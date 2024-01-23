Пермская Дума открыла зимнюю сессию

Марина Осипова © Вечерние ведомости

23 января состоялось первое в этом году пленарное заседание Пермской городской Думы. На нем депутаты приняли решения по ряду социально значимых и организационных вопросов.Пленарное заседание городской Думы открыл Час депутата. Первым был рассмотрен вопрос о реализации управлением по экологии и природопользованию администрации Перми своих функций. С докладом выступила первый замглавы администрации Ольга Андрианова. Она остановилась на структуре органов, ответственных за экологическую политику, и обозначила основные задачи ведомства.На сегодняшний день 17% площади города занимают особо охраняемые природные территории – ООПТ. Всего их в Перми 29. Основными задачами здесь являются прохождение пожароопасного сезона, борьба с полиграфом, организация рекреационной деятельности и просветительской работы. С 2022 года в Перми реализуется масштабный проект «Зеленое кольцо» – он должен способствовать развитию ОППТ в Черняевском лесу и долинах малых рек, а также регулированию возрастающей рекреационной нагрузки на городские зеленые зоны. Еще одно направление работы управления по экологии – озеленение общественных территорий в городе. Кроме того, представитель мэрии коснулась работы службы по обращению с животными без владельцев. Таких животных в городе становится меньше, в том числе за счет того, что ежегодно с улиц передаются в приюты до тысячи животных. При этом агрессивных животных в места обитания не возвращают, как это делается в большинстве городов. На ул. Верхнемостовой стоится новый приют на 900 животных, после его ввода приют на Соликамской, который вызывает много нареканий, будет закрыт.Вопросов у депутатов было много, и очень разных – от борьбы с борщевиком до методов определения агрессивности собак. Городских парламентариев также интересовало количество площадок для выгула собак. По оценке специалистов мэрии, их в городе сейчас 22, но требуются еще как минимум 10. Были вопросы о ходе работ по созданию парка в микрорайоне Красные Казармы, о судьбе Андроновских прудов, малых рек, которые остались за пределами проекта «Зеленое кольцо».Депутат Василий Кузнецов поинтересовался, учитывалось ли мнение жителей при планировке рекреационных территорий в долинах малых рек. Ольга Андрианова пояснила, что именно с этого начинались работы над каждым проектом.Заместитель председателя городской Думы Максим Спиридонов обратил внимание на тот факт, что исполнение бюджета по санитарной обработке деревьев в городе составило только 68%. Представитель мэрии пояснила, что кронирование производится по заявкам, но в текущем году эта работа будет расширена.Депутат Алексей Оборин напомнил, что создание и работа муниципального предприятия «Горзеленстрой» потребовали серьезных бюджетных вложений, и спросил, будет ли от них отдача?– В этом учреждении работают уникальные специалисты, и через пару лет мы будем гордиться результатами их работы, – заверила Ольга Андрианова.Депутат Олег Бурдин отметил, что жителей очень беспокоит состояние Мотовилихинского пруда. По информации мэрии, концепция реконструкции этой знаковой территории уже есть, работы начнутся с обеспечения здесь коммунальной инфраструктуры.Завершая обсуждение, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин вернулся к вопросу содержания бездомных животных. По его – и не только его – мнению, цена вопроса сильно завышена:– Мы посмотрели, как организована эта работа в других городах-миллионниках. Мы по количеству денег, выделяемых на это направление, – третьи в стране, содержание одной собаки обходится в 48 тысяч рублей в год. Почти везде приюты содержатся за счет региональных субвенций, свои деньги муниципалитеты не тратят. Мы тоже получаем субвенцию, но наши собственные затраты превышают ее размеры. Мы единственный город, где есть 4 приюта и строится пятый, – везде по одному. У нас общее число животных в приютах 1414, из них 69 – кошки и 824 – щенки до 4 месяцев, плюс отлов снизился в 2 раза. Но попытки оптимизации расходов бюджета пока не просматриваются. Вопросы по эффективности этой работы есть, надо вернуться к детальной проработке темы, в том числе с учетом успешных практик других городов.Тему реализации мероприятий в сфере молодежной политики представила депутатам и.