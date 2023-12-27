Расписание праздничных Рождественских богослужений в центральных храмах города Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В ночь с 6 на 7 января 2024 года в храмах города Перми состоятся ночные праздничные богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова.Напоминаем, что исповедь для хотящих и готовящихся причаститься Святых Христовых Тайн осуществляется до начала ночного богослужения.🕊 Главное ночное Рождественское богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе (Пермь, ул. Монастырская, 95). Его возглавит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (начало ночной Божественной литургии в 23.45). Утром в кафедральном соборе также состоится поздняя Божественная литургия. Начало в 8.45.🕊 Храм во имя Всех святых (Пермь, ул. Тихая, 23) - (Всенощное Бдение в 16.30. Ночная Божественная литургия в 0.00. Поздняя Божественная литургия в 9.00).🕊 Крестово-Митрофаниевский храм (Пермь, Комсомольский проспект, 6) (Всенощное Бдение в 16.00. Общая исповедь в 22.00. Ночная Божественная литургия в 0.00. Поздняя Божественная литургия в 9.00).🕊 Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Ленина, 48) (Всенощное Бдение в 16.45. Ночная Божественная литургия в 23.45. Поздняя Божественная литургия в 8.45).🕊 Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного (Пермь, ул. Старцева, 140) (Всенощное Бдение в 16.30. Ночная Божественная литургия в 23.00. Поздняя Божественная литургия в 9.30).🕊 Храм во имя святого праведного Симеона Верхотурского (Пермь, ул. Пушкина, 83) (Всенощное Бдение в 17.00. Ночная Божественная литургия в 23.45. Поздняя Божественная литургия в 9.00).🕊 Петропавловский собор (Пермь, ул. Советская, 1/1) (Всенощное Бдение в 17.00. Исповедь. Правило ко Причащению 23.00. Ночная Божественная литургия в 0.00. Поздняя Божественная литургия в 9.00).🕊 Храм во имя святых Царственных Страстотерпцев (Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 19) (Всенощное Бдение в 17.00. Ночная Божественная литургия в 0.00. Поздняя Божественная литургия в 8.30).Храм во имя святого равноапостольного Великого Князя Владимира (Пермь, ул. Кировоградская, 194) (Общая исповедь в 16.00. Всенощное Бдение в 16.30. Ночная Божественная литургия в 0.00. Поздняя Божественная литургия в 9.00).🕊 Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Генерала Доватора, 9) (Всенощное Бдение в 17.00. Ночная Божественная литургия в 23.00. Поздняя Божественная литургия в 10.00).🕊 Пермский Богоявленский мужской монастырь (пос. Верхняя Курья, 1-я линия, 53 а) (Всенощное Бдение в 16.00. Ночная Божественная литургия в 0.00. Поздняя Божественная литургия в 9.00).🕊 Пермский Успенский женский монастырь (Пермь, ул. Плеханова, 39/5) (Всенощное Бдение в 22.00. Ночная Божественная литургия в 1.00. Поздняя Божественная литургия в 9.00).