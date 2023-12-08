Валерий Сухих: Технологии открывают законотворческий процесс для граждан

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Профильная комиссия Совета законодателей признала опыт краевого парламента Прикамья по цифровизации законотворческого процесса одним из самых передовых в России.На заседании комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих представил современные цифровые решения в работе прикамского парламента.Коллегам из других регионов был представлен опыт развития информационных систем, разработанных Законодательным собранием края. Особое внимание привлекли система электронного документооборота и мобильное приложение «Кабинет депутата».По словам Валерия Сухих, опыт краевого парламента востребован в других регионах. «С нашими разработками уже ознакомились десятки делегаций из других регионов. Электронная платформа позволяет пошагово отследить путь законопроекта: от внесения инициативы до окончательного принятия документа. За 10 лет технологии не только расширили возможности нормотворчества, но и по-настоящему открыли сложный законотворческий процесс для наших граждан», - подчеркнул парламентарий.Цифровая платформа обеспечивает оперативный доступ к повесткам и материалам всех заседаний, а также планам мероприятий и документам Законодательного собрания. Единая база нормативных актов содержит сами документы и историю их рассмотрения и принятия. Доступ к единому информационному пространству имеют также представительные муниципальные органы, Молодежный парламент и жители региона.Заместитель председателя Комиссии и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила уникальность разработки пермских законодателей и предложила рекомендовать в качестве лучшего для других регионов. «Такой степени открытости законотворческого процесса достигли ещё не во всех регионах», - отметила зампред комиссии.Также на заседании был представлен новый председатель комиссии. Им стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. В рамках повестки были также рассмотрены итоги деятельности комиссии, опыт цифровизации работы муниципальных органов власти в республике Марий Эл, промежуточные итоги развития сервиса «Госуслуги» и системы многофункциональных центров, в том числе в новых регионах России.