о. замглавы города Екатерина Мальцева. У муниципалитета здесь выстраивается работа с разными категориями, которые значительно отличаются по запросам: это школьники, студенты и работающая молодежь. Среди основных направлений работы она назвала патриотическое воспитание, добровольчество, занятость, поддержку молодежных инициатив, остановилась на наиболее масштабных событиях прошедшего года, адресованных молодым.Основной площадкой для консолидации работы стал реконструированный Дом молодежи. При этом работа ведется и через школы, ТОСы, площадки ТРЦ.Депутат Даниил Морозов попросил уточнить, как выстраивается работа по профориентации молодежи:– Молодых не всегда устраивают возможности обучения, которые им предоставляют в Перми. Есть ли возможность внедрять более актуальные обучающие программы?Екатерина Мальцева отметила, что вузовский уровень не входит в компетенцию муниципалитетов. А на своем уровне город стремится способствовать этому. Так, вопросы содержания образования обсуждались на совете ректоров, в городе организован ребрендинг проекта «Золотой резерв»», налажено взаимодействие с предприятиями.Максим Спиридонов заинтересовался планами побороться за новый статус краевой столицы:– Вы рассказали, что в 2025 году Пермь может стать Молодежной столицей России. Нужна ли помощь депутатского корпуса, какая?Помощь, конечно, потребуется, подтвердила Екатерина Мальцева. Это серьезный проект Росмолодежи, и организаторам нужна будет поддержка и города, и края. Заявку предстоит подавать в июне, проектная группа уже сформирована, но требуется увеличить финансирование Дома молодежи, который выступает оператором таких крупных проектов.Тема увеличения средств на молодежную политику особых возражений у депутатов не вызвала, но заставила более подробно вернуться к вопросу, который задавали многие депутаты, – о том, что лидеры молодежи должны идти в районы, наполнять событиями площадки, которые имеются в удаленных микрорайонах, не ограничиваясь работой с активистами, которые сами приходят в Дом молодежи.В частности, председатель думского комитета по социальной политике Наталья Рослякова поинтересовалась, почему не поднимается вопрос об увеличении смет районных администраций, – там работой с молодежью, как правило, занимается один специалист. Она также отметила недостаточную оснащенность помещений для работы с молодежью в районах.В том же Кировском районе есть спортплощадки и другие локации, где можно организовывать молодежные события, но финансирования на них не предусмотрено, отметил депутат Арсен Болквадзе. А Василий Кузнецов рекомендовал более плотно работать в общей парадигме социальной политики, совместно с системой образования, сферой физической культуры и спорта. Такое взаимодействие должно дать хорошие результаты.Также перед депутатами отчитался об итогах своей работы в 2022-2023 годах Молодежный парламент города Перми III созыва. Его деятельность завершена, сейчас идет подготовка к выборам рабочих органов Молпарламента нового созыва. Но многие значимые проекты станут переходящими, как это принято на протяжении всех созывов.Дарья Белякова-Тихонова, председатель Молодежного парламента Перми III созыва, рассказала о приоритетных для молодежи направлениях – проектной работе, мониторинге, нормотворческой деятельности.Максим Спиридонов поинтересовался, как налажена работа с подразделениями мэрии.– У нас хорошо складываются отношения с департаментом образования, молодежной политики и спорта, – ответила Дарья Белякова-Тихонова. – Когда просим предоставить площадку для наших мероприятий – например, на набережной Камы – возражений тоже не возникает.– Завершил работу III созыв нашего Молодежного парламента, – резюмировал Дмитрий Малютин. – Это значит, что прошли подготовку 36 молодых лидеров. Их можно поблагодарить за работу, ребята реализуют проекты, которые приносят пользу не только молодежному движению, но и городу.Организационный вопрос был внесен в повестку Думы по инициативе председателя фракции КПРФ Ильи Власова. Он сообщил коллегам, что на заседании фракции рассмотрено заявление депутата Сергея Медведева о выходе из фракции. Никаких возражений при этом не возникло. Однако с учетом того, что Сергей Медведев избирался в Думу по партийным спискам, автоматически встал вопрос о лишении его депутатских полномочий.Присутствовавший на пленарном заседании прокурор города Перми Егор Шмырин подтвердил, что законодательство не предусматривает никаких иных решений в отношении депутата, избранного по партийным спискам и обязанного работать в своей фракции.Так что Дума приняла решение о снятии с Сергея Медведева депутатских полномочий. В решение гордумы о численности и персональном составе фракции КПРФ внесены соответствующие изменения.