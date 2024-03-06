Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих посетил Бардымский и Чайковский округа

15.45 Пятница, 15 марта 2024
zsperm.ru
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих во время своего рабочего визита оценил результаты преобразований в Бардымском и Чайковском округах.

По словам Валерия Сухих, за последние годы ощутимо повысилось качество реализации проектов, в том числе благодаря вовлеченности жителей территории. «Национальные проекты, региональные программы, механизмы инициативного бюджетирования и самообложения помогают создавать комфортные условия проживания, поддерживать и развивать инфраструктуру городов и сел. Важно, что растет и качество реализованных проектов, выстроена система контроля за процессом, как со стороны региональных и местных властей, так и населения. Участвуя в решении местных вопросов, жители, по сути, задают вектор развития своей территории», – подчеркнул Валерий Сухих.

Так, в селе Елпачиха Бардымского округа завершен ремонт культурно-досугового комплекса. Здание было отремонтировано в рамках нескольких программ. В 2019 году была благоустроена прилегающая территория в рамках программы самообложения, в 2021 году проведен ремонт кровли и фасада здания по программе инициативного бюджетирования, за прошлый год завершен ремонт зрительного зала и здания по программе самообложения и регпрограмме «Комфортный край». Сейчас здесь располагаются социальный кинозал, концертный зал, библиотека, спортивные зоны, творческие секции. В культурно-досуговом комплексе регулярно проходят спортивные турниры, развлекательные мероприятия для местных жителей.

В селе Березники Бардымского округа уже завершено строительство крытой универсальной спортивной площадки. Это один из первых подобных проектов в Пермском крае. Такая площадка позволяет местным детям заниматься любимыми видами спорта независимо от погодных условий. Ещё одна ледовая арена строится в селе Барда. Она возводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Завершить строительство планируется уже в этом году.

По словам главы Бардымского муниципального округа Халиля Алапанова, округ активно участвует в различных программах, это позволяет увеличивать темпы по развитию социальной инфраструктуры. «На сегодняшний день на территории Бардымского округа построено шесть открытых хоккейных площадок. Инициативные жители в нескольких территориях приняли решение участвовать в программе самообложения, и при поддержке краевых властей удалось уже на двух площадках соорудить тентовое покрытие. Это позволяет всем нашим детям заниматься хоккеем, проводить массовые катания, независимо от погодных условий», – рассказал Халиль Алапанов.

В деревне Чумна Чайковского округа в 2023 году открылся новый детский сад на 55 мест. На строительство учреждения были направлены средства из регионального и местного бюджетов. В детском саду полностью сформирован педагогический коллектив, приобретено необходимое оборудование, игрушки и канцтовары для занятий.

Глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов отметил, что такие объекты позволяют сохранять село. «Реализация национальных проектов и региональных программ способствует созданию комфортных условий для жизни на селе и воспитания подрастающего поколения. Мы видим отклик и положительные отзывы от детей, от населения. В планах по программе «Комфортный край» провести ремонт домов культуры в селах Фоки и Альняш», – подчеркнул Алексей Агафонов.

Также в рамках поездки председатель Законодательного собрания Валерий Сухих посетил одно из крупнейших предприятий региона и страны – «Птицефабрику Чайковская». Здесь производят 70 видов различной продукции. В апреле 2023 года на птицефабрике был введён в эксплуатацию новый сортировочный цех. На сегодняшний день благодаря современному оборудованию цех способен сортировать до 1,5 млн штук яиц в сутки. Кроме этого, продолжается ряд значимых проектов – реконструкция ещё одного старого корпуса и проектирование нового комбикормового цеха.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В уральской столице проверили системы оповещения
06 марта 2024
Доля пользователей Telegram в Екатеринбурге достигла 64%
15 марта 2024
Прокуратура через суд добивается регулярного транспорта для жителей свердловской деревни Мурзинка
13 марта 2024
В полиции приняли заявление о нападении собаки в Сухом Логу
06 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Женское счастье начинается с женского здоровья

Специалист рассказывает о современных подходах в гинекологии
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:47 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах президента
14:35 Разработка ученых Пермского политеха ускорит и улучшит производство деталей для снижения веса самолета
14:34 Росреестр Прикамья разъясняет, когда требуется согласие банка на распоряжение имуществом, находящимся в ипотеке
12:13 Муфтий Анвар хазрат Аблаев принял участие в голосовании на выборах президента
14:39 «Уралкалий» стал генеральным спонсором соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля-2024»
14:25 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять с кадастрового учета разрушенный дом при наличии ареста
14:22 Ученые ПНИПУ выяснили, как остатки смазочной жидкости влияют на прочность металла
11:01 Каскадерские трюки закончились для должника административным наказанием
14:22 Пермские ученые разработали прочный протез верхней челюсти для онкостоматологических пациентов
14:19 Росреестр Прикамья разъясняет, нужно ли согласие членов ГСК при оформлении земельного участка в собственность
10:43 В Пермском крае судебные приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом
15:10 На коллегии Прикамского Росреестра оценили результаты работы в 2023 году и обозначили приоритетные задачи
15:07 В «Горьковке» пройдут музыкальные вечера
11:08 Прикамец с сахарным диабетом получил жизненно необходимое медицинское изделие
15:00 Ученые Пермского политеха разработали полимерный гель, повышающий эффективность добычи нефти
14:58 В Прикамье продолжается акция Росреестра «Марафон консультаций»
10:29 Судебные приставы взыскали с неоднократно судимого прикамца компенсацию морального вреда
15:10 Ученые Пермского политеха повысили точность нейросетей для распознавания изображений
15:09 В рамках проекта «Земля для стройки» в Прикамье выявлено 2480 земельных участков для жилищного строительства
14:33 Ученые ПНИПУ выяснили, как автомобильные глушилки влияют на геодезические измерения
14:22 С начала 2024 года в Прикамье на 70 процентов увеличилось количество сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу
Все новости
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK