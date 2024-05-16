«Ночь музеев» собрала ценителей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Большая часть событий Всероссийской акции «Ночь музеев – 2024» прошла 18 мая. Их участниками стали государственные, муниципальные, частные, корпоративные, ведомственные музеи и арт-пространства. Они представили эксклюзивные программы и необычные экскурсии, мастер-классы и квесты, творческие встречи, лекции и концерты.Как отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова, для многих зрителей «Ночи музеев» часто это первое знакомство с площадкой. Поэтому музеи стараются подготовить особенно запоминающуюся программу, приуроченную ко всероссийской акции.«Я уверена, что многие из тех, кто попадет в музей именно в этот вечер, вернутся еще не раз. Потому что пока ты не думаешь об этом, то даже не представляешь, сколько сокровищ хранят в себе наши коллекции, насколько это может быть интересно. Музеи сейчас очень интересно работают с аудиторией – показывают и подсказывают, действительно увлекают своими историями и экспозициями. При этом сама программа очень насыщенна и разнообразна, на разную аудиторию: есть и классика, и современное искусство, и исторические квесты, мастер-классы для детей и взрослых, музыкальные концерты, события, на которые можно прийти с друзьями. Это возможность здорово и интересно провести выходные», – поделилась Алла Платонова.Один из участников акции – Чердынский музей им. А.С. Пушкина, в этом году ему исполнится 125 лет. В «Ночь музеев» здесь открылась необычная выставка, посвященная еще одному юбилею – 125-летию создания в Чердыни водопровода и постройки водонапорной башни. В ходе театрализованной программы с мастер-классами и квестом каждый мог прикоснуться к времени, когда уважаемые семьи вкладывали свои капиталы в городское благоустройство.Исторический парк в Перми отразил в своей программе сразу две темы – Год семьи и 225-летие со дня рождения Пушкина. Экскурсия «Герои Пушкина» была посвящена изображению исторических деятелей в творчестве великого поэта: Петр I, Борис Годунов, Емельян Пугачев.К акции присоединились филиалы Пермского краеведческого музея - Дом Мешкова, музей пермских древностей, Детский музейный центр, архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей-диорама, дом-музей Н.Г. Славянова, дом-музей Василия Каменского. Гости познакомились с мифологией коми-пермяков, узнали о жизни в Мотовилихинской волости, научились основам ремесел и старинного пения по крюкам. Завершил «Ночь музеев» концерт на террасе Дома Мешкова.Посетителям Пермской галереи предложили совершить путешествие в Древний Египет. В этот вечер пермяков ждали «Сказки Древнего Египта», авторские экскурсии по экспозиции «Немного страшная выставка», на которых история и культура древней цивилизации была рассмотрена с разных ракурсов.В музейную ночь отметили 300-летие одного из старейших архитектурных памятников комплекса «Усолье Строгановское» – палат Строгановых. 18 мая в Усолье стартовал фестивальный проект «День рождения Палат».В пермском классическом университете отметили «Ночь музеев и Ботсада». Здесь были организованы разноплановые мероприятия более чем на 30 площадках, в том числе экскурсии,эксклюзивные выставки, спортивные события и сеансы радиосвязи с космосом.Сборные экскурсии были организованы в музее зоологии позвоночных, музее зоологии беспозвоночных, музее археологии Прикамья, ботаническом музее, музее юстиции, музее Пермской системы, палеонтологическом и минералогическом музеях.Экскурсии в Ботанический сад были организованы с интервалом в 10 минут. А у корпуса Естественнонаучного института работал Космопорт, где дети и их родители могли почувствовать себя в роли конструкторов и построить собственные космические корабли и ракеты.Также была развернута временная экспозиция «Вычислительный центр», собравшая технику XX века, – от арифмометра до электронных вычислительных машин и первых персональных компьютеров. На выставке можно было узнать о первых интернет-энтузиастах Перми и сыграть в компьютерные игры конца XX века. На уличной площадке кампуса прошла музыкальная программа, представленная двумя проектами - Mrs Major Tom и «Принцип KISS».При этом гости кампуса могли внести вклад в его развитие: у памятника основателя университета, предпринимателя и мецената Николая Мешкова проходил благотворительный маркет, где можно было приобрести сувениры и артефакты ПГНИУ. Вырученные средства будут направлены в Фонд целевого капитала Пермского университета на развитие университетских музеев.