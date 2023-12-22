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Валерий Сухих подвел итоги очередного парламентского сезона

17.18 Понедельник, 25 декабря 2023
zsperm.ru
Заключительное пленарное заседание Законодательного Собрания Пермского края прошло в конце ноября. Но как отмечает его председатель Валерий Сухих, работа в стенах краевого парламента не утихает. Уже можно зафиксировать главные достижения и события очередного парламентского сезона.

За этот год депутаты провели 10 пленарных заседаний, рассмотрели 360 вопросов и приняли 128 законов. Почти четверть из них является базовыми документами, которые регулируют новые правоотношения. «За статистическими данными, прежде всего, необходимо видеть запросы жителей Пермского края и вызовы современного мира в самых разных сферах. Всё это требует оперативной и адекватной реакции властей разного уровня и совершенствования законодательной базы», – отметил спикер.

Налоговые преференции

В этом году власти региона приняли сразу несколько законопроектов, которые касаются налоговых льгот. В феврале краевой парламент поддержал инициативу губернатора по расширению возможностей применения патентной системы налогообложения в сфере общепита. Корректировка названия классификатора позволила большему количеству предпринимателей получить патент на оказание таких услуг.

Отдельным решением была продлена до 2025 года «нулевая» ставка для впервые зарегистрированных предпринимателей, использующих патентную или упрощенную системы налогообложения. Льгота действует для предпринимателей производственной, социальной и научной сфер, а также в области оказания бытовых услуг и предоставления мест для временного проживания. Бизнес положительно реагирует на подобные преференции, поэтому налоговый инструмент остается актуальным и наиболее эффективным для взаимодействия региона и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Одной из ключевых задач для Пермского края остается привлечение инвестиций. Так, решением краевого парламента для приоритетных инвестпроектов была зафиксирована величина налогового вычета по налогу на прибыль, предписанная на момент присвоения соответствующего статуса. Независимо от изменений параметров проекта и статуса субъекта налоговые обязательства для инвесторов меняться не будут. В сегодняшних непростых условиях регион должен предлагать максимально прозрачные и долгосрочные условия. Стабильность «правил игры» является важнейшим аргументом для бизнеса.

Значимым решением в сфере налоговой политики стало освобождение участников СВО от уплаты транспортного налога. Льгота уже действует для жителей Пермского края. В их числе – призванные на военную службу по мобилизации, проходящие военную службу по контракту, а также добровольцы. Безусловно, дополнительные меры поддержки наших защитников были приняты и в виде социальных льгот.

За год значительно преобразилась и правовая база в сфере туризма. Депутаты дважды принимали законопроекты по расширению перечня приоритетных для региона направлений. По инициативе губернатора в него теперь также включены социальный, детский, сельский, самодеятельный, горнолыжный, экологический и круизный туризм.

Прикамье стремительно наращивает туристический потенциал. Власти оказывают значительную поддержку предпринимателям этой сферы, что в совокупности открывает для нас вполне реальные перспективы увеличить существующий турпоток в разы. Важно предлагать разные виды отдыха на территории региона, чтобы жители других субъектов обязательно нашли для себя подходящий. В 2022 году нас посетило более 800 тысяч гостей. Задача – увеличить это число в 2,5 раза.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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