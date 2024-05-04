МегаФон обеспечил связь для жителей пермской глубинки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Более тысячи жителей отдаленных территорий Прикамья впервые получили доступ к мобильной связи и интернету на скорости до 50 Мбит/с. Проект реализован в рамках сотрудничества оператора с министерством информационного развития и связи Пермского края.Инженеры МегаФона построили телеком-объекты в населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Уверенный сигнал мобильной связи появился в селах Воскресенское (Уинский район), Спасо-Барда (Кишертский район), Осокино (Соликамский район) и в деревнях Кособаново (Кунгурский район) и Малый Сарс (Октябрьский район).Специалисты оператора подобрали места размещения базовых станций таким образом, чтобы обеспечить максимальное покрытие населенных пунктов. Для этого они установили антенно-мачтовые сооружения и разместили телеком-оборудование на высоте 25-35 метров. Оператор будет вести постоянную техническую поддержку объектов связи.«Жители сельских территорий активно пользуются и голосовыми звонками, и сервисами на основе передачи данных – мессенджерами, социальными сетями, видеоплатформами. Наряду с общением у сельчан появилась возможность оперативно получать необходимую информацию и документы в электронном виде через единый портал Госуслуг, не покидая свой населенный пункт», – рассказал технический руководитель МегаФона в Пермском крае Константин Королев.Жителям также стала доступна современная технология звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских отметил, что в регионе продолжается работа по увеличению покрытия.«По итогам 2023 года доступность современных услуг связи для жителей региона составила 99,7%. Всего в этом году связь появится ещё более чем у 11 тысяч жителей 51 населённого пункта. Таким образом, мы в этом году завершим обеспечение связью территорий, где проживает от 100 до 500 человек», – рассказал Петр Шиловских.МегаФон планомерно развивает сеть на территории Пермского края. С начала года оператор увеличил территорию уверенного покрытия сети четвёртого поколения в сёлах Юсьвинского и Кудымкарского районов. Устойчивый сигнал мобильного интернета стал доступен более чем 5 тысячам жителей населённых пунктов региона.Так, в Юсьвинском районе проведены работы в селе Юсьва, которое в этом году будет отмечать 445 летие. На территории села работают образовательные, медицинские и досуговые муниципальные учреждения, в том числе многофункциональный центр, больница, музей истории и культуры, школа, библиотека. Теперь они также обеспечены мобильным интернетом. Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает более широкое распространение сигнала. Такой подход позволяет оперативно увеличить 4G покрытие на всей территории населённого пункта. Также за счёт проведённых работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и ёмкость сети.Увеличено покрытие мобильного 4G интернета в посёлке Кама, где недавно был построен фельдшерско акушерский пункт. Кроме того, через этот населённый пункт проходит автодорога из Кудымкара в Березники, а значит, автомобилисты и пассажиры смогут пользоваться всеми телеком сервисами, в том числе и онлайн картами.В Кудымкарском районе специалисты оператора расширили территорию уверенного сигнала сети четвёртого поколения в селе Полва.Для сельчан и приезжих в этих поселениях общение в соцсетях и мессенджерах стало комфортнее. Ученики и родители школьников смогут использовать для обучения образовательные онлайн платформы, а сотрудники местных ФАПов - оперативно консультировать пациентов.В пресс-службе оператора пояснили, что за год объём передачи данных, который генерируют жители сельской местности в Пермском крае, вырос на 70%. Абоненты активно используют мессенджеры и социальные сети для общения и обмена новостями, решения вопросов на едином портале Госуcлуг, а скорость мобильного интернета в сети позволяет смотреть в хорошем качестве и видеоконтент - ролики, фильмы и сериалы.МегаФон расширил возможности голосового помощника Елена, которому доверено общение с клиентами компании. Благодаря новому решению скорость распознавания речи Еленой выросла на 20%, а точность понимания увеличилась до 95%. С учетом условий коммуникации -посторонние шумы, различное произношение специальных терминов и названий продуктов, акцента - такой уровень приближается к когнитивным способностям человека. Усовершенствованная система синтеза речиSaluteSpeech от SberDevices позволит управлять ударениями, интонациями, темпом, смысловыми акцентами и эмоциональной окраской информации.Помощник Елена общается с клиентами, обращающимися в контактный центр МегаФона. Впервые система была внедрена в 2014 году. Сегодня она способна ответить практически на любые вопросы относительно обслуживания, расчетов, может подключать и отключать услуги, давать справочную информацию.