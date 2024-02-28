Трехлетний бюджет Перми вырос на 5 миллиардов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

27февраля Пермская Дума в ходе пленарного заседания внесла существенные изменения в бюджет города. Также приняты решения о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Значительная часть заседания была посвящена экологической повестке.В Перми на ул. Целинной, 15 возводится дополнительный корпус Пермской кадетской школы №1 имени генералиссимуса А.В. Суворова. Он будет соединен переходом с действующим корпусом, где сейчас идет реконструкция. Как доложила депутатам замглавы города Екатерина Мальцева, в прошлом году на оснащение школы было выделено 65 млн рублей, средства на дальнейшее оборудование, обеспечение учебного заведения мебелью и инвентарем в бюджете также предусмотрены.Как пояснила председатель комитета по социальной политике Наталья Рослякова, предложение внеси школу в перечень объектов образования, оснащаемых в 2024 году, было поддержано на комитете. Депутаты одобрили его единогласно.Также депутаты рассмотрели изменения в бюджет города на текущий год и плановый трехлетний период. Обновленные параметры бюджета представила замглавы администрации Яна Фурман. В мэрии прогнозируют увеличение доходов городской казны с учетом более высокого поступления доходов от налогов в 2023 году. Дополнительные средства и остатки прошлого года предложено направить на оплату контрактов, не завершенных в прошлом году, благоустройство общественных территорий, архитектурную подсветку и обновление остановочных пунктов. Увеличатся расходы на ремонт многоквартирных домов и расселение аварийного жилья, ремонт учреждений образования, на молодежную политику, строительство школы в микрорайоне ДКЖ, на содержание дорог, ливневки, снос расселенных домов, поддержку городского питомника растений, благоустройство долины Данилихи. А финансирование строительства школы на Ветлужской и Инженерной школы предложено перенести с 2025 года на текущий год.Таким образом, изменяются контрольные цифры бюджета города на 2024 год: прогнозируемый объем доходов составит 51,8 млрд рублей, расходы запланированы в объеме 52,1 млрд, дефицит - 245 млн рублей. Но уже в последующие два года бюджет города станет профицитным.Председатель КСП города Мария Батуева указала на то, что у Контрольно-счетной палаты были замечания по ряду позиций. В частности, администрацией не были урегулированы неправомерно запланированные расходы в сфере коммунального хозяйства, не утвержден коэффициент бюджетной обеспеченности, который участвует в определении стоимости содержания дорог.Как отметила в содокладе первый заместитель председателя Думы Наталья Мельник, к заседанию бюджетной комиссии администрация представила дополнительные материалы. Часть расходов, по которым не были устранены замечания, предложено исключить.Депутат Илья Власов поинтересовался источником погашения дефицита бюджета в текущем году. Представитель мэрии пояснила, что дефицит носит технический характер, он перекрывается остатками прошлого года.Депутат Геннадий Сторожев, наоборот, высказал сомнения по поводу будущего профицита городской казны. Он напомнил, что у города есть нерешенные проблемы, и профицит ради профицита вряд ли необходим.- Мы видим увеличение расходов на учреждения образования и содержание улично-дорожной сети, и это хорошо, - отметил депутат Алексей Овчинников. - Содержание дорог улучшается, и автомобилисты довольны, но жители жалуются, что на тротуарах ничего не изменилось, хотя расходы выросли в 4 раза. Надеемся, дополнительные средства помогут изменить ситуацию.Подводя итоги обсуждения, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул:- При подготовке проекта проделана большая работа, все вопросы так или иначе сняты. Мы обсудили серьезное движение средств - более 5 млрд рублей. Они будут направлены на важные цели - дороги, снос аварийки, ремонт школ и другое. Финансирование предлагается обеспечить за счет роста НДФЛ - 3,8 млрд рублей за три года. Это потребует от администрации обстоятельной работы: когда речь идет о прогнозах, всегда много переменных. Считаю важным акцентировать внимание администрации на том, что главное - обеспечение надежности и устойчивости городского бюджета.Депутаты рассмотрели вопрос об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых участникам СВО и членам их семей в собственность бесплатно на территории города Перми.Первый замглавы города Ольга Андрианова в своем выступлении напомнила, что в Пермском крае действует соответствующий закон, а в Перми - конкретные нормативы по размерам участков, предоставляемых под индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Она также добавила, что в департамент социальной политики уже поступило 32 заявления от участников СВО и членов их семей, специалистами мэрии начато формирование участков на ул. Курашимской.Депутат Арсен Болквадзе отметил, что предложенные мэрией расчеты рассмотрены и одобрены тремя комитетами гордумы. Депутат Владимир Молоковских поинтересовался, сколько участков может быть сформировано с учетом дефицита земель в городской черте. Как пояснила Ольга Андрианова, на сегодняшний день сформировано 15 участков, в планах еще 84, и работа на этом направлении будет продолжена.Проект решения был одобрен единогласно. В нем четко прописан перечень лиц, имеющих право на получение земельных участков: это военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии, и члены их семей, как предусмотрено Законом Пермского края от 08.12.2023 №255-ПК.Граждане указанных категорий имеют право бесплатно получить в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Размер участков не может быть менее 450 кв. метров и более 1200 кв. метров.Дума внесла в Правила благоустройства новые требования к содержанию зеленых насаждений. Как пояснила Ольга Андрианова, действующие нормы приводятся в соответствие с региональными и дополняются рядом положений. Так, разработан перечень видов газонов, введены нормы по содержанию каждого вида. Теперь в нормативных документах появятся газон обыкновенный для озеленения территории, газон мавританский и газон спортивный, газон луговой, на котором даже можно будет устраивать пикники, и газон партерный – парадный, с повышенными требованиями к высоте и качеству травы. И по нему уж точно пройтись не придется.Уточняются порядок сноса зеленых насаждений и выполнения компенсационных посадок. За городской администрацией закрепляется порядок расчета ущерба при сносе насаждений.Изменяются требования по содержанию речных долин и так называемых кромочных улиц, отделяющих городскую застройку от зеленых зон. Эта мера важна для формирования зеленого каркаса Перми.Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов отметил, что публичные слушания по проекту решения проведены, замечания экспертов учтены в предложенном проекте решения. Депутаты поддержали документ единогласно.Кроме того, на пленарном заседании утверждены новые полномочия управления по экологии и природопользованию. Теперь в них входит утверждение правил организации туризма в особо охраняемых природных территориях, координация деятельности по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде и формирование реестра особо ценных зелёных насаждений.Таким образом, теперь выявлением объектов накопленного вреда на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, будут заниматься территориальные органы администрации города. Городское управление по экологии осуществляет координацию этой работы, составляет дорожную карту и организует ликвидацию такого вреда. Эти работы будут проводиться на основании муниципального контракта.Охранный статус будут присваивать деревьям редких пород, а также имеющим историческую ценность или возраст свыше 70 лет. Для учета таких деревьев создается комиссия, которая будет заниматься присвоением охранного статуса и вести реестр особо ценных зеленых насаждений города Перми.