С рекордной явкой

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Пермском крае завершено трехдневное голосование на выборах президента России. По данным на вечер воскресенья в регионе проголосовало более 78% избирателей – это более 1,5 млн человек.Среди территорий края лидер по электоральной активности – Юсьвинский округ, там проголосовало более 90% избирателей. Затем – Губахинский округ.Средняя явка по Перми с ДЭГ – 75,7% или 591 302 избиратель. Явка избирателей на ДЭГ в Пермском крае составляет порядка 93%.«Спасибо каждому, кто в эти три дня пришел на избирательный участок, проголосовал дистанционно – вы показали пример неравнодушного отношения к родной стране и ее будущему, – написал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Отдельные слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке и проведении голосования в регионе».Сейчас участковые комиссии подсчитывают голоса прикамцев. Совсем скоро будут опубликованы первые результаты всероссийских экзит-полов, а потом и предварительные итоги.Как сообщили в Избирательной комиссии Пермского края, жалоб на ход голосования в избирательные комиссии не поступало. Сообщений о нарушениях в ситуационный центр общественного наблюдения за голосованием, к Уполномоченному по правам человека не поступало. Провокаций на избирательных участках не зафиксировано. Все комиссии организуют процесс голосования в соответствии с требованиями законодательства.По всем возникающим вопросам продолжает работу «горячая линия» Избирательной комиссии Пермского края 8-902-795-23-03 и Центра общественного наблюдения 8-800-30-22-159.