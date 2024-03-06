Валерий Сухих посетил Бардымский и Чайковский округа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих во время своего рабочего визита оценил результаты преобразований в Бардымском и Чайковском округах.По словам Валерия Сухих, за последние годы ощутимо повысилось качество реализации проектов, в том числе благодаря вовлеченности жителей территории. «Национальные проекты, региональные программы, механизмы инициативного бюджетирования и самообложения помогают создавать комфортные условия проживания, поддерживать и развивать инфраструктуру городов и сел. Важно, что растет и качество реализованных проектов, выстроена система контроля за процессом, как со стороны региональных и местных властей, так и населения. Участвуя в решении местных вопросов, жители, по сути, задают вектор развития своей территории», – подчеркнул Валерий Сухих.Так, в селе Елпачиха Бардымского округа завершен ремонт культурно-досугового комплекса. Здание было отремонтировано в рамках нескольких программ. В 2019 году была благоустроена прилегающая территория в рамках программы самообложения, в 2021 году проведен ремонт кровли и фасада здания по программе инициативного бюджетирования, за прошлый год завершен ремонт зрительного зала и здания по программе самообложения и регпрограмме «Комфортный край». Сейчас здесь располагаются социальный кинозал, концертный зал, библиотека, спортивные зоны, творческие секции. В культурно-досуговом комплексе регулярно проходят спортивные турниры, развлекательные мероприятия для местных жителей.В селе Березники Бардымского округа уже завершено строительство крытой универсальной спортивной площадки. Это один из первых подобных проектов в Пермском крае. Такая площадка позволяет местным детям заниматься любимыми видами спорта независимо от погодных условий. Ещё одна ледовая арена строится в селе Барда. Она возводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Завершить строительство планируется уже в этом году.По словам главы Бардымского муниципального округа Халиля Алапанова, округ активно участвует в различных программах, это позволяет увеличивать темпы по развитию социальной инфраструктуры. «На сегодняшний день на территории Бардымского округа построено шесть открытых хоккейных площадок. Инициативные жители в нескольких территориях приняли решение участвовать в программе самообложения, и при поддержке краевых властей удалось уже на двух площадках соорудить тентовое покрытие. Это позволяет всем нашим детям заниматься хоккеем, проводить массовые катания, независимо от погодных условий», – рассказал Халиль Алапанов.В деревне Чумна Чайковского округа в 2023 году открылся новый детский сад на 55 мест. На строительство учреждения были направлены средства из регионального и местного бюджетов. В детском саду полностью сформирован педагогический коллектив, приобретено необходимое оборудование, игрушки и канцтовары для занятий.Глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов отметил, что такие объекты позволяют сохранять село. «Реализация национальных проектов и региональных программ способствует созданию комфортных условий для жизни на селе и воспитания подрастающего поколения. Мы видим отклик и положительные отзывы от детей, от населения. В планах по программе «Комфортный край» провести ремонт домов культуры в селах Фоки и Альняш», – подчеркнул Алексей Агафонов.Также в рамках поездки председатель Законодательного собрания Валерий Сухих посетил одно из крупнейших предприятий региона и страны – «Птицефабрику Чайковская». Здесь производят 70 видов различной продукции. В апреле 2023 года на птицефабрике был введён в эксплуатацию новый сортировочный цех. На сегодняшний день благодаря современному оборудованию цех способен сортировать до 1,5 млн штук яиц в сутки. Кроме этого, продолжается ряд значимых проектов – реконструкция ещё одного старого корпуса и проектирование нового комбикормового цеха.