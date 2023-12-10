Возрастное ограничение 18+
Кафедре пропедевтики внутренних болезней ПГМУ - 100 лет
Фото из официального телеграмм-канала ПГМУ
15 декабря исполнилось 100 лет со дня основания одной из ключевых кафедр Пермского медицинского университета – кафедры пропедевтики внутренних болезней. В честь юбилея кафедры проведена научно-практическая конференция «Инновационные технологии в клинике внутренних болезней».
На кафедре будущие врачи осваивают основные навыки: сбор анамнеза, осмотр больного, пальпация, перкуссия, аускультация, основы лабораторной диагностики и электрокардиография. Здесь же студенты знакомятся с основными симптомами внутренних болезней, учатся формировать из этих симптомов синдромный диагноз. Знания эти ключевые и будут нужны врачу на протяжении всей его карьеры. Занятия проводятся как со студентами - гражданами России, так и с гражданами Индии (на английском языке). Обучаются также студенты из стран Азии, Африки, Ближнего Востока.
В разные годы кафедрой руководили великие врачи: А.С. Лебедев, В.Ф. Симонович, А.И. Левин, В.А. Белов, М.А. Зубарев. С 2007 года кафедру возглавляет член-корреспондент РАН, профессор В.Ю. Мишланов. С момента основания кафедра базировалась в МСЧ№4 г. Перми (больница Мотовилихинских заводов), по ее ликвидации перешла в ГАУЗ ГКБ №4 г. Перми, своим интеллектуальным потенциалом во многом определяя положительный имидж этих лечебных учреждений.
В настоящее время кафедра (кроме академических задач) выполняет ряд научных проектов, в основном в области искусственного интеллекта, исследования гемодинамики, микроциркуляции и диагностики легочных заболеваний. Разработки активно внедряются в практическую работу учреждений здравоохранения России.
Хочется пожелать кафедре новых научных и академических достижений и успешной работы на благо общественного здоровья.
На кафедре будущие врачи осваивают основные навыки: сбор анамнеза, осмотр больного, пальпация, перкуссия, аускультация, основы лабораторной диагностики и электрокардиография. Здесь же студенты знакомятся с основными симптомами внутренних болезней, учатся формировать из этих симптомов синдромный диагноз. Знания эти ключевые и будут нужны врачу на протяжении всей его карьеры. Занятия проводятся как со студентами - гражданами России, так и с гражданами Индии (на английском языке). Обучаются также студенты из стран Азии, Африки, Ближнего Востока.
В разные годы кафедрой руководили великие врачи: А.С. Лебедев, В.Ф. Симонович, А.И. Левин, В.А. Белов, М.А. Зубарев. С 2007 года кафедру возглавляет член-корреспондент РАН, профессор В.Ю. Мишланов. С момента основания кафедра базировалась в МСЧ№4 г. Перми (больница Мотовилихинских заводов), по ее ликвидации перешла в ГАУЗ ГКБ №4 г. Перми, своим интеллектуальным потенциалом во многом определяя положительный имидж этих лечебных учреждений.
В настоящее время кафедра (кроме академических задач) выполняет ряд научных проектов, в основном в области искусственного интеллекта, исследования гемодинамики, микроциркуляции и диагностики легочных заболеваний. Разработки активно внедряются в практическую работу учреждений здравоохранения России.
Хочется пожелать кафедре новых научных и академических достижений и успешной работы на благо общественного здоровья.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уралмашевском лесопарке поймали «солевого»
10 декабря 2023
10 декабря 2023
Новогодняя гирлянда убила маленького ребёнка в Красноуфимске
15 декабря 2023
15 декабря 2023