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«Это будет новая школа»

Депутат Владимир Плотников проинспектировал ход ремонта школы в Заостровке

11.40 Среда, 22 мая 2024
Светлана Щёлкова закончила школу в 1984 году, потом сюда же пришла молодым специалистом. Сегодня она - директор родной 44-й школы. Привести ее в порядок стало для нее делом чести.

- Здесь предстоит достаточно большой объем работ, - отмечает директор учебного заведения. - Но если сказать коротко - будет сделано всё.

Капитальный ремонт учебного корпуса школы на улице Маяковского, 33 в микрорайоне Заостровка начался в марте. Сейчас от прежней обстановки, по сути, остались только стены. Строители работают над полами. Конструкция сложная - сначала идёт бетон, и только потом стяжка.

Ход строительных работ во время инспекционного выезда проконтролировал депутат Пермской городской Думы Владимир Плотников. Это не единственная школа в округе депутата, и каждая получает свою долю внимания и поддержки. Но капитальный ремонт - дело особое. Тут важно и качество, и соблюдение заявленных сроков.

- Эту школу строили 60 лет назад, теперь это будет практически новая школа, - говорит Владимир Плотников. - Строители идут с опережением графика, видим, что работы ведутся под контролем директора школы. Мы убедились, что действительно всё хорошо, надеемся, что те графики, которые установили, подрядчик даже опередит, и дети быстрее вернутся в эту школу.

Учащихся на время ремонта временно перевели в первый корпус школы №44 на Парковом и в школу «ЭнергоПолис», и ребята с нетерпением ждут возможности вернуться в родные стены. Но ожидание того стоит.

Фасад здания школы на Маяковского будет выполнен в светло-желтых оттенках, также здесь появится эмблема школы: открытая книга и жемчужина, символизирующая учеников, которым учителя помогают раскрыть свои способности и таланты. И этому будет способствовать новое наполнение учебного корпуса. В школьных кабинетах появится самое современное оборудование. А в 2025 году планируется благоустроить школьный двор.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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