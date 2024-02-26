Женское счастье начинается с женского здоровья

Марина ТУШИНА © Вечерние ведомости

На прошлой неделе в череде февральских праздников почти не замеченным проскользнул День женского счастья. Ну, а начало весны - это всегда про женщин. И потому мы поговорим о том, без чего невозможно не только женское счастье, но и красота, карьера - да все. То есть о женском здоровье. И наш эксперт - врач высшей категории, гинеколог-онколог-радиолог Лариса Челознова.- Я всегда знала, что от благополучия женщины зависит очень многое. Это и вопросы рождения детей, и взаимоотношения в семье, и даже красота, которая тоже невозможна без здоровья. Поэтому и хотелось внести свой вклад в эту такую прекрасную и важную профессию.- Необходимый минимум - один раз в год. Это при условии, что нет жалоб, факторов риска, каких-то тревожных симптомов. Не нужно ждать изменений самочувствия для визита к врачу. Многие заболевания можно предупредить, поймать на раннем этапе, когда только детальный осмотр выявляет намечающуюся проблему.Нет такого возраста, в котором женщина не должна регулярно наблюдаться. По моему опыту, существует несколько категорий пациенток, которые часто считают, что посещением специалиста можно пренебречь. Это женщины, не живущие половой жизнью, женщины после определенных гинекологических операций, связанных с удалением органов, женщины в менопаузе. К сожалению, ни возраст, ни какой-то определенный образ жизни, даже самый здоровый, не могут на 100 процентов защитить от болезни.- Наши пациентки очень разные. Очень люблю, когда приходят «провериться», или сразу, как только что-то насторожило или смутило. В этом есть и любовь к себе, и доверие к специалисту. Есть женщины, которые приходят с запущенными заболеваниями, и это, конечно, одна из «болевых точек» нашей работы. Причины могут быть в незнании, в привычке наших женщин терпеть и мириться с дискомфортом. Или в страхе перед тяжелым диагнозом, если что-то не так. Женщина месяцами переживает стресс, в то время как врач мог бы развеять ее сомнения, а при необходимости вовремя назначить лечение.Очень хотелось бы, чтобы таких случаев было меньше. Хочу обратить внимание: большинство исследований, дающих достаточно объемную картину ситуации, безболезненны и комфортны – это осмотр, ультразвуковое исследование, взятие анализов, кольпоскопия.Работая в сфере онкогинекологии, вижу, что пациентки становятся более грамотными, сознательными, внимательными к своему здоровью. В отдаленной перспективе это проявляется уменьшением количества поздних обращений, увеличением продолжительности жизни.- Это нарушение цикла, боли внизу живота, в поясничной области, изменение характера выделений, появление образований, дискомфорт в интимной области, проблемы с зачатием, кровянистые выделения и кровотечения. Есть ряд косвенных симптомов, которые также могут привести женщину к гинекологу: снижение уровня гемоглобина, колебания веса, увеличение живота, лабильность настроения, отечность и другие.- Изменилось очень многое, и это вдохновляет, внушает оптимизм. Появляется новая аппаратура, новые препараты, новые подходы. Гинекология становится более тонкой, более комфортной.Мы учитываем, что женщина живет в условиях стремительно растущего темпа жизни, она выполняет множество функций, несет на себе большой груз задач и ответственности. Поэтому стараемся помочь в планировании семьи, по возможности гармонизовать интимную жизнь (в аспектах, связанных с гинекологией), скорректировать нарушения цикла и обмена веществ, а для этого выбрать наиболее подходящие пациентке препараты с учетом ее возраста, образа жизни, пожеланий. Одним из приоритетных направлений по-прежнему остается профилактика и раннее выявление онкозаболеваний.Изменилось отношение к возрасту женщины. Женщина 50-60+ сегодня не бабушка в платочке. Это молодая, активная женщина, у нее есть желание и возможности хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать.Помогает в этом одно из важных современных направлений – анти-эйдж ( anti-age) в гинекологии. Это комплекс методик, направленных на продление молодости и красоты женщины. Аппаратные методики, правильный подбор медикаментозной коррекции и нутритивной поддержки - вот то, что в сочетании с индивидуальным подходом помогает уменьшить или устранить неприятные проявления климакса, скорректировать нарушения мочеиспускания, устранить интимный дискомфорт, внести эстетические изменения, улучшить внешний вид и самочувствие, способствовать долголетию.- Безусловно, не пренебрегать профилактическими осмотрами. Ряд заболеваний, а также предрасположенность к ним могут быть выявлены только специалистом. Многие женские проблемы могут быть решены без боли и операций. Нужно только одно – как можно раньше переступить порог кабинета.- Думаю, не ошибусь, если скажу: большинство женщин предпочитают иметь своего гинеколога. Гинекология - интимная сфера, здесь важна атмосфера доверия и понимания. Прекрасно, когда врач знает особенности образа жизни и анамнеза пациентки, сразу видит изменения в ее самочувствии, внешнем виде. В свою очередь, пациентка каждый раз не подстраивается под нового человека, испытывает меньше стресса и свободна от страхов.Здоровая, счастливая, уверенная в себе женщина создает атмосферу гармонии вокруг себя в семье и на работе. А наша задача – помочь ей в этом.