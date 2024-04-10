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Валерий Сухих: «Почетный знак – это признание заслуг детей, их творческой активности и талантов»

В Прикамье вдвое увеличат размер выплаты за знак «Гордость Пермского края». Изменения в региональный закон депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении. Законопроект в краевой парламент внес губернатор региона Дмитрий Махонин.

12.02 Четверг, 18 апреля 2024
zsperm.ru
Изменения в региональный закон депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении. Законопроект в краевой парламент внес губернатор региона Дмитрий Махонин.

Проектом закона предлагается увеличить размер единовременной премии обучающимся, которые награждаются знаком отличия Пермского края, с 5 до 10 тысяч рублей. В случае принятия законопроекта во втором чтении выплата начнется с 2025 года.

Кроме того, проектом закона расширяется перечень номинаций, по которым присуждается знак отличия. Его предлагается дополнить номинацией «патриотика». Таким образом, знак отличия можно будет получить по пяти направлениям, среди которых также – «общественная деятельность», «культура и искусство», «физическая культура и спорт» и «интеллект». Документом предусмотрено, что обучающиеся награждаются знаком отличия только один раз по одной номинации.

Также выдвигать кандидатов среди обучающихся по программам среднего профессионального образования смогут федеральные общеобразовательные организации и структурные подразделения федеральных образовательных организаций высшего образования. Соответствующие нормы предусмотрены проектом закона.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, награждение почетным знаком - это признание заслуг детей, их творческой активности и талантов. «В Пермском крае учатся и развиваются талантливые, креативные и неравнодушные ребята. Они активно участвуют в спортивной, творческой и общественной деятельности, проявляют себя в учебе и науке. Такая награда является признанием их заслуг и дополнительным стимулом вносить свой вклад в развитие родного региона», – подчеркнул спикер.

Напомним, в Пермском крае знаком отличия награждаются обучающиеся, проявившие выдающиеся способности в учебной, научной, спортивной, общественной или творческой деятельности, демонстрирующие высокие результаты в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях. Обучающиеся награждаются знаком отличия «Гордость Пермского края» с выплатой единовременной премии. Согласно закону, ежегодно награждается не более 3 тысяч человек.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на майском пленарном заседании.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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