Валерий Сухих: Качество исполнения бюджета отражает уровень развития региональной экономики

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Министерство финансов Прикамья фиксирует самый высокий уровень освоения бюджетных средств за последние пять лет. В Законодательном собрании Пермского края прошли публичные слушания по исполнению регионального бюджета за прошлый год.Согласно докладу министра финансов региона Екатерины Тхор, доходы краевой казны по итогам года превысили плановые показатели более чем на 16% и составили 243,3 млрд рублей. Как было отмечено, поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на четверть за 2023 год по сравнению с предыдущим годом.Расходная часть бюджета была исполнена на 95,2% от плана в объеме 244,5 млрд рублей. В целом краевой бюджет исполнен с дефицитом 1,2 млрд рублей. Значительная часть средств была направлена на развитие образования – более 57 млрд рублей, транспортной системы – более 42 млрд рублей, здравоохранения – свыше 40 млрд рублей. На социальную поддержку жителей Прикамья по итогам прошлого года было выделено более 33 млрд рублей.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что по итогам прошлого года регион сохранил все свои социальные обязательства и продолжил реализацию инвестпроектов. «Приоритетными направлениями расходов в бюджете остались отрасли здравоохранения и образования. Финансирование было направлено в том числе на строительство и ремонт социнфраструктуры: школ, детских садов, медучреждений. Кроме того, в полном объеме были предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, проиндексированы меры социальной поддержки, – обозначил глава региона. – Во многом все это стало возможно благодаря росту доходов краевой казны. Несмотря на экономические вызовы и санкционное давление, с уверенностью можно сказать, что экономика края устойчиво развивается».Так, в прошлом году в эксплуатацию было введено 11 объектов здравоохранения. В их числе - краевая инфекционная больница в Перми, здание больницы в Полазне, а также четыре поликлиники и две сельские врачебные амбулатории. В сфере образования возведено общежитие для политехнического колледжа в Чернушке, общежитие для авиатехникума им. Швецова, построены школы по ул. Кронштадтской и ул. Холмогорской и региональный молодежный центр.На реализацию национальных проектов в Пермском крае в прошлом году было направлено более 30,7 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2022 году. Согласно информации, практически все планы по нацпроектам исполнены на 100%. В полном объеме и в установленные сроки обеспечены первоочередные расходы, включая расходы по заработной плате и социальным выплатам.По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, качество исполнения бюджета отражает уровень развития региональной экономики. «Регион сегодня успешно развивается в непростых условиях санкционного давления. Мы видим это по сбалансированному и устойчивому бюджету, по высокому уровню освоения и низкому уровню государственного долга. Этому способствуют принятые ранее меры поддержки регионального бизнеса, а также инструменты федеральной поддержки, к которому наш край оперативно приспособился. В том числе речь идёт о начатых важных стройках за счет «дешевых» инфраструктурных кредитов», – отметил спикер.Как отметила Екатерина Тхор, Пермский край находится на первом месте в Приволжском федеральном округе по уровню долговой нагрузки и входит в топ-15 регионов России с самым незначительным уровнем госдолга.После доклада министерства финансов информацию о реализации государственных программ представили заместители председателя правительства Прикамья Алексей Чибисов, Сергей Никифоров, Дмитрий Самойлов, Андрей Кокорев и Александр Борисов. Также с докладом выступил председатель Контрольно-счетной палаты региона Александр Белых.По итогам публичных слушаний первый заместитель председателя краевого парламента Вячеслав Григорьев отметил, что одним из результатов исполнения бюджета, который могут оценить сами жители, является возведение новых объектов. «За прошлый год удалось достичь такого объема строительства, которого не было за последние десять лет. Возводятся новые социальные объекты. Это позволяет повышать качество жизни пермяков во всех сферах и создает дополнительные возможности для подрастающего поколения. Отмечу также высокие показатели исполнения бюджета и по национальным проектам. Считаю, что это результат системной и совместной работы всех ветвей власти», – подчеркнул парламентарий.Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова отметила, что регион вышел на устойчивую положительную динамику по освоению бюджетных средств. «Значительная часть средств направляется на поддержку муниципальных образований. Более 51 млрд рублей было направлено на развитие территорий Пермского края», – добавила депутат.Участниками публичных слушаний, помимо депутатов краевого парламента, традиционно стали представители территориальных органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, общественных организаций, профсоюзов, краевого Молодежного парламента.Планируется, что парламентарии рассмотрят вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета на ближайшем заседании Законодательного собрания 23 мая.