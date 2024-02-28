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За год дома пермяков стали «умнее» в три раза

А смартфоны с поддержкой цифровых звонков имеются уже у 84% пермяков

11.56 Среда, 28 февраля 2024
Дина ПАВЛЕНКО
По итогам 2023 года Пермский край входит в топ-25 регионов, где жители активнее всего приобретают товары для умного дома. Первые строчки рейтинга занимают Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Новосибирская область.

Технологии в быту

В прошлом году спрос на товары для умного дома в объединённой розничной сети МегаФона и Yota в Пермском крае увеличился в 3,1 раза.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров - умные колонки, продажи которых выросли в 3 раза. Согласно опросам, умная колонка уже входит в число самых желанных подарков на праздники наряду с новым смартфоном и смарт-часами.

Вслед за колонками пермяки стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок умных электрочайников и роботов-пылесосов выросло на 83%.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у пермяков пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли в натуральном выражении в 4 и 1,5 раза, соответственно.

Спрос на приборы умного освещения - лампы и светильники - увеличился в 2,8 раза. Вырос интерес и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

Связь нового поколения

Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 84% пермяков. При таком разговоре собеседника слышно четче, а звучание более естественное за счет передачи голосового трафика через сеть четвертого поколения. Такая технология называется VoLTE (Voiceover LTE).

Популярность цифровых звонков растет не только благодаря увеличению ассортимента смартфонов, поддерживающих эту функцию. Для этого требуется и соответствующая сеть.

«За год в Пермском крае на 53% выросло число населенных пунктов, где жители могут пользоваться цифровыми звонками. Современные телеком-сервисы стали доступны на территории более чем 90 сел и деревень благодаря установке и модернизации базовых станций с поддержкой сети четвертого поколения. Жители и гости региона получили улучшенное качество звука при звонках в любом месте, где есть 4G-покрытие, а также возможность параллельно с разговором продолжать загрузку файлов в интернете», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Пермском крае увеличилась до 55%. Вырос и ежедневный объем цифровых вызовов – всего за год показатель поднялся почти на 500 тысяч минут. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав голосовой трафик, проходящий через сеть LTE.

Среди владельцев устройств с возможностью совершать цифровые звонки мужчины встречаются на 25% чаще, чем женщины, отмечают аналитики оператора. Сельчане активнее используют новые возможности – на этих территориях рост звонков через сеть LTE за год составил 58%. В городах объем цифровых звонков увеличился на 15%. В столице края голосовой трафик, который проходит в VoLTE, за год увеличился на 17%.

По динамике цифровых звонков в городах региона в первой пятерке оказались жители Кизела (+87%), Красновишерска (+61%), Чернушки (+56%), Осы (+43%) и Горнозаводска (+40%).

Среди сельских поселений наиболее продвинутыми стали жители населенных пунктов Ключи, Комсомольский, Мосино, Рябки, Сарс и Щучье Озеро – объем ежемесячных цифровых звонков здесь за год увеличился в 4-5 раз.

Рост цифровой активности населения требует и усиления мер безопасности. Так, к системе мониторинга фишинговых сайтов от Минцифры теперь подключена собственная антифишинговая платформа МегаФона. Специалисты оператора выявляют мошеннические ресурсы и передают информацию для их блокировки.

Только в январе платформа МегаФона выявила порядка 6 700 таких ресурсов. Чаще всего злоумышленники маскируют интерфейс входа под учётную запись в соцсети или мессенджеры, на втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов сайты имитации «Госуслуг», на третьем - ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.

«МегаФон обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом, и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объём вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 года мы выявили свыше 200 тысяч фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 года», - отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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