Пасхальное послание митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия

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Возлюбленные о Господе Воскресшем отцы, братья и сестры!В святые пасхальные дни сердечно приветствую вас непреходящими и радостными словами:ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Из года в год на протяжении двух тысячелетий по всей Вселенной звучит благая весть, которую некогда возвестил Ангел Божий, которую возвещали и проповедовали святые апостолы и жены-мироносицы, а ныне мы возвещаем друг другу, призывая к духовному ликованию. Весть о Воскресшем Спасителе вновь и вновь вселяет в наши сердца духовный мир, надежду на спасение и вечную жизнь.На пересечении координат истории и пространства, «когда пришла полнота времени», свершилось главное событие человеческого бытия - Бог сошел на землю, воплотился, пострадал, принял крестную смерть и воскрес, чтобы спасти Свое создание - падшего человека.Дело спасения свершилось, а потому мы - воистину счастливейшие люди, имеющие возможность стать причастными к величайшему событию всех времен. Сам Господь, обращаясь к апостолам, а вместе с тем и ко всем последующим поколениям, верующим в Него, сказал: «Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что́ вы видите, и не видели, и слышать, что́ вы слышите, и не слышали».Каким образом мы можем стать причастными событию Воскресения Христова, от которого нас отделяют две тысячи лет? Восстав от смерти, Господь наш Иисус Христос изменил жизнь человечества навсегда. Победа над смертью, совершенная нашим Спасителем, обновляет, оживотворяет, меняет жизнь каждого человека, возводит ее от дольнего к горнему с того самого момента, когда смерть и ад стали побеждены.Воскресение Христово - не воспоминание, а духовная реальность, которой каждый человек может приобщиться через участие в богослужении, через участие в Таинствах Церкви, через молитву, через добрые дела и проявление любви друг ко другу.Современный мир сегодня ставит перед нами новые вызовы: эпидемии, агрессия недружественных стран, террористические угрозы все больше и больше пытаются вселить в сердца людей страх, трепет и смятение. Но есть нечто, что превосходит волнение моря житейского: это вечная радостная весть о Воскресшем Спасителе.По слову святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского: Воскрес Христос - и ад низложился; Воскрес Христос - и пали бесы; Воскрес Христос - и радуются ангелы; Воскрес Христос - и водворяется жизнь; Воскрес Христос - и мертвого ни одного нет во гробе.Воскресение Христово есть знамя победы, это верный ориентир к радости, о которой Иисус Христос сказал: «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Пусть эта незыблемая духовная, сокровенная радость всегда пребывает с вами, наипаче в дни праздника светлого Христова Воскресения!Снова и снова поздравляю вас, отцы, братья и сестры, с днем Пасхи Христовой! Пусть от полноты сердца уста ваши возвещают каждому человеку, встречающемуся на вашем жизненном пути:ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!