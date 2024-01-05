В Пермской опере прошел концерт в честь Рождества Христова

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Вечером 9 января в Пермском академическом театре оперы и балета им. П. И. Чайковского состоялся традиционный праздничный концерт «Рождество Христово». Почетным гостем мероприятия стал Глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский.В концерте приняли участие солисты Театра оперы и балета и лучшие вокальные, хореографические и музыкальные коллективы города Перми: хор Пермского музыкального колледжа; хореографический ансамбль «Анданте»; народный цирк «Молодость»; хор «Кама-Кантабиле»; ансамбль «Дудари»; народный хор Пермского государственного института культуры; танцевально-спортивный клуб «Дуэт»; камерный оркестр «Орфей»; детский образцовый хореографический ансамбль «Веселые человечки»; образцовый академический ансамбль «Отражение»; коллектив оригинального жанра «Люмьер». Рождественский вечер украсил своим выступлением специальный гость мероприятия солист группы «Песняры», участник конкурса эстрадной песни «Евровидение», победитель международного фестиваля искусств «Славянский базар» Пëтр Елфимов.После завершения концертной программы на сцену были приглашены почетные гости мероприятия - митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий и исполняющий обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края Александр Смертин.Глава Пермской митрополии сердечно поблагодарил организаторов концерта, гостей мероприятия и сказал:- Дорогие друзья, сердечно и искренне поздравляю вас с наступившим новым годом и праздником Рождества Христова! Праздник Рождества Христова посвящен событию, произошедшему две тысячи лет назад, которое преобразило и изменило мир, когда людям, ничем не отличавшимся от нас, была явлена великая радость, был явлен великий свет, была явлена путеводная Вифлеемская звезда. Это событие открыло путь к Богу, путь к покаянию, путь к надежде на спасение. В этом и заключается великий смысл праздника Рождества Христова.Я желаю, чтобы Вифлеемская звезда сияла каждому из нас, указывая верный путь! Пусть она приведет нас к Богу, к добру, к милосердию и спасению.Затем Александр Смертин зачитал поздравление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, адресованное главе Пермской митрополии:- Этот праздник преисполнен особым смыслом, пронизан атмосферой любви и согласия, освещен радостью и надеждой, теплым семейным общением. Созидательная сила Рождественских дней с каждым годом все явственнее открывает для жителей нашего края позитивное влияние на зрелость и чистоту помыслов, проявление истинного милосердия, высокой духовности, взаимного прощения и уважения друг ко другу. В этот светлый праздник от всей души желаю вам и всем прихожанам Пермской митрополии Русской православной церкви благополучия, крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, уюта и согласия в семьях!Митрополит Мефодий поблагодарил Александра Смертина за участие в праздничном вечере и передал слова благодарности главе региона.