Бюджет Перми принят во втором чтении

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В ходе пленарного заседания Пермская Дума обсудила итоги сезона благоустройства, подтвердила и приняла новые расходные обязательства. Но главным вопросом декабрьской повестки стало утверждение бюджета на 2024 год и предстоящую трехлетку.На пленарном заседании депутаты Пермской городской Думы рассмотрели проект решения о бюджете города Перми на 2024- 2026 годы во втором чтении. Первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник рассказала о рассмотренных между чтениями поправках, а также об основных параметрах бюджета.Доходы городского бюджета в 2024 году запланированы в объеме 50,8 млрд рублей, в 2025 году – 49,3 млрд рублей, в 2026 году – 49,8 млрд рублей. Расходы в 2024 году запланированы в объеме около 50,3 млрд, в 2025 и 2026 годах – около 49 млрд рублей ежегодно. Профицит бюджета предусмотрен в объеме 500-600 млн рублей ежегодно.Бюджет развития в 2024 году составит свыше 13 млрд рублей, или 26% от общего объема расходов бюджета. В 2025 и 2026 годах капитальные расходы запланированы в объеме 10 млрд рублей ежегодно.Бюджет города на ближайший период сформирован с применением базового сценария социально-экономического развития. Он обеспечивает в полном объеме исполнение всех принятых обязательств, социально ориентирован и направлен на дальнейшее развитие города, повышение его комфортности и улучшения жизни горожан.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что Дума приняла главный финансовый документ и обеспечила понятное и устойчивое развитие Перми на ближайшие годы:«Спасибо всей нашей городской команде, депутатам и администрации, Контрольно-счетной палате и экспертам. Благодарю губернатора Прикамья, федеральных и краевых коллег. Нам удалось создать сбалансированный бюджет, учесть все социальные обязательства и заложить серьезные средства на продолжение масштабной проектной работы. Сегодня можно точно сказать, что преображение городской среды продолжится и после юбилея Перми. Учитывая непростую ситуацию в стране и в мире, мы уже с 2024 года планируем профицит бюджета, входим в процесс погашения взятого под трехсотлетие кредита. Это позволит поддержать социально-экономическую стабильность и создать прочные стартовые условия для работы следующего созыва Думы».«Мы сегодня завершили очень большую работу. При принятии бюджета города в первом чтении была создана рабочая группа для доработки документа, и депутатский корпус, эксперты и администрация города отработали качественно. Я очень надеюсь, что все инвестиционные задачи будут выполнены. В приоритете, как это было всегда, - сфера образования, благоустройство города, расселение ветхого жилья, создание и поддержание в достойном состоянии комфортной городской среды», - отметила Наталья Мельник.В ходе заседания депутаты одобрили продление расходных обязательств по обустройству контейнерных площадок и по предоставлению мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов многоквартирных домов до конца 2026 года. Ранее эти вопросы были рассмотрены на заседании комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству.«Важное решение приняли сегодня на пленарном заседании Думы. Расходное обязательство по установке новых контейнерных площадок мы продлили с 2024 до 2026 года. Также увеличен объем предельного финансирования из бюджета Перми до 107 миллионов рублей. Всего в Перми около полутора тысяч мест накопления отходов в зоне многоквартирной застройки. В 2022 году установили 108 новых площадок, за следующие три года планируется установить еще 122. Итоговое количество станет известно по результатам приема заявок на субсидии», - подчеркнул заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.На декабрьском заседании городской Думы депутатам представили итоги работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.Заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин отметил, что по итогам благоустроительного сезона в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» привели в порядок 55 дворов 74 многоквартирных домов. На эти цели было направлено 267 млн рублей. На 6 дворовых территориях в рамках программы установлены детские игровые, спортивные площадки на общую сумму 2,8 млн рублей. Для восьми многоквартирных домов заасфальтированы придомовые территории, для 3 домов проведено кронирование и снос аварийных деревьев.В 2024 году планируется провести работы по благоустройству 56 дворовых территорий, прилегающих к 71 многоквартирному дому. На эти цели потребуется порядка 258 млн рублей из городского, краевого и федерального бюджета.Депутаты выразили беспокойство по поводу возможного уменьшения финансирования этой программы.«Может быть, мы предполагаем какие-то другие программы, которые помогут тем домам, которые уже подали заявки и находятся в очереди?» - поинтересовалась депутат Ирина Горбунова.Игорь Субботин ответил, что, возможно, федеральная программа будет продолжена. Он также рассказал, что на сегодняшний день в Перми реализуется ряд программ по благоустройству, поэтому город пока не разрабатывал новых документов.Депутат Арсен Болквадзе отметил, что,исходя из обращений к нему горожан, данная программа является самой востребованной у жителей.«То, что сегодня мы видим сокращение финансирования по этой программе, на самом деле не вселяет оптимизма. Люди проводили общее собрание дома, голосовали за принятие этого решения. Соответственно, несмотря на сокращение финансирования, они в городской программе остаются. Сможем ли мы объединить эту программу с другими, чтобы проделанная работа по проектированию дворовых территорий не была оставлена без результата?» - спросил депутат.Заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин ответил, что варианты прорабатываются, планируется выйти на конкретные решения через месяц.Депутаты интересовались, как ведется работа по усилению контроля над подрядчиками, чтобы обеспечить качественное исполнение ими обязательств.Игорь Субботин рассказал, что до восьми лет был увеличен гарантийный срок на произведенные работы, для контроля качества асфальтового покрытия регулярно используются возможности специализированных лабораторий. Кроме того, большое внимание уделяется общественному контролю и привлечению жителей к этому процессу.Депутат Даниил Морозов спросил, с чем связана тенденция к уменьшению числа благоустроенных за год дворов. Игорь Субботин пояснил, что финансирование остается на прежнем уровне. Однако материалы ежегодно дорожают, кроме того, расширен перечень видов работ, которые возможно произвести в рамках программы.Депутаты рассмотрели и поддержали изменения в Порядок заключения соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития социальной инфраструктуры города.В новой редакции предусмотрено расширение перечня объектов. Ранее застройщики возводили школы и детские сады, теперь в рамках комплексного развития территории они также смогут строить физкультурно-оздоровительные комплексы и библиотеки. Кроме того, застройщик может самостоятельно выбирать способ оказания содействия муниципальному образованию: финансировать строительство социального объекта или строить своими силами.При этом вводятся определенные критерии. Если нормативная потребность в социальных объектах от объемов жилой застройки составит менее одного, застройщик оказывает финансовую поддержку мероприятий для развития сети социальной инфраструктуры в городе. В случае, если потребность составит более одного социального объекта, застройщику будет необходимо возвести отдельно стоящее здание либо создать встроенно-пристроенное помещение, а также дополнительно профинансировать обеспечение необходимого количества мест в социальных объектах. Кроме того, за нарушение сроков получения разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию будет предусмотрена пеня за каждый день просрочки.Всего с 2021 года городской администрацией было заключено 11 соглашений с застройщиками, в рамках которых предусмотрено строительство новых и реконструкция имеющихся зданий под нужды образовательных учреждений. Запланировано заключение еще пяти соглашений.Депутаты приняли расходное обязательство по предоставлению единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в целях участия в СВО. Сумма единовременной выплаты составит 100 тысяч рублей. Выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации города Перми.На декабрьском заседании депутаты также одобрили расширение списка семей, получающих льготы по оплате, взимаемой за присмотр и уход за детьми в детских садах. В результате смогут посещать детские дошкольные учреждения бесплатно дети из семей, в которых один или оба родителя были призваны и проходят военную службу по мобилизации в Вооружённых силах РФ, погибли (умерли) в результате участия в СВО, являются сотрудниками Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и принимают участие в СВО, а также являются гражданами, пребывавшими в запасе на территории города Перми и отправленными отсюда в район формирования добровольческих отрядов, заключившими контракт на участие в СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области, Херсонской области и Украины.На эти цели в период с 1 января по 31 декабря 2024 года из резервного фонда администрации города Перми будет выделено более 10 млн рублей. «Безусловно, это очень хорошая мера поддержки», - отметила депутат Ирина Горбунова.В Перми утвержден комплексный план развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), который предполагает создание экологического каркаса города. Для этого создаются новые охраняемые территории. Так, предложено организовать ООПТ «Мотовилихинский» в долине реки Большая Мотовилиха и на ее притоках. Эта территория имеет большое значение для сохранения биологического разнообразия.Ботанические и орнитологические наблюдения свидетельствуют о местах обитания в данной зоне редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Здесь зафиксированы растения, включенные в Красные книги России и Пермского края, а также 15 видов млекопитающих, причем 10 из них являются редкими, а 5 – очень редкими. Кроме того, экосистемы этой территории обеспечивают экологическое равновесие значительной части Мотовилихинского пруда.«Здесь речь идет об участке, на котором представлены возрастные древостои. Там обнаружена ель диаметром 87 сантиметров, удивительно, как она сохранилась. Я уверен, что принятием этого решения мы сделаем благое дело для города», - подчеркнул депутат Сергей Стенно.Этот вопрос был ранее рассмотрен и поддержан на заседании комитета Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.«Я как житель Мотовилихи очень рад, что все-таки эта территория тоже будет особо охраняемой, она очень активно используется жителями нашего района. Скажите, есть ли какие-то планы по благоустройству?» - уточнил депутат Илья Власов в ходе думского комитета.Начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Дмитрий Андреев пояснил, что пока запланированы только мероприятия, связанные с природоохраной, в том числе установка информационных табличек и ограждений. Однако после завершения первого этапа проекта «Зеленое кольцо» планируется включать в него новые территории, в том числе и ООПТ «Мотовилихинский».Депутат Сергей Стенно выразил желание депутатского корпуса ознакомиться с режимом особой охраны для данной территории перед его утверждением. Дмитрий Андреев предложение поддержал, он отметил, что администрация готова организовать обсуждение в любом формате.