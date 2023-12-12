МегаФон подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Для жителей 83 населённых пунктов Пермского края оператор развернул сеть четвёртого поколения. Сельчане получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE.Работы были проведены в рамках проекта по устранению цифрового неравенства при участии министерства информационного развития и связи Пермского краяВ результате проведённых технических мероприятий сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 50 Мбит/с. Этого более чем достаточно для получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в стандартном качестве, общения в соцсетях и мессенджерах, обращения к порталу Госуслуги.Работы по обеспечению связью сельского населения реализованы практически во всех районах региона: от расположенных на юге Куединского, Чернушинского и Октябрьского до северных – Гайнского и Чердынского. В программу вошли населенные пункты, в которых в основном проживает от 100 до 500 человек. За счет активации среднечастотного диапазона удалось обеспечить стабильное покрытие и достаточную ёмкость сети. Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг - жители смогут скачивать больше информации даже в часы наибольшей загрузки.«В этом году мы существенно увеличили территорию 4G-покрытия в Пермском крае. Работы проведены в городах, а также небольших и удаленных от регионального центра населенных пунктах. Абоненты могут пользоваться современными телеком-услугами, в том числе звонить через LTE-сеть. Развитие инфраструктуры идет как за счет собственных технологических решений, так и в рамках проекта по устранению цифрового неравенства», – комментирует Павел Фомин, директор МегаФона в Пермском крае.Для быстрого выхода в интернет с начала года оператор модернизировал оборудование в 50 локациях Пермского края, где прогнозировался рост трафика, а также построил новые базовые станции в Перми и популярных туристических местах региона – в Каменном городе и на горе Полюд.«Сейчас Пермский край занимает лидирующие позиции по обеспечению жителей доступом к мобильной связи и интернету. В этом году мы достигли хороших результатов: благодаря государственной программе «Развитие информационного общества» и федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» в Прикамье связью были обеспечены все сёла и деревни численностью свыше 500 человек. Всего в 2023 году связью обеспечено свыше 100 населенных пунктов, где проживают более 30 тысяч жителей. Сегодня возможность позвонить и выйти в интернет имеют 99,2% населения края. Для сравнения - в 2021 году 98,2% жителей было обеспечено связью», – отмечает министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.