Муфтий Анвар хазрат Аблаев поздравляет земляков с началом месяца Рамадан

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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10 марта с заходом солнца начинается Рамадан, месяц поста и молитв. От имени Регионального Духовного Управления мусульман Пермского края и от себя лично поздравляю вас с началом этого священного месяца и молюсь за то, чтобы мы его провели с пользой, совершали поклонение, соблюдая обязательный пост, были более богобоязненными верующими.Пост месяца Рамадан - один из важнейших столпов нашей благословенной религии, месяц, который мы целиком посвящаем глубокому познанию Аллаха и Его Слова - Священного Корана, основ Ислама - религии, ниспосланной нашим Творцом.Рамадан - это месяц, в который было начато ниспослание Священного Корана и началась посланническая миссия Пророка нашего Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). И для нас пост - это испытание, пройдя через которое, мы очищаем свою душу и укрепляем свою богобоязненность.В течение этого месяца мусульмане воздерживаются от еды и питья в период от восхода до заката солнца. Но одного этого недостаточно. Месяц Рамадан на деле является духовным испытанием, чтобы мусульмане смогли укрепить свои души и силу воли для борьбы с земными соблазнами и, испытывая голод, вспоминали о том, каково быть бедняком, и чувствовали себя ответственными за то, чтобы выручать из беды других людей.Верующие люди помнят, что воздержание - лишь внешняя сторона соблюдения поста. Главное же в Рамадане то, что это время, которое мы целиком посвящаем глубокому познанию Всевышнего Аллаха и Его Слова. Месяц Рамадан, соблюдение поста становятся для мусульман временем духовного самосовершенствования, подготовкой к тому, чтобы и все остальные месяцы и годы нашей жизни мы избегали ошибок, исполняли свой религиозный долг, что приблизит нас к Всевышнему Творцу, позволит надеяться на Его милость и милосердие.Дорогие братья и сёстры!Да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все совершаемые богобоязненные дела! Да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания! Да ниспошлёт нам всем Аллах благополучие и покой в обоих мирах! Да ниспошлёт Аллах нам и нашим семьям здоровья и счастья! И да будет благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране - России!Да будет мир над вами, милость Аллаха и Его благоволение!