными гражданами Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Сегодня Пермская городская Дума первым вопросом повестки рассмотрела проект решения о присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Перми». Кандидатуры Владимира Плотникова, депутата Пермской городской Думы, и Александра Алымова, старшего тренера Центра спортивной подготовки Пермского края, президента Федерации киокушин России, внесены главой города Перми.Представитель мэрии доложил депутатам, что оба номинанта представлены к почетному званию большой группой общественных организаций, и комиссия при главе Перми одобрила обе кандидатуры. Он также подтвердил, что представленные документы соответствуют всем требованиям, а процедура выдвижения кандидатов соблюдена полностью.Так, письма в поддержку присвоения депутату Пермской городской Думы Владимиру Плотникову звания «Почетный гражданин города Перми» направили глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса», фонд «Благотвори» и другие. Представители общественных организаций отмечают, что Владимир Плотников в течение многих лет из личных средств оказывает помощь социально значимым организациям: советам самоуправления, учреждениям образования, ветеранским организациям. Огромный вклад внесен в развитие массового спорта и спорта высоких достижений. Владимир Плотников много лет возглавлял федерацию дзюдо Пермского края, более 20 лет является вице-президентом Федерации дзюдо России. Под его руководством дзюдо стало одним из самых доступных, массовых и популярных видов спорта в Перми. Выдающимся достижением является его участие в создании и продвижении баскетбольного клуба «УРАЛ-ГРЕЙТ», высоко оценивается личный вклад Владимира Плотникова в строительство и развитие комплекса «Спортхолл» - базы для муниципальных спортшкол. С марта 2022 года Владимир Плотников регулярно принимает участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, их семей, жителей ЛНР и ДНР. По его инициативе и при его поддержке юные спортсмены из ЛНР ежегодно приезжают в Пермь, где им обеспечиваются тренировочный процесс и отдых.Заслуги Александра Алымова также неоспоримы. Он является основателем и долгие годы возглавляет одну из сильнейших спортивных школ России, воспитал не одно поколение чемпионов мира, создал в Перми полноценную структуру для развития каратэ-кекушинкай.Решением Пермской городской думы Владимиру Плотникову и Александру Алымову присвоены звания «Почетный гражданин города Перми».