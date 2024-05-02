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В храмах Перми пройдут праздничные Пасхальные богослужения. Расписание

11.35 Пятница, 3 мая 2024
pravperm.ru
В ночь с 4 на 5 мая в храмах города Перми состоятся ночные Пасхальные богослужения, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения. Для удобства прихожан размещаем список ночных и утренних праздничных богослужений.

Напоминаем, что исповедь для хотящих и готовящихся причаститься Святых Христовых Таин осуществляется до начала ночного богослужения.

Главное Пасхальное богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе (Пермь, ул. Монастырская, 95). Его возглавит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Начало ночного богослужения в 23.15. Утром в кафедральном соборе состоится поздняя Божественная литургия. Начало в 9.00.

Храм во имя Всех святых (Пермь, ул. Тихая, 23) - ночное Пасхальное богослужение в 23.30, поздняя Божественная литургия в 9.00.

Храм в честь Вознесения Господня (Пермь, ул. Борчанинова, 11) - ночное Пасхальное богослужение в 23.30, поздняя Божественная литургия в 9.00.

Крестово-Митрофаниевский храм (Пермь, Комсомольский проспект, 6) - ночное Пасхальное богослужение в 23.00, поздняя Божественная литургия в 9.00.

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Ленина, 48) - ночное Пасхальное богослужение в 23.00, утреннее богослужение в 8.40.

Храм во имя святого праведного Симеона Верхотурского (Пермь, ул. Пушкина, 83) - ночное Пасхальное богослужение в 23.30, поздняя Божественная литургия в 9.00.

Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного (Пермь, ул. Старцева, 140а) - ночное Пасхальное богослужение в 23.00, поздняя Божественная литургия в 10.00.

Петропавловский собор (Пермь, ул. Советская, 1/1) - ночное Пасхальное богослужение в 23.30, поздняя Божественная литургия в 9.00.

Пермский Успенский женский монастырь (Пермь, ул. Плеханова, 39/5) - ночное Пасхальное богослужение в 23.00, поздняя Божественная литургия в 9.00.

Храм во имя святых Царственных Страстотерпцев (Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 19) - ночное Пасхальное богослужение в 23.30.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Генерала Доватора, 9) - ночное Пасхальное богослужение в 23.30, поздняя Божественная литургия в 10.00.

Храм во имя равноапостольного князя Владимира (Пермь, ул. Кировоградская, 194) - ночное Пасхальное богослужение в 23.30, поздняя Божественная литургия в 9.00.

Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь (Пермь, ул. Висимская, 4а) - ночное Пасхальное богослужение в 23.00, поздняя Божественная литургия в 8.00.

В Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре:

исповедь в 20.00, ночное Пасхальное богослужение в 23.20, утреннее богослужение в 10.00.

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